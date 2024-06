Bộ phim Mặc vũ vân gian do Ngô Cẩn Ngôn và Vương Tinh Việt đóng chính vừa lên sóng đã nhận được sự chú ý của đông đảo công chúng. Phim đạt được những thành tích rất khả quan như chỉ số nhiệt độ ngày đầu phát sóng đứng thứ nhất trên nền tảng Youku năm 2024. Phim cũng chỉ mất thời gian 2 ngày để vượt qua tác phẩm Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên của Dương Mịch về thị phần khán giả. Bên cạnh đó, lượt xem của phim cũng tăng gấp đôi sau ngày thứ hai đạt khoảng 45 triệu view/ngày.

Theo Sohu, nội dung của Mặc vũ vân gian cuốn hút bởi những màn trả thù, đấu đá nội bộ trong gia đình của nữ chính Tiết Phương Phi (Ngô Cẩn Ngôn). Nàng bị chồng cũ Thẩm Ngọc Dung (Lương Vĩnh Kỳ) lập mưu giết hại, phá hủy danh tiếng. Cha và em trai của Tiết Phương Phi cũng bị hại chết. Do đó, khi được trở lại với một thân phận khác là con gái thừa tướng (Tiết Phương Phi đóng giả Khương Lê, con gái đã chết của thừa tướng), Tiết Phương Phi bước lên hành trình trả lại những gì mà nàng và Khương Lê đã phải chịu đựng.

Phim của Ngô Cẩn Ngôn cuốn hút người xem ở những màn trả thù, lật mặt nhanh, hấp dẫn. Nam chính chỉ có tác dụng trợ giúp một phần trong kế hoạch trả thù của nữ chính.

Bộ phim được khen có tình tiết nhanh, cuốn hút, nữ chính mạnh mẽ, lý trí, thông minh. Dù không phải là tác phẩm hoàn hảo nhưng phim thỏa mãn nhu cầu giải trí của người xem.



Nữ chính Tiết Phương Phi từng yếu đuối tới mức muốn tự vẫn, nhưng sau đó mạnh mẽ vực dậy tinh thần vì muốn được sống để chứng kiến những kẻ hại mình phải rơi xuống vực.

Biên kịch Vu Chính luôn được đánh giá cao khi biết nâng đỡ những nữ chính có số phận gian truân. Dù gặp nhiều khó khăn, họ vẫn tiếp tục sống và ngày càng thành công, hạnh phúc. Đây chính là ý nghĩa nhân văn mà các bộ phim của anh mang lại.

Cùng là tình tiết bản thân bị hại, gia đình tan nát nhưng Tiết Phương Phi của Ngô Cẩn Ngôn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Hồng Diễm của Trạm cứu hộ trái tim. Trong suốt hành trình của phim, điều khiến khán giả ức chế nhất là nữ chính mãi yếu đuối, ngu ngơ, chỉ thích nói đạo lý dù hết lần này tới lần khác gặp phải sự phản bội.

Khán giả yêu cầu một nữ chính thông minh, tự lập, mạnh mẽ bởi vì thời đại hiện tại đề cao nam nữ bình đẳng, đề cao vai trò của nữ giới.

Thế nhưng, Trạm cứu hộ trái tim không làm được điều này. Thậm chí, vai trò của nữ chính trong hành trình đòi lại công bằng, giúp đỡ cha rất mờ nhạt. Công ty do mẹ tìm cách mua lại, luật sư cũng là do bạn trai cũ tìm giúp, bằng chứng quyết định cũng do những người xung quanh bày mưu để có được.

Nữ chính phim Việt chỉ biết khóc than.

Một nữ chính yếu đuối, bạc nhược khiến không khí của cả bộ phim đều chùng xuống, kịch bản bị chỉ trích lan man, như vậy, phim không có tính giải trí cao.

Bên cạnh đó, Trạm cứu hộ trái tim không làm tốt vai trò đề cao nữ giới, trong khi Ngân Hà của Hồng Diễm là nhân vật trung tâm, do đó phim bị chê không có tính nhân văn sâu sắc.

Vẫn biết nền giải trí của Việt Nam đi sau rất nhiều so với các nước khác trong khu vực. Tuy nhiên, bỏ qua các yếu tố về trang phục, trình độ quay phim, bối cảnh, kịch bản là cái chúng ta có thể khắc phục được, song phim Việt vẫn chưa làm hài lòng khán giả.