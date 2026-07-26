Cả cõi mạng yêu cầu NSX Chông Gai xin lỗi vì “giọt nước mắt của Thơm” và dàn Anh Tài điểm thấp bị nêu tên

Tập 4 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 khép lại Công diễn 1 với kết quả 14 Casper và Vương Anh Tú phải nói lời chia tay chương trình. Bên cạnh những tranh luận về điểm số, tiết mục hay hai cái tên dừng cuộc chơi, phần công bố kết quả lại bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Sau khi tập 4 lên sóng, chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tiếp tục nhận về tranh cãi

Hai chi tiết được nhắc đến nhiều nhất là việc các Anh Tài có điểm hỏa lực cá nhân thấp nhất phải đứng lên trước tập thể để chờ công bố kết quả, cũng như cách máy quay liên tục bám sát khoảnh khắc Quách Văn Thơm bật khóc trong phần chia tay.

NSX gọi người có điểm thấp nhất đứng lên trước tập thể gây tranh cãi

Theo luật chơi, chỉ những Nhà thuộc nhóm nguy hiểm mới có khả năng mất thành viên. Trong phần công bố kết quả, chương trình lần lượt gọi những Anh Tài có điểm hỏa lực cá nhân thấp nhất của mỗi Nhà bước lên. Sau đó, họ phải lựa chọn sẽ xem kết quả một mình trong phòng riêng hay để toàn bộ đồng đội cùng chứng kiến. Chính cách dàn dựng này nhanh chóng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.

Việc gọi các anh tài có điểm thấp, đối diện với nguy cơ bị loại đứng lên nhận về nhiều ý kiến trái chiều

Theo một bộ phận khán giả, việc công khai thứ hạng vốn đã tạo ra áp lực nhất định. Vì vậy, cách mời những người có điểm thấp nhất đứng tách khỏi tập thể khiến khoảnh khắc này trở nên nặng nề hơn. Một số ý kiến cho rằng chương trình có thể lựa chọn cách công bố mềm mại hơn, thay vì đặt người có kết quả chưa cao vào vị trí dễ thu hút sự chú ý.

Chi tiết để người chơi lựa chọn xem kết quả một mình hay cùng đồng đội cũng nhận về nhiều bàn luận. Nếu đi một mình, họ có thể cảm thấy tách khỏi tập thể, còn nếu xem cùng cả đội, các thành viên sẽ phải trực tiếp trải qua khoảnh khắc căng thẳng. Dù đây có thể là cách chương trình tạo sự chủ động cho người chơi, nhiều khán giả vẫn mong phần loại trừ được xử lý tinh tế hơn để giảm áp lực cho các nghệ sĩ.

Rất nhiều ý kiến cho rằng chương trình dàn dựng cảnh này này không phù hợp và có phần "phản cảm"

Trường hợp của Vương Anh Tú cũng được nhắc đến khi anh chọn xem kết quả một mình ngay trước các thành viên trong Nhà. Nhiều khán giả cho rằng đây là tình huống khó tránh khỏi cảm giác căng thẳng, bởi bất kỳ cách công bố nào cũng có thể tạo áp lực cho người trong cuộc. Tuy nhiên, một số ý kiến vẫn mong chương trình có cách sắp xếp mềm mại hơn, nhất là khi phần lớn các Anh Tài đều là nghệ sĩ đã hoạt động lâu năm và dễ rơi vào trạng thái xúc động trước đồng nghiệp.

Những tranh luận về việc xây dựng luật chơi dựa theo bản gốc hay thay đổi cho phù hợp cũng xuất hiện

Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến bênh vực chương trình khi cho rằng luật chơi dựa trên điểm hỏa lực cá nhân đã được công bố từ đầu và mỗi người tham gia đều nắm rõ cơ chế bình chọn. Một số ý kiến khác cũng nhắc đến việc chương trình được mua bản quyền từ phiên bản Trung Quốc nên nhiều quy tắc và cách vận hành phải giữ nguyên để đảm bảo đúng format.

Tuy vậy, nhóm ý kiến phản đối cho rằng việc mua bản quyền không đồng nghĩa mọi chi tiết đều phải giữ nguyên. Theo họ, chương trình vẫn có thể điều chỉnh cách gọi tên, bố trí không gian hoặc nhịp dựng ở phần công bố kết quả để giảm bớt áp lực cho người chơi mà không làm thay đổi bản chất cuộc thi.

Máy quay liên tục bám sát Quách Văn Thơm khóc bị chê phản cảm

Tranh luận tiếp tục lan rộng sau khoảnh khắc Quách Văn Thơm bật khóc khi chia tay 14 Casper và Vương Anh Tú. Nam nghệ sĩ cúi gục người, ôm đầu và không giấu được sự xúc động giữa vòng tay của các Anh Tài.

Phân cảnh Thơm bật khóc khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi về cách dàn dựng của chương trình

Điều khiến nhiều người xem bàn luận không nằm ở việc Quách Văn Thơm bật khóc, mà ở cách chương trình ghi lại khoảnh khắc này. Một số khán giả cho rằng ekip có thể sử dụng góc quay phía sau, góc nghiêng hoặc cảnh toàn để vẫn truyền tải được không khí xúc động, đồng thời giữ thêm khoảng riêng cho nghệ sĩ. Theo họ, vấn đề nằm ở mức độ tập trung vào cảm xúc hơn là việc ghi nhận phản ứng chân thật của người chơi.

Trên mạng xã hội, một bộ phận khán giả cũng cho rằng thời lượng dành cho tiếng khóc và biểu cảm buồn của các thành viên khá dài, khiến phần loại trừ trở nên nặng nề hơn. Dù đây có thể là lựa chọn nhằm truyền tải trọn vẹn cảm xúc tại trường quay, nhiều ý kiến vẫn mong chương trình tiết chế hơn trong khâu dựng hình để khoảnh khắc chia tay được thể hiện tự nhiên và tinh tế.

Hàng loạt ý kiến trái chiều về phân đoạn khóc của Thơm và yêu cầu chương trình lên tiếng xin lỗi nghệ sĩ

Ở chiều ngược lại, nhiều khán giả cho rằng đây là chương trình truyền hình thực tế nên việc máy quay ghi lại phản ứng của các Anh Tài là điều dễ hiểu. Quách Văn Thơm bật khóc ngay tại khu vực ghi hình, nơi nhiều máy quay hoạt động liên tục, vì vậy khoảnh khắc này xuất hiện trên sóng cũng là diễn biến tự nhiên. Dù vậy, một số ý kiến vẫn cho rằng ekip có thể tiết chế hơn trong cách lựa chọn góc máy và thời lượng để cảm xúc được truyền tải vừa đủ, đồng thời giữ thêm khoảng riêng cho người trong cuộc.

Sau tập 4, việc 14 Casper và Vương Anh Tú phải dừng cuộc chơi vẫn để lại nhiều tiếc nuối. Bên cạnh kết quả gây tranh cãi, những cách dàn dựng của chương trình tiếp tục đẩy Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vào tâm điểm bàn luận. Hiện các luồng ý kiến xoay quanh cách thể hiện kết quả cũng như các cảnh quay cảm xúc vẫn đang được khán giả mang ra thảo luận sôi nổi.

Ảnh: FBNV/ Cap màn hình