Nữ chính bị ghét nhất hiện tại: Hành xử như trẻ con lại còn la hét quá nhiều, phim kém tiếng cũng chẳng oan

Heartbeat (Nhịp Đập Trái Tim) do Taecyeon - Won Ji An đóng chính là tựa phim lên sóng trên kênh KBS2 ở khung giờ phim đầu tuần. Sau những tập lên sóng đầu tiên, rating phim liên tục có dấu hiệu giảm, từ con số 4,1% ở tập 1 đã xuống 3,6% ở tập 4. Phim cũng tương đối kém tiếng trên các nền tảng mạng xã hội dù nam chính Taecyeon sở hữu một lượng người hâm mộ không hề nhỏ.

Theo dõi những phản ứng của khán giả trên các chuyên trang phim ảnh xứ Hàn, chúng ta sẽ nhận ra ngay lý do khiến phim kém tiếng dù khai thác đề tài thú vị, ít nhiều là bởi nữ chính Won Ji An. Không chỉ diễn xuất thiếu tự nhiên, nhân vật của cô còn khiến người xem vô cùng khó chịu. Trong phim, cô vào vai Joo In Hae (Won Ji An), cô gái vô tình mở nắp quan tài, khiến ma cà rồng Seon Woo Hyul (Taecyeon) vụt mất cơ hội trở thành người sau gần 100 năm kiên trì tu luyện. Từ đó, định mệnh cuốn người và kẻ không phải người cuốn vào nhau và một tình cảm lạ kỳ cũng nảy sinh.

Sở dĩ nhân vật Joo In Hae bị cho là vấn đề lớn nhất khiến Heartbeat bị khán giả quay lưng là bởi cô ta dù là một người trưởng thành, làm y tá nhưng tính tình và cách cư xử cứ như trẻ con. Trong phần lớn thời gian xuất hiện, Joo In Jae chỉ toàn la hét, khó chịu, ngạc nhiên và không biết cách kiềm chế cảm xúc của mình. Cô cứ ngây ngô chẳng hiểu chuyện gì như một đứa trẻ hay cáu kỉnh khiến khán giả "đau đầu" và không thực sự rõ được vai trò của cô trong bộ phim này.

Bình luận của khán giả:

- Bộ phim thực sự rất hài hước nhưng tôi đồng ý với các ý kiến, rằng nữ chính cần ngừng la hét, tôi xem mà nhức đầu luôn. - La hét là đặc sản của phim truyền hình Hàn rồi nhưng bộ này thì nhiều thật, tôi phát nản với nữ chính luôn đấy. - Vai trò thực sự của nữ chính là gì vậy, ngoài việc hành xử như một thiếu niên dù đã là người trưởng thành? - Nữ chính diễn đơ và nhân vật của cô ấy thì khiến tôi phát điên.

Nguồn ảnh: KBS