Nữ ca sĩ rạng rỡ khoe bụng bầu 7 tháng, dân tình phải xuýt xoa "đúng là bà bầu xinh nhất nhì showbiz"

Mới đây, nữ idol Go Woori (có tên khác là Go Naeun, cựu thành viên nhóm Rainbow) đã đăng loạt ảnh khoe bụng bầu 7 tháng. Cô đang tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng trước khi sinh ở Kota Kinabalu, Malaysia. Nữ idol 38 tuổi mặc áo ống màu trắng ngà và váy dài, khoe bụng bầu đang ở cuối thai kỳ. Đáng chú ý, cô đã trang trí bụng mình bằng những họa tiết hình ngôi sao và trái tim lấp lánh, thu hút sự chú ý với vẻ ngoài lộng lẫy.

Go Woori dùng hai tay ôm bụng, mỉm cười rạng rỡ và cầm bức ảnh siêu âm, thể hiện rõ sự háo hức về việc sắp sinh con. Dù sắp lâm bồn nhưng mỹ nhân Rainbow vẫn rất xinh đẹp và không gặp phải tình trạng phù nề. Nhìn vào ảnh của Go Woori, khán giả chỉ thấy một "bầu trời" hạnh phúc viên mãn của người phụ nữ sắp được lên chức mẹ lần đầu tiên. Nhan sắc rạng rỡ của Go Woori nhận được "cơn mưa" lời khen, với nhiều người cho rằng cô là một trong những bà bầu xinh đẹp nhất showbiz.

Go Woori rạng rỡ khoe bụng bầu 7 tháng. Ảnh: Instagram

Nữ idol 38 tuổi mặc áo ống màu trắng ngà và váy dài, khoe bụng bầu đang ở cuối thai kỳ. Ảnh: Instagram

Dù sắp lâm bồn nhưng mỹ nhân Rainbow vẫn rất xinh đẹp và không gặp phải tình trạng phù nề. Ảnh: Instagram

Nhìn vào ảnh của Go Woori, khán giả chỉ thấy một "bầu trời" hạnh phúc viên mãn của người phụ nữ sắp được lên chức mẹ lần đầu tiên. Ảnh: Instagram

Cựu thành viên Rainbow cũng chia sẻ thông tin cập nhật, nói rằng: “Chỉ còn 2 tháng nữa là tôi được gặp thiên thần nhỏ của mình. Bé gần đây cử động nhiều hơn và có vẻ phát triển rất khỏe mạnh. Tôi đã nhận được những bức ảnh siêu âm 3D mà tôi rất mong chờ… Ừm, tôi nghĩ em bé trông rất giống tôi. Tôi vẫn chưa chắc chắn lắm, nhưng tôi đang vui vẻ trải qua mỗi ngày bằng cách ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi với sự háo hức chờ đợi”. Cô cũng dành lời khen cho Kota Kinabalu là điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu, đem đến cảm giác an toàn và thư giãn hoàn toàn trước khi dự sinh vào tháng 10.

Ảnh: Instagram

Em bé sẽ chào đời vào tháng 10. Ảnh: Instagram

Cận cảnh bụng bầu của Go Woori. Ảnh: Instagram

Go Woori sinh năm 1988, được biết đến nhiều nhất với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ Rainbow, ra mắt năm 2009. Sở hữu gương mặt xinh đẹp sắc sảo, Go Woori từng được đánh giá là một trong những mỹ nhân nổi bật của thế hệ idol Kpop thứ hai.

Ngay từ những ngày đầu hoạt động, Go Woori gây ấn tượng nhờ ngoại hình nổi bật, vóc dáng chuẩn người mẫu và thần thái sang trọng. Rainbow lần lượt phát hành nhiều ca khúc như Gossip Girl, A, Mach, To Me, Sweet Dream và Tell Me Tell Me. Nhóm cũng từng xây dựng được lượng người hâm mộ ổn định nhờ phong cách quyến rũ, âm nhạc bắt tai và khả năng trình diễn đồng đều. Tuy nhiên, Rainbow lại hoạt động trong giai đoạn Kpop cạnh tranh khốc liệt với sự thống trị của hàng loạt nhóm nữ đình đám như Girls' Generation, KARA, 2NE1, SISTAR, T-ara, miss A hay Apink. Dù có nhiều ca khúc được đánh giá cao, Rainbow vẫn chưa thể tạo được cú bứt phá đủ lớn để vươn lên hàng ngũ những nhóm nữ hàng đầu.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Go Woori có sắc vóc ấn tượng nhưng không nổi tiếng như kỳ vọng. Ảnh: Instagram

Chính vì vậy, Go Woori thường được người hâm mộ nhắc đến như một trường hợp khá đáng tiếc của Kpop thế hệ thứ hai. Dù sở hữu nhan sắc nổi bật, tài năng và khí chất, cô chưa có cơ hội tỏa sáng đúng với tiềm năng vì Rainbow không đạt được thành công thương mại như kỳ vọng. Không ít khán giả cho rằng nếu ra mắt ở một công ty lớn hơn hoặc trong một thời điểm thuận lợi hơn, cô hoàn toàn có thể trở thành một trong những ngôi sao nổi bật của Kpop.

Bên cạnh hoạt động ca hát, Go Woori cũng sớm lấn sân sang diễn xuất. Cô góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Medical Top Team, Only Love, Modern Farmer, The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop, Hello, My Twenties! 2, Love to the End và nhiều dự án khác. Dù chủ yếu đảm nhận vai phụ, cô được đánh giá có diễn xuất tự nhiên và từng bước xây dựng hình ảnh diễn viên thay vì chỉ là một thần tượng lấn sân. Sau khi Rainbow kết thúc hợp đồng với DSP Media vào năm 2016, các thành viên lựa chọn con đường riêng, còn Go Woori tập trung nhiều hơn cho diễn xuất, tham gia các chương trình truyền hình và hoạt động người mẫu.

Về đời tư, Go Woori kết hôn với một doanh nhân lớn hơn cô 5 tuổi sau khoảng một năm hẹn hò. Đám cưới được tổ chức riêng tư vào tháng 10/2022 với sự tham dự của gia đình, bạn bè và nhiều đồng nghiệp thân thiết trong giới giải trí. Sau kết hôn, cô vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật nhưng ưu tiên cuộc sống gia đình nhiều hơn. Đến nay, cô đang mang thai con đầu lòng và dự sinh vào tháng 10.

Nữ idol kiêm diễn viên kết hôn vào năm 2022. Ảnh: Instagram

Rainbow tái hợp làm phù dâu của Go Woori. Ảnh: Instagram

Nguồn: Instagram