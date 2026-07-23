Không ít người e ngại mua căn hộ tầng cao nhất vì lo nóng, thấm dột hay bất tiện trong quá trình sử dụng. Thế nhưng, một cặp vợ chồng sống tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) lại quyết định đi ngược số đông khi chọn mua căn penthouse ở tầng 32 của một khu chung cư.

Sau hơn một năm sinh sống, điều khiến nhiều người chú ý không chỉ là căn hộ thông tầng rộng rãi mà còn là khu vườn trên sân thượng rộng tới 100m2. Từ khoảng sân vốn trống trải, hai vợ chồng đã cải tạo thành một không gian xanh với vườn rau, hồ cá, khu trồng hoa và góc nghỉ ngơi. Những video ghi lại cuộc sống thường ngày tại đây hiện thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc.

Từ sân thượng trống thành khu vườn 100m2

Theo chia sẻ của chủ nhà, căn penthouse nằm trên tầng 32, có kết cấu thông tầng gồm 3 tầng. Diện tích ghi trên giấy tờ là 146 m2 nhưng diện tích sử dụng thực tế khoảng 200m2, đồng thời được bàn giao thêm khu sân thượng rộng khoảng 100m2.

Căn hộ được hai vợ chồng mua với giá khoảng 1 triệu NDT (khoảng 3,7 tỷ đồng). Ban đầu, nhiều người thân khuyên họ không nên chọn căn hộ tầng trên cùng vì lo nắng nóng vào mùa hè và nguy cơ thấm nước.

Tuy nhiên, cặp đôi vẫn quyết định xuống tiền bởi đặc biệt yêu thích khoảng sân thượng rộng hiếm có.

Trong quá trình hoàn thiện nhà, phần sân thượng được đầu tư kỹ về chống thấm trước khi bắt đầu cải tạo. Chủ nhà cho biết họ đã chi khoảng 35.000 NDT (khoảng 136 triệu đồng) để biến khoảng sân này thành một khu vườn trên không.

Sân thượng được cải tạo là nơi trồng nhiều cây xanh, bày biên các khu bàn ăn - uống.

Không gian được chia thành nhiều khu vực rõ ràng. Lối vào lát sỏi kết hợp đá xanh, khu trung tâm sử dụng gạch vân gỗ làm nơi uống trà, nghỉ ngơi và tiếp khách.

Một khoảng đất được dành riêng để trồng rau theo mùa, bên cạnh là khu vực trồng hoa, cây cảnh và hồ nuôi cá, tạo nên hệ sinh thái thu nhỏ ngay trên sân thượng.

Do khu vườn nằm ở tầng 32, các thiết bị ngoài trời cũng được lựa chọn kỹ lưỡng để phù hợp với điều kiện nắng gắt và gió lớn.

Gia chủ sử dụng nhiều sản phẩm chạy bằng năng lượng mặt trời như đèn chiếu sáng, camera an ninh hay bàn đèn ngoài trời nhằm hạn chế việc phải đi dây điện. Bên cạnh đó, họ cũng lắp đặt ô che nắng cỡ lớn có khả năng xoay 360 độ, chân đế tăng trọng và kết cấu chống gió để sử dụng quanh năm.

Theo chia sẻ của chủ nhà, một trong những điều khiến họ tiếc nuối nhất khi hoàn thiện nhà là không bố trí sẵn hệ thống điện cho sân thượng. Vì vậy, các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời trở thành giải pháp giúp khu vườn vẫn đủ ánh sáng vào buổi tối mà không cần cải tạo lại hạ tầng.

Mỗi ngày chăm rau, ngắm cá, uống trà trên sân thượng

Nếu ban ngày khu vườn là nơi chăm cây, tưới rau thì khi chiều xuống, không gian lại mang một vẻ khác. Hệ thống đèn năng lượng mặt trời tự động bật sáng, phủ ánh vàng lên toàn bộ sân thượng, biến nơi đây thành góc thư giãn quen thuộc của hai vợ chồng.

Gia chủ cho biết, thay vì phải tìm đến công viên hay khu nghỉ dưỡng vào cuối tuần, họ dành phần lớn thời gian rảnh ngay tại khu vườn của mình. Mùa xuân ngắm hoa nở, mùa hè đón gió mát, mùa thu uống trà, còn mùa đông lại trở thành nơi đón nắng. Việc có một khoảng xanh ngay trong nhà giúp cả hai cảm thấy thư thái hơn sau những giờ làm việc.

Khoảng sân rộng cũng là nơi hai vợ chồng tự trồng nhiều loại rau phục vụ bữa ăn hằng ngày. Xen giữa những luống rau là hồ cá và các chậu cây cảnh, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên dù đang sống giữa khu đô thị.

Khi người vợ mang thai, khu vườn trên sân thượng càng phát huy giá trị. Theo lời người chồng, bác sĩ khuyến khích vợ nên đi bộ nhẹ, tắm nắng và giữ tinh thần thoải mái trong suốt thai kỳ.

Nhờ có khoảng sân rộng ngay tại nhà, cô có thể dạo bộ, chăm cây, hít thở không khí trong lành mà không cần di chuyển đến công viên hay những nơi đông người.

Để việc sử dụng sân thượng thuận tiện hơn, gia đình lựa chọn thêm ô che nắng cỡ lớn nhằm hạn chế nắng trực tiếp vào mùa hè, đồng thời lắp camera ngoài trời chạy bằng năng lượng mặt trời và kết nối 4G để có thể theo dõi khu vườn từ xa mỗi khi đi công tác hoặc du lịch.

Đối với cặp vợ chồng, giá trị lớn nhất của khu vườn không nằm ở diện tích hay chi phí đầu tư, mà ở việc mang đến thêm một không gian để cả gia đình dành thời gian cho nhau. Mỗi chiều, họ cùng tưới cây, cho cá ăn, ngồi uống trà dưới tán ô, chờ ánh đèn sân thượng tự động bật lên. Những khoảnh khắc bình dị ấy cũng là lý do khiến họ tin rằng quyết định chọn căn penthouse tầng 32 năm nào hoàn toàn xứng đáng.

Nguồn: Xiaohongshu.