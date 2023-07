Nữ chính gây khó chịu nhất hiện tại vì biểu cảm quá lố, liên tục trợn mắt khiến hàng loạt khán giả bỏ phim

Heartbeat (Nhịp Đập Trái Tim) là tựa phim viễn tưởng mới của Hàn Quốc đã lên sóng được 3 tập. Ban đầu tựa phim này nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả, rating tập 1 là 4,1%, tương đối khả quan với phim lên sóng đầu tuần. Thế nhưng Heartbeat lại chẳng duy trì được phong độ, bị khán giả liên tục quay lưng qua từng tập phim. Rating của phim lần lượt giảm xuống 3,5% cho tập 2 và 3,3% ở tập 3.

Lý giải về sự tụt dốc về tỷ suất người xem chỉ ngay 3 tập đầu, khán giả gọi tên nữ chính Won Ji An. Nếu ở tập 1, phim nhận được nhiều lời khen bởi câu chuyện hài hước của nam chính, một ma cà rồng khao khát trở thành người thì ở tập 2 và tập 3, sự xuất hiện chính thức của nữ chính lại gây nhiều tranh cãi. Không ít khán giả phàn nàn, cho rằng biểu cảm của Won Ji An quá lố trong những cảnh ngạc nhiên hay tức giận.

Cô không đến nỗi diễn đơ nhưng lại không biết cách tiết chế biểu cảm của mình, kết quả khán giả thường xuyên phải thấy Ji An trợn mắt. Thêm vào đó, ở những phân cảnh nhân vật la hét, tức giận, giọng của Won Ji An cũng khiến một số khán giả khó chịu.

Trong phim, nhân vật của Won Ji An là Joo In Hae, người vô tình đánh thức ma cà rồng Woo Hyeol (Taecyeon) khi anh ta đang tu luyện để trở thành người. Cuộc sống của In Hae xáo trộn hoàn toàn chỉ sau một đêm, vì vậy dễ hiểu khi cô thường xuyên rơi vào trạng thái tức giận hay hoảng loạn, ngạc nhiên bởi sự hiện diện của những kẻ "không phải là người" xung quanh mình.

Tuy nhiên sự hoảng hốt, tức giận đó lại được thể hiện một cách không thuyết phục khiến người xem không thể nhập tâm vào câu chuyện của nhân vật.

So với dàn diễn viên của Heartbeat, Won Ji An chỉ là một tân binh với khá ít kinh nghiệm diễn xuất. Trước bộ phim này, Ji An mới đóng 5 phim, đa phần toàn đảm nhận vai phụ.

Chính bởi vậy, diễn xuất của cô còn khá non nớt. Hi vọng ở những diễn biến tiếp theo của bộ phim, khán giả sẽ thấy được sự tiến bộ của mỹ nhân trẻ.

