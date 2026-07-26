Ở ATVNCG có 1 CP BROMANCE 'Trịnh Tổng' và 'Thư ký Ninh': Đằng sau những màn trêu đùa lầy lội là cái ôm siết chặt đến nghẹn ngào

Ở một sân khấu mà người ta thường khóc vì chính mình, khoảnh khắc gây bão nhất tập 4 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 lại đến từ một người đứng ngoài vùng nguy hiểm. Đinh Mạnh Ninh là người có nguy cơ bị loại, nhưng anh vẫn cười, vẫn đi trấn an từng đồng đội. Trịnh Thăng Bình, người an toàn hơn, lại là người tái mét mặt, đứng nghệch ra vì lo cho đàn em.

Tập 4 khép lại Công diễn 1, và Đinh Mạnh Ninh nằm trong nhóm sáu Anh Tài có điểm hỏa lực cá nhân thấp nhất, đối diện nguy cơ dừng chân sớm. Trước giờ công bố, mỗi người trong nhóm nguy hiểm được chọn tự mình bước vào "mật thất lửa" hay đi cùng đồng đội. Trong lúc căng thẳng bậc nhất ấy, thứ khán giả nhớ nhất không phải gương mặt của người sắp bị loại, mà là gương mặt của người ở lại lo thay.

Trong khi dù đứng ở vòng nguy hiểm nhưng Đinh Mạnh Ninh vẫn trấn an mọi người còn Trịnh Thăng Bình thì lo lắng cho người em tới mức thẫn thờ

Khi màn hình cuối cùng báo Đinh Mạnh Ninh an toàn, Trịnh Thăng Bình lập tức lao tới ôm chầm lấy người em. Anh ôm chặt đến mức có thể nghe rõ những cú vỗ lưng thùm thụp, kiểu mừng rỡ pha lẫn trách móc rất đàn ông. Ôm Ninh xong anh mới quay sang ôm những thành viên còn lại, nhưng theo lời một khán giả tinh mắt, "quay được có nửa người thôi, vì nửa kia vẫn ôm chặt cứng".

Chi tiết nhỏ đó đủ để cả cõi mạng tan chảy.

Cả cõi mạng cùng "đẩy thuyền" một tình bạn

Đoạn clip nhanh chóng được cắt lại, làm chậm, phóng to đủ mọi góc. Người xem chia thành mấy luồng cảm xúc rất rõ, và luồng nào cũng dồn về hai chữ thương mến.

Nhóm thứ nhất soi vào sự lo lắng của "Trịnh tổng". Dù khuôn mặt được làm mờ, khán giả vẫn đọc được nét căng thẳng của anh, "mặt tái mét, nghệch ra đó luôn mà thương". Một bài đăng chốt lại bằng câu khiến hàng nghìn người đồng cảm: "Tình bạn diệu kỳ, nắm tay nhau đi vào chung kết dùm em".

Nhóm thứ hai lại nể bản lĩnh của Đinh Mạnh Ninh, người rõ ràng đang chông chênh nhất nhưng vẫn cười trấn an cả đội, kiểu "miệng cười nhưng lệ đổ trong tim". Có fan gọi anh là "leader số 1 trong lòng em".

Và tất nhiên, không thiếu những bình luận hài hước. Câu ví von được lan truyền nhiều nhất mô tả cặp này như "bạn và đứa bạn thân mà bạn rủ vào làm chung công ty đang nằm trong danh sách lay off".

Kiểu đùa vừa thương vừa buồn cười đó gói trọn cái duyên của hai anh: một người điềm đạm gánh vác, một người ồn ào lăng xăng, và cả hai lo cho nhau nhiều hơn lo cho chính mình.

"Trịnh tổng và thư ký Ninh"

Điều khiến tình bạn này được yêu thích nằm ở sự đối lập. Trịnh Thăng Bình bước vào chương trình với hình ảnh điềm tĩnh, kiệm lời, thậm chí có phần ngại ngần. Đinh Mạnh Ninh thì ngược hẳn, là "cây năng lượng" luôn nghĩ ra đủ trò chọc ghẹo đàn anh, đến mức được fan gọi vui là "khắc tinh". Chính anh Bình từng thừa nhận Ninh là người khiến anh bất ngờ nhất khi tham gia show, vì ngoài đời cậu em hoạt náo hơn tưởng tượng rất nhiều.

Sự lệch pha đó lại tạo nên một combo ăn ý. Fan đặt cho hai người biệt danh dựa trên khoảng cách địa vị showbiz: Trịnh Thăng Bình là "Trịnh tổng", còn Đinh Mạnh Ninh là "thư ký Ninh" hay "thư ký nổi loạn". Trên mạng, cặp đôi cũng duy trì đúng tinh thần đó. Ninh thường xuyên nhõng nhẽo, trêu đàn anh, có lần còn dỗ dành anh Bình bằng câu đùa "để em chấm nước mắt cho, thôi đừng khóc nữa" kèm lời nhắc vui đừng để hỏng lớp trang điểm. Trịnh Thăng Bình dù luôn tỏ ra "bất lực" trước độ lầy của em, nhưng chưa bao giờ ngừng đáp lời.

