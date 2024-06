Sex and the City không lọt 10 chương trình truyền hình quan trọng nhất mọi thời đại

Không cần phải nói thì chúng ra đều biết rằng truyền hình đã trải qua một số thay đổi lớn trong suốt những năm qua. Và thời điểm hiện tại - với sự phát triển của công nghệ, khoa học và kỹ thuật - đang được coi là "thời kỳ hoàng kim của truyền hình". Thước đo cho sự phát triển ấy dựa trên nội dung chất lượng các chương trình được phát trên mạng truyền hình, cáp cũng như trên các nền tảng phát trực tuyến.

Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, thời kỳ hoàng kim này có được là do sự bùng nổ của các dịch vụ phát trực tuyến trong những năm gần đây. Với mong muốn tạo ra nhiều lựa chọn cho người xem về mặt nội dung nên cơ hội cho các hãng phim, các nhà sản xuất thực hiện những loạt phim chất lượng cũng vì thế mà tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu coi phát trực tuyến là lý do duy nhất khiến nội dung chất lượng tăng vọt. Một cuộc xem xét rộng hơn về lịch sử truyền hình đã chứng minh rằng những đổi mới về kỹ thuật, thương mại và nghệ thuật đã tạo nên môi trường truyền hình hiện đại. Và những thay đổi ấy có được là nhờ các chương trình truyền hình mà các hãng phim và nghệ sĩ đã tạo ra nó.

Dưới đây là danh sách 10 chương trình, loạt phim được SR đánh giá là quan trọng nhất mọi thời đại của truyền hình.

10. M*A*S*H (1972-83)

M*A*S*H kể câu chuyện về những nhân viên người Mỹ của một bệnh viện trong Chiến tranh Triều Tiên. Những người này đã cố gắng tìm kiếm niềm vui và sự hài hước trong cạm bẫy đen tối của chiến tranh. Bộ phim đã gây được tiếng vang lớn ở Hoa Kỳ, đạt được một số xếp hạng cao nhất trong lịch sử truyền hình Hoa Kỳ và thậm chí còn lập kỷ lục về tập cuối của một chương trình truyền hình được xem nhiều nhất mọi thời đại. Bộ phim đã chứng tỏ sự đột phá trong sự pha trộn giữa hài kịch và chính kịch, chuyển đổi giữa những trò hề vui vẻ và bình luận u ám về ảnh hưởng của chiến tranh.



9. Dragnet (1951-59)

Dragnet được chuyển thể từ loạt phim phát thanh cùng tên. Phim theo chân thám tử Jack Webb của LAPD khi anh giải quyết các vụ án và bắt giữ tội phạm. Mặc dù không phải là chương trình về cảnh sát đầu tiên nhưng Dragnet được cho là chương trình có ảnh hưởng nhất trên truyền hình thời kỳ đầu của Hoa Kỳ.

Loạt phim này hợp tác chặt chẽ với LAPD, cho phép Dragnet đạt được cảm giác chân thực mà các chương trình cảnh sát khác không có. Cấu trúc của loạt phim và những câu chuyện được cho là có thật đã khiến Dragnet trở thành một hit.



8. The Twilight Zone (1959-64)

The Twilight Zone thu hút khán giả bằng cốt truyện vượt qua ranh giới khi kết hợp giữa khoa học viễn tưởng và kinh dị giải quyết các chủ đề chính trị và trí tuệ nặng nề. Lối viết sắc sảo, hướng đi mượt mà và giọng điệu độc đáo của The Twilight Zone đã khiến chương trình này trở thành một tác phẩm kinh điển - một tác phẩm mà tất cả các chương trình khác cho đến ngày nay vẫn được so sánh cùng.



7. Star Trek (1966-69)

Star Trek: The Original Series kể về cuộc phiêu lưu ngoài không gian của một nhóm nhà thám hiểm ở tương lai xa của loài người. Chương trình, giống như The Twilight Zone, là một tác phẩm táo bạo, sáng tạo thuộc thể loại viễn tưởng và được coi là tác phẩm hoàn hảo đầu tiên của thể loại này. Mặc dù loạt phim đã ngừng chỉ sau ba mùa do xếp hạng thấp, nhưng nó đã trở thành một hit lớn khi tiếp tục được phát hành sau đó, tạo ra một trong những loạt phim khoa học viễn tưởng có doanh thu cao nhất từ trước đến nay.

