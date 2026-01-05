Sáng 4/1, tờ Star News đưa tin, cặp đôi chủ tịch showbiz Eric (nhóm Shinhwa) và kiều nữ Na Hye Mi (Gia Đình Là Số 1) vừa chiếm sóng mạng xã hội khi công khai loạt hình mới nhất của 2 quý tử. Đây cũng là lần hiếm hoi cặp vợ chồng nổi tiếng Hàn Quốc chia sẻ những tấm ảnh chụp từ phía trước của các bé. Trước đó, Eric - Na Hye Mi luôn giữ cẩn mật diện mạo 2 con, hầu như chỉ chia sẻ những khoảnh khắc chụp từ phía sau các bé.

Dù cặp đôi hơn kém nhau 12 tuổi không để lộ rõ ràng 100% gương mặt 2 con trai nhưng công chúng vẫn có thể cảm nhận được visual điển trai, khôi ngô của các bé. Ký giả Koreaboo còn không ngần ngại tung hô diện mạo 2 quý tử nhà Eric - Na Hye Mi bằng những mỹ từ "có cánh": "2 bé hoàn toàn có thể gia nhập showbiz Hàn và trở thành người nổi tiếng trong tương lai nhờ vào visual nổi trội của mình". Được biết, cặp đôi lần lượt chào đón 2 quý tử vào các năm 2023 và 2024.

Công chúng dành "cơn mưa" lời khen cho diện mạo của 2 quý tử nhà cặp đôi kiều nữ - chủ tịch showbiz. Ảnh: Koreaboo

Dù 2 ngôi sao không để lộ hoàn toàn dung mạo 2 con nhưng không khó để nhận ra các bé sở hữu visual khôi ngô, hứa hẹn sẽ trở thành những soái ca đẹp ngút ngàn trong tương lai. Ảnh: Koreaboo

"Nhất cử nhất động" của Eric - Na Hye Mi sau khi kết hôn luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Ảnh: Naver

Loạt hình do mỹ nhân Na Hye Mi chia sẻ lên trang cá nhân và đã nhận về lượt thả tim bùng nổ từ cộng đồng mạng xứ kim chi. Dưới bài đăng, nam thần Eric còn để lại dòng thông điệp yêu thương dành cho các con: "2 ‘cún con’ của bố. Bố yêu 2 đứa rất nhiều".

Eric - Na Hye Mi vướng nghi vấn hẹn hò hồi năm 2014 nhưng 3 năm sau đó, họ mới công khai chuyện tình cảm. 2 nghệ sĩ chính thức làm đám cưới hồi tháng 7/2017 trong niềm hân hoan của người hâm mộ. Dù chênh nhau 12 tuổi nhưng Eric và Na Hye Mi vẫn trông vô cùng đẹp đôi, được xem là cặp kiều nữ - chủ tịch showbiz sở hữu visual ấn tượng nhất showbiz xứ củ sâm.

Na Hye Mi sinh năm 1991, xuất thân là diễn viên nhí, chính thức bước chân vào showbiz khi mới 10 tuổi. Vào năm 2006, nữ diễn viên bắt đầu được biết đến nhờ bộ phim kinh điển Gia Đình Là Số 1 phần 1. Trong nhiều năm trở lại đây, sự nghiệp của cô tiếp tục thăng hạng. Năm 2020, Na Hye Mi còn được giao vai chính trong No Matter What - tác phẩm mang tới nhiều thành công cho cô.

Trong khi đó, Eric sinh năm 1979, nổi tiếng khắp châu Á với tư cách thành viên nhóm nhạc hạng S Shinhwa. Bên cạnh các hoạt động âm nhạc đầy thành công, anh còn tỏa sáng rực rỡ trên màn ảnh qua nhiều bộ phim ăn khách như Chim Lửa, Nhân Viên Siêu Hạng, Lại Là Oh Hae Young,... Ngoài ra, nam ngôi sao còn được biết đến là CEO của Shinhwa Company - công ty phụ trách các hoạt động cho nhóm nhạc huyền thoại Shinhwa.

Eric - Na Hye Mi chính thức về chung một nhà sau hôn lễ lãng mạn hồi năm 2017. Cặp đôi nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng. Đáng chú ý, cả 2 đều sở hữu visual sắc nét, vô cùng ấn tượng. Ảnh: Osen