Với nhiều khán giả, đây là kiểu quan hệ vượt khỏi đồng nghiệp: Không đơn thuần là hai người cùng đi thi, mà là bạn thân, là anh em, là tri kỷ tình cờ tìm thấy nhau giữa một cuộc chơi khắc nghiệt. Có người thú nhận trước đây chưa từng để ý, nhưng giờ chỉ mong hai anh chơi với nhau thật lâu, và xem đây là "nhân duyên không ngờ" đáng quý nhất mà chương trình mang lại.

Đu bromance: Trào lưu Việt tiếp nhận từ fandom quốc tế

Nhắc đến "fan CP", nhiều người mặc định đó chỉ là chuyện ghép đôi, đẩy thuyền theo hướng yêu đương. Nhưng thực tế, ngay từ gốc, cp còn có một nhánh rất được yêu thích là cp bromance, tức ghép đôi tình anh em, tình tri kỷ giữa hai người đàn ông, và trường hợp của Trịnh Thăng Bình và Đinh Mạnh Ninh chính là ví dụ điển hình.

Bản thân chữ "CP" mà khán giả Việt đang dùng cũng là hàng nhập khẩu. Nó viết tắt từ "couple" trong tiếng Anh, chỉ việc fan ghép hai người, thật hoặc hư cấu, thành một cặp; trong tiếng Anh hành động này gọi là shipping.

Điều thú vị là ngay từ đầu, CP chưa bao giờ chỉ dành cho chuyện yêu đương. Trong fandom Trung Quốc, bên cạnh những cặp tình yêu còn có hẳn một dòng riêng gọi là bromance CP, tức những cặp ghép thuần tình anh em, tình đồng đội giữa các nam chính trong phim hoặc show đề cao tình huynh đệ, nơi khán giả tôn vinh sự trung thành và những màn đấu khẩu ăn ý của họ.

Với các nhóm nhạc, cả Kpop lẫn Cpop, fan cũng thường ghép đôi thành viên dựa trên độ ăn ý cảm nhận được qua sân khấu, phỏng vấn hay show tạp kỹ, và một cặp có thể được hiểu theo hướng tình yêu hoặc thuần tình bạn tùy người xem. Nói cách khác, việc đẩy thuyền một tình anh em đẹp là một nhánh chính thống, được nuôi dưỡng bài bản trong văn hóa fan châu Á suốt nhiều năm.

Xu hướng này cũng không xa lạ với phương Tây. Bromance giữa những ngôi sao nam từ lâu đã được xem như một chiêu tiếp thị, điển hình là cách tình bạn giữa hai diễn viên chính của loạt phim X-Men được đẩy mạnh trong các buổi phỏng vấn và trở thành đề tài bàn tán của khán giả. Sức hút chung nằm ở chỗ khán giả luôn tò mò về con người thật phía sau ánh đèn, và một tình bạn chân thành chính là cánh cửa hé lộ điều đó.

Với khán giả Việt, hành trình tiếp nhận này lại càng liền mạch. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vốn được Việt hóa từ format Call Me By Fire của Trung Quốc, cái nôi của văn hóa cp, nên khi chương trình cập bến, người xem trong nước gần như thừa hưởng luôn cả bộ công cụ "đu cp" đi kèm. Điều làm nên nét đẹp của phiên bản văn minh là ở ranh giới. Fan không ép Trịnh Thăng Bình và Đinh Mạnh Ninh phải là gì của nhau, không xâm phạm đời tư, mà chỉ đơn giản thấy vui khi được chứng kiến và lan tỏa một tình bạn tử tế. Đẩy thuyền tình anh em, ở đây, là một cách yêu mến chứ không phải áp đặt.

Trịnh Thăng Bình sinh năm 1988, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ với hơn hai mươi năm trong nghề và loạt bản hit gắn liền nhiều thế hệ như Người Ấy, Vỡ Tan hay Tâm Sự Tuổi 30. Hình ảnh quen thuộc của anh là một nghệ sĩ chững chạc, kín tiếng, nên sự cởi mở và lăng xăng thấy được ở chương trình lần này càng khiến khán giả bất ngờ.

Đinh Mạnh Ninh là giọng ca từng ghi dấu với ca khúc Xe Đạp. Ở tuổi ngoài băm, anh vẫn là sinh viên trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và duy trì việc học song song với lịch trình chương trình.

Chính cái chất trẻ trung, hoạt náo và không ngại thể hiện cảm xúc của anh đã trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho người anh trầm tính Trịnh Thăng Bình, làm nên một trong những tình bạn được yêu thích nhất mùa Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.