6. Seinfeld (1989-1998)

Được coi bộ phim sitcom hậu hiện đại đầu tiên, Seinfeld kể câu chuyện về bốn người bạn đang loay hoay với cuộc sống cá nhân cũng như nghề nghiệp của mình ở New York. Loạt phim này đã định nghĩa lại thể loại phim sitcom với những cốt truyện trần tục và những nhân vật hoài nghi. Seinfeld đã gây được tiếng vang với hàng triệu người, chứng tỏ mình là một bộ phim đình đám mang tính định hình thế hệ, mở đường cho các bộ phim sitcom khác thoát khỏi cốt truyện thông thường và các nhân vật đơn giản và tốt tính. Tập cuối gây tranh cãi của Seinfeld đã trở thành một trong những tập được xem nhiều nhất mọi thời đại, thậm chí trở thành tập phim truyền hình đầu tiên có điểm quảng cáo trị giá 2 triệu USD chỉ trong 30 giây (theo Los Angeles Times).



5. Lost (2004-10)

Lost đã có ảnh hưởng lớn đối với nền văn hóa đại chúng khi ra mắt lần đầu vào năm 2004. Loạt phim kể về một nhóm những người sống sót sau vụ tai nạn máy bay cố gắng giải mã nhiều bí ẩn của hòn đảo mà họ đang bị mắc kẹt lại. Chương trình truyền hình này được coi là một canh bạc của ABC, loạt phim đắt giá này đã chứng tỏ sức mạnh hấp dẫn của cách kể chuyện bí ẩn và mở đường cho cách kể chuyện điện ảnh, kinh phí cao dưới hình thức truyền hình.

4. The Sopranos (1999-2007)

Với The Sopranos phát hành lần đầu tiên vào năm 1999, HBO đã tự khẳng định mình là ngôi nhà của các chương trình gốc uy tín. Chương trình này là loạt phim xoay quanh ông trùm băng đảng New Jersey Tony Soprano, người bắt đầu tìm gặp bác sĩ tâm thần sau khi trải qua những cơn hoảng loạn. Bộ phim được nhiều người coi là khẩu súng khởi đầu cho “thời kỳ hoàng kim của truyền hình”. Năm 2013, The Sopranos đứng đầu danh sách các chương trình có kịch bản hay nhất mọi thời đại của WGA.



3. Stranger Things (2016-Present)

Kỷ nguyên truyền hình hiện nay bị thống trị bởi các dịch vụ phát trực tuyến, sự phát triển vượt bậc của dịch vụ này có thể coi là đã được bắt nguồn từ hiện tượng phát trực tuyến đầu tiên - Stranger Things. Loạt phim kinh dị phiêu lưu siêu nhiên kể về những diễn biến huyền bí tại thị trấn nhỏ Hawkins, Indiana những năm 1980.

Trước Stranger Things, Netflix đã có những thành công với các bộ phim khác nhưng Stranger Things mới được coi là cú bùng nổ thực sự. Mùa đầu tiên của loạt phim này đã phá kỷ lục và nó chính là báo hiệu cho thời đại tốt đẹp của phát trực tuyến.



The Simpsons (1989 đến nay)

The Simpsons là một trong những chương trình có sức ảnh hưởng văn hóa quan trọng nhất trong 40 năm qua. Câu chuyện xoay quanh một gia đình khác thường sống ở thị trấn Springfield. The Simpsons hiện là loạt phim truyền hình dài tập trong khung giờ vàng lâu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và cũng là một trong những tác phẩm truyền hình hài lâu đời nhất.



1. Game Of Thrones (2011 - 2019)

Game of Thrones của HBO được coi là là một trong những chương trình siêu thành công của truyền hình. Loạt phim nói về các cuộc tranh giành quyền lực đầy bạo lực đã hấp dẫn người xem trong suốt 8 mùa của phim.

Game of Thrones có chi phí sản xuất thuộc hàng cao kỷ lục cùng với nội dung câu chuyện phức tạp đã tạo nên một bước ngoặt cho quyền bá chủ của truyền hình. Game of Thrones đại diện cho một dấu ấn cao độ trong sự thống trị văn hóa của truyền hình - chương trình được nhắc đến nhiều nhất, được xem nhiều nhất và bị vi phạm bản quyền nhiều nhất trong lịch sử của HBO. Đó những dấu mốc chưa từng được thấy trước đây và có thể không bao giờ được gặp lại đối với bất kỳ chương trình truyền hình nào trên thế giới.