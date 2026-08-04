Trưa 3/8, tờ 163 đưa tin, “đệ nhất mỹ nhân xứ Hàn” Kim Hee Sun vừa được bắt gặp xuất hiện ở Ô Trấn, Trung Quốc trong 1 chuyến du lịch nước ngoài. Ở tuổi 49, trạng thái Kim Hee Sun khiến “người qua đường” phải trầm trồ ngạc nhiên, vội lấy điện thoại ra chụp lại những khoảnh khắc ấn tượng của nữ minh tinh đình đám.

Gương mặt cô hiện rõ vẻ hồng hào, thần thái rạng rỡ và trông đặc biệt trẻ trung, hoàn toàn không giống với diện mạo của 1 người phụ nữ sắp bước sang tuổi 50. Ngoài ra, mỹ nhân sinh năm 1977 còn gây ấn tượng mạnh với làn da săn chắc, gần như không tì vết, đường viền hàm dưới rõ ràng sắc nét, không hề có chút dấu hiệu phù nề hay chảy xệ nào trên khuôn mặt.

Đáng chú ý, ở ngưỡng U50, Kim Hee Sun vẫn giữ được tỷ lệ vóc dáng cân đối cùng thân hình thon thả hệt như thời trẻ còn tung hoành ở làng giải trí với hàng loạt tác phẩm truyền hình - điện ảnh hot hòn họt.

Không ít khán giả tình cờ bắt gặp Kim Hee Sun tại hiện trường đã không tiếc lời khen ngợi cô, đến độ phải thốt lên rằng nữ diễn viên ngoài đời thật trông còn có sức hút hơn cả trên màn ảnh. Ký giả 163 cũng phải trầm trồ tán dương rằng, từ nữ minh tinh xứ Hàn tỏa ra vẻ đẹp cuốn hút khó cưỡng, thoạt nhìn thì thấy đẹp mắt, càng ngắm lâu lại càng thấy dễ chịu, mê đắm.

Kim Hee Sun vừa lọt vào ống kính của “team qua đường” khi tới Ô Trấn, Trung Quốc du lịch. Ảnh: 163

Cô diện chiếc áo ngắn tay màu trắng đơn giản kết hợp cùng mái tóc đen buông xõa xuống vai, trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên. Chỉ cần như vậy cũng đủ giúp Kim Hee Sun tạo ra những khung hình cuốn hút, càng ngắm càng thấy mê. Ảnh: Sohu

Nữ diễn viên họ Kim xinh đẹp trong từng khoảnh khắc, khiến netizen khó lòng rời mắt. Ảnh: 163

Công chúng giật mình khi chứng kiến Kim Hee Sun không thay đổi là bao so với hồi “làm mưa làm gió” với bộ phim kinh điển Thần Thoại cách đây 21 năm (ảnh phải). Ảnh: 163

Kim Hee Sun sinh năm 1977, chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 15 tuổi với tư cách người mẫu cho 1 số tạp chí. Cô lấn sân sang diễn xuất từ năm 1993 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp châu Á qua loạt tác phẩm đình đám như Tình Cờ, Áo Cưới, Thần Thoại (bản điện ảnh), Anh Chàng Đáng Yêu...

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật thành công vang dội, Kim Hee Sun còn gây chú ý nhờ cuộc hôn nhân với thiếu gia tập đoàn Rak San - doanh nhân Park Ju Young. Không chỉ là người thừa kế đời thực của tập đoàn gia đình, Park Ju Young còn gây trầm trồ với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.

Đại gia họ Park hơn Kim Hee Sun 2 tuổi, là cử nhân ngành luật của ngôi trường có bề dày lịch sử lâu đời nhất Hàn Quốc - Đại học Yonsei. Ngoài khối tài sản thừa kế từ gia tộc, Park Ju Young còn làm chủ 1 công ty liên quan đến lĩnh vực thẩm mỹ, 1 trong những lĩnh vực phát triển mạnh nhất tại xứ sở kim chi.

Bố chồng của Kim Hee Sun là CEO của tập đoàn Rak San. Tập đoàn này có rất nhiều công ty trực thuộc đa lĩnh vực, nổi trội nhất là công ty xây dựng Rak San Housing và doanh nghiệp sản xuất phim Rak San.

Không chỉ gây ấn tượng vì gia thế “khủng”, ông xã Kim Hee Sun còn khiến người hâm mộ ngạc nhiên khi sở hữu ngoại hình lung linh không khác gì tài tử. Nhiều người dùng mạng nhận xét rằng, chồng Kim Hee Sun khá giống nam diễn viên đình đám Song Seung Hun.

Diện mạo cùng vóc dáng của Park Ju Young nhận được nhiều lời tán dương từ công chúng. Ảnh: Naver

Kim Hee Sun và Park Ju Young kết hôn vào năm 2007 sau 1 năm hẹn hò. Trước đó, 2 người gặp nhau lần đầu thông qua bạn bè chung, nhanh chóng tìm thấy điểm chung ở nhau và bắt đầu mối quan hệ tình cảm. Sau 2 năm kết hôn, cặp đôi chào đón ái nữ đầu lòng trong niềm hân hoan, hạnh phúc của 2 bên gia đình. Không như các ông chồng của nhiều sao nữ khác, Park Ju Young rất hay xuất hiện công khai bên cạnh bà xã của mình, khi là trên tạp chí, khi là cùng vợ tham gia show truyền hình thực tế...

Nữ minh tinh họ Kim kết hôn với thiếu gia tập đoàn Rak San hồi năm 2007. Ảnh: Nate