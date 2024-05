Mới đây, loạt ảnh đóng máy của Điền Hi Vi trong bộ phim "Tử dạ quy" đã được chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút vô số bình luận từ cư dân mạng. Tác phẩm này lấy bối cảnh thời Đường, các tạo hình đều siêu đẹp và làm nổi bật nhan sắc của Điền Hi Vi, mỹ nhân được mệnh danh là "búp bê cổ trang" của màn ảnh Hoa ngữ hiện tại.

Ảnh đóng máy của Điền Hi Vi ở bộ phim mới "Tử dạ quy".

Bình luận của netizen về loạt ảnh đóng máy của Điền Hi Vi ở phim "Tử dạ quy":

- Công nhận bả xinh thiệt. Thích nét đẹp của bả... mong chờ phim. - Điền Hi Vi nhìn góc nào cũng thấy xinh luôn á. - Gái yêu cười xinh lắm cả nhà ơi. - Tạo hình lung linh quá, nhưng mà vai này có phải hình tượng nhí nhảnh không hả mọi người? Đừng mà. Xinh thế này mà thêm phong phạm tiên nữ dịu dàng hoặc tiểu thư ngạo kiều là tuyệt vời. - Bạn Điền Hi Vi này nét hợp cổ trang, nhìn xinh xắn lại thêm tạo hình đẹp nên nịnh mắt ghê. Xuất sắc.

Điền Hi Vi được mệnh danh là "búp bê cổ trang" của màn ảnh Hoa ngữ hiện tại.

Một vài hình ảnh đẹp của Điền Hi Vi trong ngày đóng máy phim "Tử dạ quy".

Điền Hi Vi có nhiều tạo hình siêu đẹp ở phim "Tử dạ quy" và đây là một trong số đó.

Cho những ai chưa biết, "Tử dạ quy" là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết "Mai phu nhân sủng phu hằng ngày" do tác giả Phù Hoa sáng tác. Trong phim, Điền Hi Vi hợp tác cùng với Hứa Khải. Điền Hi Vi vào vai Vũ Trinh quận chúa của phủ Dự Quốc công. Cô sở hữu nhan sắc tuyệt trần, có thân phận tôn quý nhưng năm nay 26 tuổi vẫn chưa xuất giá lấy chồng. Vũ Trinh quận chúa được sắp xếp để nên duyên phu thê với Mai Trục Vũ, 22 tuổi, một chàng trai có tính cách ngay thẳng.

Điều đặc biệt là cả Vũ Trinh quận chúa lẫn Mai Trục Vũ đều có một thân phận đặc biệt. Vũ Trinh quận chúa thực tế là một yêu miêu, còn phu quân của nàng Mai Trục Vũ lại là đạo sĩ. Với thiết lập nhân vật như vậy, cặp đôi này hứa hẹn sẽ mang tới nhiều khoảnh khắc thú vị cho khán giả.

Xem thêm một số tạo hình đẹp khác của Điền Hi Vi ở "Tử dạ quy":

Bộ phim "Tử dạ quy" do Điền Hi Vi và Hứa Khải đóng chính dự kiến phát sóng trên WeTV.