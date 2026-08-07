Shin Min Ah cứ thế này thảo nào Kim Woo Bin mê như điếu đổ!

Trưa 7/8, tờ Heraldmuse cho hay, màn lộ diện mới đây của Shin Min Ah đã khiến mạng xã hội phát sốt. Theo đó, ekip vừa công bố hình ảnh cùng video ghi lại cảnh Shin Min Ah tan làm và ngay lập tức nhận về những phản ứng bùng nổ từ công chúng.

Qua đoạn video được quay lại bằng camera thường, mỹ nhân sinh năm 1984 khiến dân tình xuýt xoa trước nhan sắc xinh đẹp cùng khí chất đầy cuốn hút trong từng khoảnh khắc. Nữ diễn viên đồng thời cũng gây ấn tượng nhờ nụ cười ngọt ngào và đôi má lúm đồng tiền cực duyên dáng hiện rõ trên gương mặt “hack tuổi” thần sầu. Chẳng cần dùng đến công nghệ photoshop hay bộ lọc filter, làn da mịn màng cùng đường nét thanh tú của Shin Min Ah vẫn làm sáng bừng cả khung hình, toát lên vẻ đẹp rạng ngời bất chấp thời gian.

Trên các diễn đàn trực tuyến, người hâm mộ không chỉ trầm trồ xuýt xoa trước visual đẳng cấp của Shin Min Ah ở tuổi 42 mà còn tranh thủ nhắc đến cả tên ông xã nữ diễn viên - Kim Woo Bin qua hàng loạt bình luận hài hước như: “Kim Woo Bin quả là có phúc”, “Shin Min Ah cứ ngọt ngào, quyến rũ như thế này thì Kim Woo Bin chịu sao nổi”, “Chẳng trách được Kim Woo Bin lại mê Shin Min Ah như điếu đổ như vậy” ,...

Bà xã Kim Woo Bin xinh đẹp, tỏa sáng bất chấp cam thường ngay cả trong khoảnh khắc tan làm bình dị. Ảnh: Nate

Netizen mê mẩn trước nụ cười ngọt ngào, rạng rỡ của Shin Min Ah ở tuổi 42. Ảnh: Naver

Góc nghiêng giúp mỹ nhân 8X khoe trọn sống mũi cao cực cuốn hút. Ảnh: Naver

Đây cũng không phải lần đầu Shin Min Ah gây sốt khắp mạng xã hội chỉ bằng những khung hình đời thường. Còn nhớ cách đây ít tháng, bà xã Kim Woo Bin từng chiếm sóng truyền thông sau khi chia sẻ loạt ảnh cùng clip ngắn ghi lại những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống thường nhật của bản thân.

Trước ống kính vào thời điểm đó, nữ diễn viên Hometown Cha-Cha-Cha khoe nhan sắc ngọt ngào, rạng rỡ đúng kiểu 1 người phụ nữ đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Thậm chí, ký giả của tờ Heraldmuse khi ấy còn nhận xét rằng, bà xã Kim Woo Bin bỗng vươn tới đỉnh cao nhan sắc sau khi kết hôn và nữ diễn viên trông rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Cách đây không lâu, Shin Min Ah từng gây sốt với khoảnh khắc khoe trọn nhan sắc xinh đẹp rạng ngời giữa đời thường trong khung hình chưa qua chỉnh sửa. Ảnh: IGNV

Trước đó, nữ minh tinh sinh năm 1981 cũng tỏa sáng bất chấp dù ăn mặc giản dị và không son phấn cầu kỳ ở loạt ảnh đời thường khác. Ảnh: IGNV

Shin Min Ah sinh năm 1984, là diễn viên nổi tiếng hàng đầu của Hàn Quốc. Cô có gương mặt đẹp, đôi mắt cười và má lúm duyên dáng. Từ năm 14 tuổi, Shin Min Ah với thân hình chuẩn như siêu mẫu đã tham gia đóng quảng cáo và MV ca nhạc cho các nam ca sĩ nổi tiếng.

Nhờ thành công của các bộ phim hài tình cảm như Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly, Arang Sử Đạo Truyện, My Love, My Bride, Hometown Cha-Cha-Cha... giờ đây Shin Min Ah được mệnh danh là “nữ hoàng phim rom-com” xứ Hàn.

Nữ diễn viên họ Shin gặt hái được vô số thành công trong các hoạt động nghệ thuật. Ảnh: X

Bên cạnh sự nghiệp thành công, nữ diễn viên còn có mối tình cảm động với ông xã kém 5 tuổi Kim Woo Bin. 2 ngôi sao lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 11 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Tới tháng 12 năm ngoái, Shin Min Ah - Kim Woo Bin đã chính thức về chung 1 nhà sau hôn lễ cổ tích và nhận được những lời chúc phúc từ khán giả khắp châu Á.

Được biết, hôn lễ của cặp đôi vàng quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giải trí Kbiz. Những vị khách mời này đều là những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, “biên kịch vàng” Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua.