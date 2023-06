Mỹ nhân Hàn gây sốt 2022 quá đẹp trong phim siêu anh hùng sắp chiếu

Thời điểm hiện tại, "Moving" là một trong những bộ phim Hàn được các khán giả chờ đợi nhiều nhất. Tác phẩm này lấy đề tài siêu anh hùng, có sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng như Jo In Sung, Han Hyo Joo, Cha Tae Hyun và cả mỹ nhân trẻ đang lên Go Yoon Jung.

Go Yoon Jung trong phim "Moving".

Trong phim, Go Yoon Jung vào vai nữ chính Jang Hee Soo, cô gái sở hữu khả năng tái tạo đáng kinh ngạc. Jang Hee Soo là con gái của Jang Joo Won (Ryu Seung Ryong), một người cha luôn hết mực thương con và sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì cô. Cũng bởi thế, cô luôn cố gắng cười thật tươi và ủng hộ cha vô điều kiện.

Mới đây, những hình ảnh của Go Yoon Jung trong bộ phim "Moving" đã được chia sẻ lên mạng xã hội. Ngay lập tức, chủ đề này đã thu hút nhiều sự quan tâm. Dưới đây là một số bình luận đáng chú ý:

- Từ hồi xem Alchemy of souls là đã thấy thích Go Yoon Jung rồi, vừa có ngoại hình vừa có tài năng. Phim mới đề tài siêu anh hùng chắc cháy lắm đây. - Chị bé xinh "xỉu" luôn ấy. - Ôi, hóng dài cổ cả năm trời luôn. - Ôi, xinh thực sự. Nguồn: K Love

Nói thêm về Go Yoon Jung, cô là một gương mặt còn khá mới của màn ảnh Hàn ngữ khi chỉ bắt đầu theo đuổi diễn xuất từ vài năm trở lại đây. Hồi năm ngoái, nữ diễn viên 27 tuổi từng gây sốt khi thay Jung So Min đảm nhận vai nữ chính trong mùa 2 của siêu phẩm đình đám Alchemy of souls.

Bộ phim "Moving" do Go Yoon Jung đóng chính dự kiến lên sóng vào ngày 9/8 trên Disney+