"Ngọc điệm thu" gây sốt, cặp đôi chính được đặt tên riêng

Sức hút của một cặp đôi trên màn ảnh đôi khi không chỉ đến từ câu chuyện tình cảm trong phim, mà còn được nuôi dưỡng bởi những tương tác tự nhiên phía sau máy quay. Với Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm, hành trình từ gần như xa lạ đến phối hợp ăn ý trong Ngọc điệm thu được tạo nên từ những khoảnh khắc đời thường: cùng chụp ảnh bằng máy ảnh phim, ghi lại hình ảnh của nhau bằng nét vẽ và phản ứng linh hoạt khi thử diễn đổi vai tại sự kiện giao lưu với khán giả.

Hai diễn viên trong đợt quay hình quảng bá phim. (Ảnh chụp màn hình)

Trong một buổi phỏng vấn, Từ Nhược Hàm tiết lộ lần đầu cả hai gặp nhau là ở Đại hội Weibo vào cuối năm 2023. Nhưng khi đó hai người gần như chưa có tương tác đáng kể. Thừa Lỗi thì không có ấn tượng gì về lần gặp gỡ này. Anh chỉ nhớ bữa ăn cùng với nhà sản xuất có mặt của Từ Nhược Hàm.

Công việc của họ cũng ở những môi trường khác nhau. Thừa Lỗi thường xuyên đóng phim cổ trang tại Hoành Điếm, trong khi Từ Nhược Hàm chủ yếu tham gia các bộ phim tình cảm hiện đại và làm việc tại Bắc Kinh. Cơ hội để cả hai thực sự hiểu nhau đến khi cùng tham gia Ngọc điệm thu. Quãng thời gian làm việc liên tục trên phim trường tạo điều kiện để hai diễn viên dần quen với nhịp diễn, cách phản ứng và cá tính nghề nghiệp của đối phương. Sự ăn ý, theo những chi tiết hậu trường được chia sẻ, không xuất hiện ngay từ lần đầu gặp mặt mà được bồi đắp qua quá trình cộng tác.

Từ Nhược Hàm qua ống kính của Thừa Lỗi. (Ảnh: Weibo/XuruhanCici)

Một chi tiết khiến người hâm mộ chú ý là việc cả hai đều sử dụng máy ảnh phim để chụp cho nhau. Trong những lúc rảnh trên phim trường, họ tìm góc máy, tạo dáng và ghi lại hình ảnh của đối phương. Những bức ảnh Thừa Lỗi chụp Từ Nhược Hàm được nhận xét mang vẻ đẹp của nữ chính phim dân quốc. Ngược lại, hình ảnh Thừa Lỗi qua ống kính của bạn diễn gợi không khí của một thiếu soái quân phiệt. Những lời nhận xét này cho thấy sức hấp dẫn của hình ảnh hậu trường nằm ở khả năng kết nối phong cách cá nhân với thế giới thẩm mỹ của bộ phim.

Thừa Lỗi có sở thích sưu tầm máy ảnh. Anh biết sử dụng nhiều loại máy ảnh, từ máy ảnh phim, máy ảnh kỹ thuật số đến máy ảnh lấy liền Polaroid để chụp Từ Nhược Hàm. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng khán giả có thể chờ đón những tác phẩm nhiếp ảnh của Thừa Lỗi khi bộ phim lên sóng.

Nếu Thừa Lỗi lưu giữ hậu trường bằng hình ảnh, Từ Nhược Hàm lại chọn cách ghi lại những khoảnh khắc ấy bằng hội họa. Vì cô tốt nghiệp chuyên ngành phim Hoạt hình tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Tại một sự kiện giao lưu với khán giả, cô hoàn thành bức phác họa nhân vật Ngu Sưởng Hiên do Thừa Lỗi thể hiện trong chưa đầy một phút.

Thừa Lỗi qua ống kính của Từ Nhược Hàm. (Ảnh: Weibo/Chenglei)

Sự ăn ý của một cặp diễn viên còn thể hiện ở cách họ tiếp cận nhân vật. Trong các chia sẻ, Thừa Lỗi mô tả Ngu Sưởng Hiên là người mang cả tham vọng lẫn chân tình giữa thời loạn; Từ Nhược Hàm nhìn nhận Diệp Bình Quân là một người phụ nữ tỉnh táo và kiên cường. Hai cách diễn giải tập trung vào những nét tính cách cốt lõi của nhân vật, tạo cơ sở để khán giả tìm hiểu mối quan hệ giữa họ trong phim. Tuy nhiên, sự tương đồng trong cách hiểu vai diễn không đồng nghĩa với việc hai diễn viên có cùng trải nghiệm hay quan điểm ngoài đời.

Hai diễn viên có bước tiến trong sự nghiệp khi hợp tác Ngọc điệm thu. (Ảnh Weibo/Yudianqiu)

Trên phim trường, cả hai còn gọi nhau bằng tên gọi lúc nhỏ được cha mẹ đặt là “Đông Đông” và “Tây Tây”, đồng thời chơi trò ghép thành ngữ xoay quanh hai chữ “Đông” và “Tây”. Những tương tác nhẹ nhàng này góp phần tạo nên bầu không khí thoải mái trong quá trình làm việc. Từ những tiết lộ này của hai diễn viên mà người hâm mộ đã đặt cho họ tên chung “Thừa Đông Nhược Tây” được người hâm mộ ghép từ chữ “Thừa” trong tên Thừa Lỗi, chữ “Nhược” trong tên Từ Nhược Hàm, cùng hai biệt danh “Đông Đông” và “Tây Tây” của họ. Cách ghép tên ngắn gọn, dễ nhớ này nhanh chóng trở thành một dấu hiệu nhận diện trong cộng đồng người hâm mộ.