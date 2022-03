Hẹn hò chốn công sở và sự thật đằng sau cảnh hôn nóng bỏng của Kim Min Kyu và Seol In Ah: Chỉ toàn nghĩ đến đồ ăn

Hẹn Hò Chốn Công Sở (Business Proposal) là phim truyền hình hàn Quốc chuyển thể từ Webtoon của SBS đang thống trị màn ảnh và trái tim của chúng ta nhờ câu chuyện lãng mạn - hài hước và dàn diễn viên quyến rũ!

Hẹn Hò Chốn Công Sở là phim truyền hình Hàn Quốc.

Bộ phim của đài SBS hiện đang khởi chiếu đồng thời trên Netflix vào thứ Hai và thứ Ba hàng tuần. Nội dung phim kể về Shin Ha Ri (Kim Se Jeong), người đóng giả làm bạn của cô, Jin Young Seo (Seol In Ah), trong một cuộc hẹn hò kín đáo. Tuy nhiên, blind date đó lại xảy ra với Giám đốc điều hành công ty của cô, Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop)! Rắc rối bắt đầu khi Tae Moo bất ngờ định kết hôn với Ha Ri, vì vẫn nghĩ cô là Jin Young Seo.



Cặp đôi phụ cũng chiếm trọn trái tim người xem.

Trong khi cốt truyện chính tập trung vào mối quan hệ giữa Shin Ha Ri và Kang Tae Moo, cặp đôi phụ cũng chiếm trọn trái tim người xem. Jin Young Seo, bạn của Ha Ri, người đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với thư ký Tae Moo, Cha Sung Hoon (do Kim Min Kyu đóng).



Young Seo và Sung Hoon rất dễ thương.

Cả hai chính thức hẹn hò trong tập 6, và có nụ hôn đầu tiên. Những người hâm mộ Hẹn Hò Chốn Công Sở cũng vô cùng ngạc nhiên vì nụ hôn này. Tại thời điểm này, cặp đôi chính thậm chí vẫn chưa chính thức công khai mọi thứ! Vì vậy, câu chuyện tình yêu của cặp phụ đang tiến triển nhanh hơn nhiều.

Young Seo và Sung Hoon bắt đầu làm quen nhau.

Các phim xứ Kim Chi cổ điển thường né tránh trong các cảnh thân mật, nên thật bất ngờ khi Young Seo và Sung Hoon bắt đầu làm quen nhau. Đó là chưa kể họ vẫn còn ở ngoài đường và thể hiện tình cảm nơi công cộng. Mặc dù chắc chắn là trên màn hình họ trông khá ướt át nhưng ngoài đời thực thì mọi thứ lại khác một chút.

Nụ hôn rất ướt át của cặp phụ.

SBS gần đây đã chia sẻ clip và ảnh hậu trường tập 6 của Hẹn Hò Chốn Công Sở, bao gồm cảnh hôn của Seol In Ah và Kim Min Kyu. Nó hoàn toàn khác so với những gì chúng ta thực sự thấy trong bộ phim!

Khi họ bắt đầu quay, nụ hôn không diễn ra suôn sẻ. Trên thực tế, hai diễn viên thậm chí còn có một thứ hoàn toàn khác trong suy nghĩ của họ: đồ ăn! Khi đạo diễn nói với họ, "Hãy cố gắng thực hành điều đó", anh đã sử dụng từ "고거 만 (goguhman)", có nghĩa là "chỉ thế thôi". Thay vào đó, Kim Min Kyu và Seol In Ah đã nghe thấy "고구마 (goguma)", có nghĩa là "khoai lang!". Seol In Ah cũng phải giả vờ say và ngã trong phân cảnh này và Kim Min Kyu đã phải giữ chặt lấy cô.

Ngoài ra, trong quá trình quay phim, trời rất lạnh và họ đang ở bên ngoài, vì vậy, Seol In Ah liên tục di chuyển khởi động. Khi làm như vậy, cô nhảy xung quanh và hát. Kim Min Kyu còn hỏi Seol In Ah là: "Cô hát bài gì vậy?". Cũng giống như các nhân vật của họ, Kim Min Kyu và Seol In Ah rất quyến rũ và vui nhộn!

https://afamily.vn/hen-ho-chon-cong-so-va-su-that-dang-sau-canh-hon-nong-bong-cua-kim-min-kyu-va-seol-in-ah-chi-toan-nghi-den-do-an-20220319113836363.chn