Nữ chính gốc Việt diễn đỉnh nhất hiện nay, được Hollywood làm phim dựa trên chính cuộc đời mình?

Kể từ khi ra mắt, bộ phim 10 tập Beef (tựa Việt: Bất Hòa) đã khiến khán giả yêu thích, không chỉ vì có sự góp mặt của nghệ sĩ Hồng Đào. Bộ phim phản ánh được sự chật vật của người châu Á khi sống xa nhà, và thông điệp về sự kiểm soát cảm xúc của bản thân. Cả hai nhân vật chính do Steven Yeun và Ali Wong thể hiện đều chinh phục được người xem, trong đó nữ chính lại gây ấn tượng với khán giả Việt hơn.

Trong Beef, diễn xuất của Ali Wong được khen ngợi, là một trong những yếu tố giúp phim được điểm tuyệt đối từ giới phê bình. Wong vào vai Amy, một chủ doanh nghiệp nhỏ thành công, có trong tay sự nghiệp nhưng luôn phải nở nụ cười giả tạo trước cuộc đời. Những cuộc giao thiệp, áp lực công việc và gia đình khiến cô "tan vỡ" từ bên trong, và dẫn đến cuộc chạm trán đầy phẫn nộ với nam chính.

Hình tượng Amy trong Beef

Điều đáng nói là câu chuyện riêng về gia đình, hôn nhân của nhân vật Amy trong Beef lại có nhiều điểm tương đồng với cô ngoài đời. Trong phim, Amy có bố là người Mỹ gốc Hoa, còn mẹ là người Việt (do nghệ sĩ Hồng Đào thể hiện). Cô lấy chồng là người Nhật, thế nhưng về sau cuộc hôn nhân của cả hai bế tắc, đổ vỡ.

Bố mẹ của Amy lấy cảm hứng từ bố mẹ của Ali Wong ngoài đời

Ngoài đời, Ali Wong cũng có gia đình tương tự khi bố có gốc Hoa, mẹ là người Việt (cụ thể hơn là người Huế). Năm 2014, cô kết hôn cùng ông xã Justin Hakuta và có 2 bé gái, thế nhưng cả hai đã đi đến quyết định ly hôn vào năm 2022. Tuy từng có cảm xúc thất vọng nhưng về sau Ali Wong vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Hakuta, và anh vẫn là quản lý của cô cho đến tận hôm nay.

Chuyện vợ chồng của nữ chính cũng được đưa lên phim

Sinh năm 1982, Ali Wong là một nghệ sĩ hài độc thoại nổi tiếng của Hollywood, cũng như tham gia không ít dự án phim đình đám. Sau một loạt vai phụ, Ali Wong có vai chính lớn đầu tay trong Always Be My Maybe, trong đó cô còn có dịp hợp tác với tài tử Keanu Reeves. Beef là dự án tiếp theo mà Ali Wong có cơ hội đóng chính, cũng như đóng vai trò sản xuất.

Ali Wong là "mẹ bỉm hài độc thoại" nổi tiếng

Cô đóng phim cùng Keanu Reeves

Ali Wong và bạn diễn Steven Yeun trong Beef

Xét về việc Wong và Yeun đều là giám đốc sản xuất của Beef, việc nhân vật Amy được xây dựng và khai thác dựa trên chuyện đời thật của nữ chính không có gì quá khó hiểu. Mặt khác, cốt truyện của Beef được đánh giá là dễ đồng cảm, gần gũi và thể hiện được đúng những áp lực của người sống xa xứ. Hình ảnh bà mẹ người Việt của Hồng Đào ghi dấu ấn, đồng thời qua hành động ăn canh chua, uống trà đá thân thuộc.

