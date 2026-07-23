Danh tính của cô nàng lập tức được cư dân mạng truy tìm và hóa ra lại là một cái tên không hề xa lạ với giới trẻ

Những ngày gần đây, hình ảnh một nữ cán bộ thuế xuất hiện tại hội nghị hướng dẫn, trao đổi về chính sách tài chính - thuế bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Khi đứng lên trao đổi chuyên môn qua micro, cô ghi điểm tuyệt đối nhờ gương mặt thanh tú, làn da sáng mịn, mái tóc dài thanh lịch cùng phong thái tự tin, chỉn chu.

Đa số cư dân mạng đều không tiếc lời khen ngợi dành cho cô gái khi sở hữu trọn vẹn combo "vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang lại vô cùng chuyên nghiệp". Những bình luận như "Trời ơi, bả xinh mà giỏi nữa!", "Chơ răng mà đẹp ri trời hè, vừa xinh vừa giỏi nha em ơi!", hay "Xuất sắc luôn em ơi. Câu nói súc tích, ngắn gọn, chuẩn và chính xác" liên tục xuất hiện dưới các bài đăng.

Ngay sau khi hình ảnh phủ sóng khắp các trang mạng xã hội, cư dân mạng đã nhận ra nữ cán bộ thuế gây sốt này chính là Nguyễn Thảo Trinh (sinh năm 2000), một cái tên vốn đã vô cùng quen thuộc và nổi tiếng trong giới trẻ Việt.

Thảo Trinh từng là một trong những "rich kid" đình đám thuộc Gen Z

Cô thu hút sự chú ý lớn khi theo học ngành Kinh tế Tài chính tại trường Đại học RMIT – ngôi trường được mệnh danh là dành cho giới con nhà giàu.

Không chỉ dừng lại ở danh xưng rich kid, cô bạn còn từng là một travel vlogger tài năng, sở hữu lượng người theo dõi đông đảo trên các nền tảng mạng xã hội nhờ lối nói chuyện duyên dáng và phong cách sống hiện đại.

Ở tuổi đôi mươi, Thảo Trinh từng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống sang chảnh đáng mơ ước. Cô nàng từng gây chú ý khi đi học bằng xe Lexus sang trọng, nhân dịp sinh nhật 20 tuổi còn được bố mẹ dành tặng chiếc đồng hồ xa xỉ Hublot có trị giá lên tới 20.000 USD (khoảng 463,5 triệu đồng). Bên cạnh đó, Thảo Trinh còn sở hữu sở thích sưu tầm giày cao gót đắt đỏ, trong đó đôi đắt nhất trong bộ sưu tập của cô bạn có giá lên tới 1.800 USD (gần 42 triệu đồng).

Dù sống trong điều kiện đầy đủ và xa hoa, Thảo Trinh lại nhận được nhiều thiện cảm nhờ thái độ ứng xử khiêm tốn và quan điểm sống rất thực tế. Khi chia sẻ về việc được gắn liền với nickname "con nhà giàu", cô từng thẳng thắn cho hay: "Tùy theo quan điểm của mọi người nữa mà mình thấy đủ tay đủ chân để làm việc là 'rich' rồi nên chắc là mình 100% 'rich' rồi. Sinh viên trường mình đều thuộc gia đình có điều kiện, việc các bạn dùng đồ hiệu hay đi siêu xe đến trường cũng bình thường thôi".

Từ một tiểu thư RMIT có cuộc sống nhung lụa, Nguyễn Thảo Trinh nay đã khẳng định bản thân ở một vai trò mới, chín chắn và bản lĩnh hơn trong hình ảnh nữ cán bộ thuế. Sự kết hợp giữa nhan sắc nổi bật, nền tảng tri thức vững chắc cùng tác phong làm việc chuyên nghiệp chính là lý do giúp cô nhận được tình cảm và sự ngưỡng mộ trọn vẹn từ cộng đồng mạng.