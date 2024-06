Tủ đồ của sao "Sex and the City" trong phần phim hậu truyện bị chê

Carrie Bradshaw, nhân vật chính do Sarah Jessica Parker thủ vai trong loạt phim truyền hình Sex and the City (phát sóng thời gian 1998-2004) gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng phong cách thời trang táo bạo, độc đáo, phá cách. Phong cách khác biệt ấy cùng những tuyên ngôn về thời trang mà nhân vật mang tới trong các tập phim thu hút sự quan tâm, ủng hộ đặc biệt, tới mức có những khán giả đã kỳ công sưu tập loạt trang phục, phụ kiện của Carrie Bradshaw và sẵn sàng ủng hộ, bảo vệ phong cách thần tượng một cách vô điều kiện trên mạng xã hội.

Nhưng với loạt phim được xem như tái khởi động và hậu truyện của Sex and the City - And Just Like That... - phần thời trang không nhận được nhiều sự tán dương như trước. Lấy bối cảnh 11 năm sau các sự kiện xảy ra trong tập phim điện ảnh Sex and the City 2, giờ đây câu chuyện, cuộc sống của các nhân vật chính đã chuyển từ giai đoạn tuổi 30 sang ngưỡng ngũ tuần với rất nhiều thay đổi cần phải có về mặt phong cách. Hai mùa phát sóng của phim nhận về những phản ứng trái chiều trong đó thời trang của nhân vật chính Carrie Bradshaw không ít lần gây hoang mang.

Một bộ đồ gây tranh cãi của nhân vật Carrie Bradshaw trong phim And Just Like That... (Ảnh: Getty Images)

Khi nhìn một số bộ đồ mà Carrie Bradshaw diện, một số khán giả cho rằng đó không phải là cách mà biên tập viên thời trang lựa chọn. Một trong những lý do quan trọng dẫn đến sự thay đổi ở And Just Like That... đó là sự thiếu vắng nhà thiết kế, chuyên gia định hình, tư vấn trang phục hàng đầu Patricia Field. Bà là người đã "soạn" nên tủ đồ hết sức ấn tượng cho hàng loạt bộ phim, nhân vật, trong đó Sex and the City là một trong những phim truyền hình ghi dấu ấn nổi bật nhất của Patricia Field.

And Just Like That... đang được ghi hình mùa thứ ba và dự kiến phát sóng năm 2025.