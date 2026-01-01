Ngày 6/1, tờ Sohu đưa tin cuộc hôn nhân của Điền Phác Quân và tỷ phú Vương Thạch đang là tâm điểm chú ý trong dư luận Trung Quốc. Mỹ nhân Hậu Cung Chân Hoàn Truyện bị phát hiện đã xóa sạch hình ảnh gia đình có mặt ông xã Vương Thạch trên trang cá nhân. Không chỉ vậy, số lượng công ty mà vợ chồng Điền Phác Quân đồng sở hữu đã giảm từ 5 công ty xuống chỉ còn 1 công ty với mỗi người nắm giữ 5% cổ phần.

Điều này làm dấy lên nghi vấn Điền Phác Quân và tỷ phú Vương Thạch đã tan vỡ. Cặp đôi cũng đã hoàn tất việc phân chia tài sản chung trong hôn nhân để tiến hành các thủ tục ly dị. Sau 13 năm gắn bó với chủ tịch tập đoàn bất động sản, Điền Phác Quân được cho là đã ra đi với 4 công ty. Đối mặt với tin đồn ly hôn ầm ĩ cõi mạng, Điền Phác Quân chưa lên tiếng phản hồi.

Điền Phác Quân bất ngờ xóa sạch ảnh chồng tỷ phú trên trang cá nhân. Ảnh: Sina.

Tài sản chung của nữ diễn viên và Vương Thạch cũng sụt giảm đầy bất thường, nghi vấn đã tiến hành phân chia tài sản chung để ly dị. Ảnh: Sohu.

Điền Phác Quân và Vương Thạch hẹn hò từ năm 2012. Nhưng phải đến tận năm 2018, vị tỷ phú này mới công bố Điền Phác Quân là vợ hợp pháp của mình. Cả hai phải che giấu chuyện kết hôn vì Điền Phác Quân bị xem là "tiểu tam đáng ghét nhất Cbiz".

Theo nguồn tin trong showbiz, chính mỹ nhân 8X là người chủ động theo đuổi đại gia hơn 30 tuổi, khiến Vương Thạch ở tuổi 61 quyết định ly hôn bà xã Vương Giang Tuệ. Điền Phác Quân cũng bí mật sinh con để trói buộc người tình giàu có. Trong 6 năm bên Vương Thạch sau đó, Điền Phác Quân chấp nhận sống trong cảnh không có danh phận, luôn phải chịu nén nhịn để duy trì mối quan hệ tình cảm. Năm 2019, Điền Phác Quân được cho đã sinh con thứ 2 cho Vương Thạch.

Trước thông tin Điền Phác Quân đeo bám đại gia U75 vì tiền, Vương Thạch phủ nhận, khẳng định bà xã còn giàu và sở hữu tiền mặt nhiều hơn cả mình. Trong khi đó, Điền Phác Quân cho biết cô đến với Vương Thạch vì tình yêu, khẳng định vị đại gia là người đàn ông không thể thay thế trong đời cô.

Điền Phác Quân là người theo đuổi Vương Thạch, chen chân vào hôn nhân của người khác. Ảnh: Sohu.

Theo tờ Sohu, Vương Thạch sinh năm 1951, là chủ tịch danh dự của Hội đồng quản trị Tập đoàn Vanke - 1 trong những công ty bất động sản lớn nhất Trung Quốc. Ông từng giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Hiệp hội Bất động sản Trung Quốc, Phó giám đốc Ủy ban Phát triển Nhà ở Đô thị của Hiệp hội Bất động sản Trung Quốc.

Điền Phác Quân sinh năm 1981. Cô bắt đầu vào showbiz đóng phim từ năm 2003. Tuy nhiên, sự nghiệp của Điền Phác Quân khá mờ nhạt. Vai diễn nổi tiếng nhất của cô trong phim cổ trang cung đấu Hậu Cung Chân Hoàn Truyện

Nguồn: Sina, Sohu