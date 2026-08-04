Lại có thêm 1 phim Hàn khiến cả cõi mạng rần rần: Nữ chính đẹp không kém Anne Hathaway, nam chính đẳng cấp nhất showbiz

The Intern mới đây đã chính thức tung poster cùng teaser đầu tiên, đánh dấu màn "chào sân" của một trong những dự án điện ảnh được khán giả Hàn Quốc mong đợi nhất thời điểm hiện tại.

Sức hút của tác phẩm đến từ việc đây là phiên bản remake của bộ phim điện ảnh đình đám cùng tên từng gây tiếng vang trên toàn cầu, với sự góp mặt của hai ngôi sao Hollywood Robert De Niro và Anne Hathaway. Chính vì vậy, ngay từ khi công bố dàn diễn viên, dự án đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Poster đầu tiên của phim The Intern bản Hàn (ảnh: Soompi)

Đây là phiên bản remake của The Intern do Robert De Niro và Anne Hathaway đóng chính (ảnh: Rotten Tomatoes)

Ở phiên bản Hàn Quốc, hai cái tên được lựa chọn đảm nhận vai chính là Choi Min Sik và Han So Hee. Choi Min Sik được xem là một trong những ảnh đế xuất sắc nhất của điện ảnh Hàn Quốc. Trong suốt sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, ông ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm đáng xem ở cả màn ảnh rộng lẫn truyền hình. Về thành tích, Choi Min Sik từng 2 lần chiến thắng tại Baeksang Arts Awards, 3 lần được xướng tên ở Blue Dragon Film Awards và 4 lần đăng quang tại Grand Bell Awards, chỉ tính riêng các hạng mục dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc.

Màn kết hợp đầy hứa hẹn giữa Choi Min Sik và Han So Hee (ảnh: Korea Film)

Trong khi đó, Han So Hee là một trong những biểu tượng nhan sắc nổi bật nhất của màn ảnh Hàn hiện nay. Sở hữu vẻ đẹp được nhiều khán giả nhận xét không hề thua kém Anne Hathaway, nữ diễn viên có lượng người hâm mộ đông đảo và nhiều lần góp mặt trong các bảng xếp hạng Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Không chỉ nổi tiếng nhờ ngoại hình, Han So Hee còn được đánh giá khá cao về diễn xuất qua các tác phẩm như The World of the Married, My Name hay Soundtrack #1. Đặc biệt, màn thể hiện trong My Name từng giúp cô nhận đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Baeksang Arts Awards.

Choi Min Sik đảm nhận vai nam chính Gi Ho (ảnh: Korea Film)

(ảnh: Korea Film)

Ngay trong teaser đầu tiên, bộ phim đã mang đến bầu không khí đầy thú vị, hé lộ những hình ảnh đầy hứa hẹn về hành trình của 2 nhân vật chính. Theo nội dung teaser, Gi Ho trên đường đến ngày làm việc đầu tiên với tâm trạng vừa hồi hộp vừa háo hức. Trong buổi phỏng vấn cùng Phó chủ tịch Young Hwan, khi được hỏi về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, ông hóm hỉnh trả lời: "Điểm mạnh của tôi là có rất nhiều kinh nghiệm, còn điểm yếu là tôi cũng khá lớn tuổi", qua đó thành công trở thành thực tập sinh của startup thời trang Wootutu.

Xuất hiện trong bộ vest chỉn chu cùng chiếc cặp da trên tay, Gi Ho bắt đầu sắp xếp góc làm việc với những món đồ rất riêng như bánh kem, kẹo oranda truyền thống, chai nước, đồng hồ để bàn, hộp bút và lọ mực, tạo nên hình ảnh một thực tập sinh "lão làng" khác biệt hoàn toàn so với các đồng nghiệp trẻ. Đáng chú ý, teaser còn hé lộ khoảnh khắc ông nghiêm túc lên mạng tìm kiếm cách làm việc với thế hệ MZ cũng như ý nghĩa của những từ lóng phổ biến, báo hiệu hàng loạt tình huống dở khóc dở cười nhưng cũng đầy cảm xúc về hành trình bắt đầu lại sự nghiệp ở một môi trường hoàn toàn mới.

(ảnh: Korea Film)

Trong khi đó, Han So Hee gây ấn tượng khi thể hiện khí chất của một nữ CEO trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết. Giống như bản gốc, nhân vật Seon Woo do Han So Hee thể hiện sự không hài lòng với Gi Ho. Điều này làm khán giả tò mò không biết hành trình hòa hợp giữa họ sẽ diễn ra thế nào.

nguồn: Soompi, Korea Film