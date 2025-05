Nữ ca sĩ Việt lộ ảnh bí mật ăn hỏi nhưng không ai tin, hoá ra vì hành động này của chú rể

Khởi My và Kelvin Khánh bén duyên khi cùng tham gia chung nhiều gameshow và sản phẩm âm nhạc. Từ bạn diễn trong các clip hài hước, cả hai nhanh chóng trở thành cặp bài trùng nhí nhố trên sóng truyền hình. Thời điểm mới phối hợp cùng nhau, cư dân mạng đã soi nhiều bằng chứng nghi vấn cả hai yêu đương như họ chưa bao giờ lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Chính vì thế, chuyện Khởi My và Kelvin Khánh đánh úp làm đám hỏi vào năm 2017 gây chấn động showbiz, nhiều người còn "bán tính bán nghi" cho rằng ảnh cả hai thực hiện những nghi thức cưới là đang quay MV ca nhạc.

Theo đó, vào tháng 4/2017, loạt ảnh Khởi My diện váy trắng đơn giản, tóc đỏ đặc trưng và vàng đeo đầy người được chia sẻ trên mạng xã hội. Cùng thời điểm này, trang cá nhân của Kelvin Khánh cũng xuất hiện đoạn livestream ghi lại khung ảnh trong buổi "Lễ đính hôn". Vì trước đó cả hai chưa từng xác nhận chuyện yêu đương nên việc bất thình lình trở thành cô dâu chú rể khiến khán giả ngỡ ngàng.

Cùng với đó, hành động Kelvin Khánh livestream những hoạt động trong buổi lễ nhưng không chia sẻ cụ thể, rõ ràng khiến nhiều người thêm hoang mang. Khi đó, cư dân mạng còn ngỡ hành động này của anh là "chiêu trò" thu hút sự chú ý cho sản phẩm sắp ra mắt của Khởi My. Mãi cho đến khi một người bạn của Khởi My xác nhận cặp đôi ăn hỏi là thật, người hâm mộ mới vỡ lẽ.

Đúng ngày diễn ra lễ ăn hỏi, Kelvin Khánh mới thông báo bằng đoạn livestream trên trang cá nhân khiến công chúng hoang mang

Vì mẹ của Khởi My và Kelvin Khánh chỉ diện đồ đơn giản chứ không phải áo dài như những bà sui trong đám cưới thường thấy nên khán giả càng thêm nghi vấn đây là hậu trường MV

Trước những nghi vấn, Khởi My sau đó cũng xác nhận thông tin thành "vợ người ta". Kelvin Khánh đăng bức ảnh chụp cùng gia đình 2 bên để thông báo hỷ sự. Đám cưới cặp đôi diễn ra vào tháng 11 cùng năm, có đông dàn sao Việt đến chung vui. Sau 8 năm, màn ăn hỏi tạo bất ngờ "đủ wow" này của Khởi My và Kelvin Khánh vẫn trở thành "huyền thoại" khiến nhiều người bất ngờ khi nhắc đến.

Sau đó, Kelvin Khánh phải đích thân lên tiếng xác nhận thông tin

Sau 7 tháng tổ chức lễ ăn hỏi, cặp đôi đám cưới vào tháng 11/2017

Kelvin Khánh gây chú ý khi đón dâu bằng xe mô tô

Từ khi cưới đến nay, Khởi My và Kelvin Khánh vẫn giữ được sự đồng điệu, vui vẻ và tích cực trong mọi mặt đời sống. Không thị phi, không drama, không PR đời tư. Cặp đôi chọn sống kín tiếng, tập trung cho cuộc sống riêng. Khởi My chuyển hướng làm streamer, thỉnh thoảng ra sản phẩm âm nhạc nhưng không đặt nặng thành tích. Kelvin Khánh gần như rút khỏi showbiz, trở thành chồng nhà người ta đúng nghĩa – tháp tùng vợ, đồng hành trong livestream, cùng nấu ăn, chăm thú cưng, dọn dẹp nhà cửa... Tháng 3/2024, Khởi My từng vướng tin đồn ly hôn vì ít đăng ảnh cùng Kelvin Khánh nhưng cô nhanh chóng phủ nhận.

Trong một showbiz đầy rẫy những cuộc tình tan – hợp chóng vánh, Khởi My và Kelvin Khánh là minh chứng cho một tình yêu bền vững, không cần màu mè. Họ chọn lùi về sau ánh đèn sân khấu, sống đúng với cá tính và lựa chọn riêng, nhưng vẫn được công chúng yêu thương vì sự chân thành và bình dị. Vào năm 2020, Khởi My và Kelvin đồng loạt thông báo quyết định sẽ không sinh con mà cùng nhau tận hưởng cuộc sống. Kelvin Khánh chia sẻ: "Khánh và My đã thống nhất, không sinh con mà sẽ sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hai người hiện tại đang rất vui. Cho nên cứ sống với nhau như vậy, đến một thời điểm nào đó, thấy cần có con thì cả hai sẽ tính tiếp".

Hiện tại, Khởi My đã chuyển hướng sang streamer