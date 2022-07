Lộ cảnh quay dưới mưa đầy tâm trạng của Ji Chang Wook và Won Ji An

Ji Chang Wook - Won Ji An quay phim trong mưa

Ngay lúc này, những hình ảnh mới được công bố của bộ phim If you wish upon me (Nói cho tôi điều ước của bạn) do Ji Chang Wook và Sooyoung (SNSD) đóng chính đang khiến cư dân mạng "rần rần". Có thể thấy, nhân vật của Ji Chang Wook và Won Ji An đang mặt đối mặt trong bầu không khí đầy căng thẳng.

Hình ảnh mới công bố của bộ phim If you wish upon me.

Gương mặt nam diễn viên ánh lên vẻ buồn bã pha lẫn sự yếu đuối, trong khi Won Ji An trông vừa tức giận, vừa tuyệt vọng. Điều này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi rằng câu chuyện đằng sau hình ảnh này là gì, điều gì dẫn đến câu chuyện đó và liệu hai người sẽ giải quyết xung đột thế nào?

Liệu điều gì đã khiến cho mối quan hệ của Yoon Gyeo Re và Ha Jun Kyung rạn nứt?

Về vai diễn của hai diễn viên trong phim, tài tử "Hoàng hậu Ki" hóa thân thành Yoon Gyeo Re, một người từng trải qua cuộc sống tại trại trẻ mồ côi, trung tâm giam giữ thanh thiếu niên và thậm chí là nhà tù. Trong khi đó, Won Ji An đảm nhận vai Ha Jun Kyung, một cô gái bị chính cha mẹ của mình bỏ rơi. Sau khi được Yoon Gyeo Re giúp đỡ, cô dường như bị "ám ảnh" bởi người đàn ông này.



Ji Chang Wook vào vai Yoon Gyeo Re, một người đàn ông với quá khứ bất hảo.

Won Ji An vào vai Ha Jun Kyung, một cô gái bị chính cha mẹ mình bỏ rơi.

Với hoàn cảnh của các nhân vật như vậy, có thể suy đoán rằng Ha Jun Kyung sẽ rơi vào lưới tình với Yoon Gyeo Re. Tuy nhiên, anh lại yêu cô y tá tốt bụng Seo Yeon Joo (Sooyoung SNSD). Phải chăng đây chính là nguyên nhân dẫn đến những hình ảnh mà khán giả được thấy bên trên?

Có thể việc Yoon Gyeo Re dành tình cảm cho Seo Yeon Joo (Sooyoung) chính là lý do khiến mối quan hệ giữa anh và Ha Jun Kyung trở nên xấu đi.

Nói thêm về tác phẩm của đạo diễn Kim Yong Wan, phim lấy cảm hứng từ tổ chức Ambulance Wish Foundation vốn được thành lập tại Hà Lan. Ở đây, họ làm công việc thiện nguyện bằng cách thực hiện điều ước cuối cùng cho những bệnh nhân mắc bệnh nan y. Đây hứa hẹn sẽ là một bộ phim "chữa lành" đúng nghĩa và mang đến nhiều thông điệp tốt đẹp, nhân văn.

Bộ phim If you wish upon me do Ji Chang Wook đóng chính dài 16 tập, phát sóng vào tối thứ Tư, thứ Năm hàng tuần bắt đầu từ ngày 10/8.

