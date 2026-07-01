Nữ chủ tịch là mẹ đơn thân showbiz, ngày càng nóng bỏng sau ly hôn, nuôi con trong biệt thự 20 tỷ

Ở tuổi 41, Nhật Kim Anh khiến nhiều khán giả bất ngờ khi xuất hiện với vóc dáng săn chắc, gợi cảm trong những bộ đồ bơi cắt xẻ táo bạo. Loạt hình ảnh nghỉ dưỡng mới đây của nữ ca sĩ, diễn viên nhanh chóng nhận nhiều lời khen về nhan sắc trẻ trung cùng thần thái quyến rũ.

Nhật Kim Anh ngày càng nóng bỏng ở tuổi 41

Ít ai ngờ rằng phía sau hình ảnh một mỹ nhân ngày càng nóng bỏng là hành trình nhiều thăng trầm. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Nhật Kim Anh lựa chọn trở thành mẹ đơn thân, vừa chăm sóc các con, vừa điều hành doanh nghiệp riêng và tiếp tục theo đuổi nghệ thuật.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng, cô hiện sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, trong đó nổi bật là căn biệt thự sân vườn hoành tráng tại TP.HCM.

Từ "ngọc nữ" màn ảnh đến nữ doanh nhân quyền lực

Nhật Kim Anh tên thật là Đỗ Thị Kim Huê, sinh năm 1985 tại Thanh Hóa. Bắt đầu sự nghiệp với vai trò ca sĩ, cô nhanh chóng được khán giả biết đến qua các ca khúc như Lâu đài cát , Mưa đã tạnh , Tiếng vĩ cầm ... Tuy nhiên, chính điện ảnh mới là lĩnh vực giúp cô tạo dựng vị trí vững chắc trong làng giải trí.

Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim truyền hình và điện ảnh như Long Thành cầm giả ca , 39 độ yêu , Tiếng sét trong mưa , Vua bánh mì , Cạm bẫy - Hơi thở của quỷ ... Đặc biệt, vai diễn trong Long Thành cầm giả ca mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam lần đầu tiên tổ chức.

Mỹ nhân sinh năm 1985 là người đẹp đa tài của showbiz Việt

Không dừng lại ở nghệ thuật, Nhật Kim Anh còn là nữ chủ tịch xây dựng thành công thương hiệu kinh doanh riêng trong lĩnh vực cà phê, mỹ phẩm và làm đẹp. Cô hiện điều hành doanh nghiệp với hệ thống phân phối rộng khắp cả nước, thường xuyên xuất hiện trong vai trò nhà tài trợ, giám khảo các cuộc thi sắc đẹp và sự kiện lớn.

Nhật Kim Anh từng chia sẻ có giai đoạn phải chạy show liên tục, ban ngày họp đối tác, ban đêm biểu diễn, nhiều lúc gần như kiệt sức. Nhưng nhờ sự kiên trì, cô từng bước gây dựng được nền tảng tài chính vững vàng, trở thành một trong những nữ nghệ sĩ có hoạt động kinh doanh nổi bật của showbiz Việt.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, cô còn là doanh nhân thành đạt

Tuy bận rộn, Nhật Kim Anh vẫn không từ bỏ nghệ thuật. Những năm gần đây, cô tích cực trở lại với phim ảnh, âm nhạc và thường xuyên tham gia các chương trình truyền hình.

Sau ly hôn chọn làm mẹ đơn thân, sống trong biệt thự 20 tỷ

Năm 2014, Nhật Kim Anh kết hôn với một doanh nhân. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng 5 năm trước khi cả hai chính thức ly hôn vào năm 2019. Sau chia tay, nữ diễn viên từng trải qua thời gian khó khăn.

Vượt qua biến cố, cô tập trung phát triển sự nghiệp và dành nhiều thời gian cho gia đình. Đầu năm 2025, Nhật Kim Anh thông báo chào đón con gái thứ hai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), đồng thời cho biết cô chủ động lựa chọn con đường làm mẹ đơn thân.

Sau 1 lần đổ vỡ hôn nhân, Nhật Kim Anh chọn làm mẹ đơn thân

Nữ diễn viên chụp ảnh cùng con trai, con gái và mẹ ruột trước biệt thự của mình

Nữ nghệ sĩ chia sẻ rằng mỗi người đều có cách xây dựng hạnh phúc riêng và cô cảm thấy quyết định này phù hợp với bản thân.

Hiện tại, Nhật Kim Anh sống cùng con gái trong căn biệt thự rộng 220m2 tại TP.HCM, có giá trị ước tính khoảng trên 20 tỷ đồng. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, có sân vườn rộng, hồ cá Koi, nhiều cây xanh và khu vực thư giãn ngoài trời.

Cơ ngơi bề thế của Nhật Kim Anh ở TP.HCM

Mỗi dịp lễ, Tết, nữ nghệ sĩ đều tự tay trang trí không gian sống bằng nhiều loài hoa rực rỡ, tạo nên khung cảnh sang trọng nhưng gần gũi. Ngoài hồ cá Koi, biệt thự còn có khu vực thiền và góc nghỉ ngơi giữa thiên nhiên. Nhật Kim Anh cho biết đây là nơi giúp cô cân bằng cảm xúc sau những áp lực trong công việc cũng như cuộc sống.

Bên cạnh sự giàu có, điều khiến khán giả chú ý là nhan sắc ngày càng trẻ trung của nữ diễn viên. Sau khi sinh con gái, cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng nhờ chế độ ăn uống khoa học kết hợp tập luyện đều đặn.

Trên mạng xã hội, Nhật Kim Anh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh diện đồ bơi hoặc trang phục ôm sát, khoe đường cong săn chắc, nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Nhờ chế độ ăn uống khoa học kết hợp tập luyện đều đặn, Nhật Kim Anh vẫn sở hữu nhan sắc trẻ đẹp, vóc dáng săn chắc

Dù trải qua nhiều biến cố trong tình cảm, Nhật Kim Anh cho thấy hình ảnh một người phụ nữ độc lập, bản lĩnh. Cô vừa duy trì hoạt động nghệ thuật, vừa điều hành doanh nghiệp, chăm sóc các con và tận hưởng cuộc sống trong tổ ấm do chính mình gây dựng.

Với nữ nghệ sĩ, hạnh phúc hiện tại không nằm ở việc phải có một cuộc hôn nhân trọn vẹn, mà là được sống đúng lựa chọn của bản thân và dành trọn tình yêu thương cho gia đình.