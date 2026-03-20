Sáng 20/3, tờ Koreaboo đưa tin, nữ ca sĩ người Nhật Bản Noa (thành viên nhóm nhạc W.Double V) mới đây đã chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội sau khi lộ chuyện hẹn hò với 1 fan nam kém sắc. Trên các diễn đàn tại xứ sở hoa anh đào, hình ảnh Noa thân mật với bạn trai đã được chia sẻ rầm rộ, hút về tới gần 3 triệu lượt xem chỉ tính riêng trên mạng xã hội X.

Nhiều người hâm mộ chỉ trích Noa tơi bời trên mọi mặt trận khi cho rằng nữ thần tượng không tập trung cho sự nghiệp idol mà mải mê yêu đương, đồng thời yêu cầu cô phải rời nhóm W.Double V ngay lập tức.

Noa bị tẩy chay vì lộ ảnh hẹn hò 1 fan nam kém sắc. Ảnh: Koreaboo

Ngay giữa tâm bão chỉ trích của công chúng, công ty quản lý đã ra thông báo chấm dứt hợp đồng với Noa, qua đó nữ idol này chính thức rời khỏi nhóm nhạc W.Double V và bị “bay màu” khỏi làng giải trí. Trong thông báo nóng, công ty chủ quản nhấn mạnh, Noa đã liên lạc riêng tư với 1 người hâm mộ nam. Điều này đã vi phạm quy định của nhóm cũng như những điều khoản trong hợp đồng. Công ty quản lý cho biết thêm sự việc xảy ra trong thời gian Noa đang tạm dừng hoạt động vì lý do sức khỏe. Trong thời gian đó, nữ ca sĩ đã liên lạc với người hâm mộ nam để tìm kiếm lời khuyên cho những vấn đề cá nhân.

Theo phía công ty chủ quản, hành động của Noa là không thể chấp nhận được vì không chi vi phạm hợp đồng mà còn phá vỡ lòng tin của người hâm mộ. Do đó, công ty quyết định chấm dứt hợp đồng với Noa, đồng thời cam kết sẽ cố gắng hỗ trợ về mọi mặt cho các thành viên còn lại của W.Double V, bao gồm việc sẽ giới thiệu những dịch vụ tư vấn tâm lý bên ngoài cho nhóm khi cần.

Noa chính thức “bay màu” khỏi showbiz sau ồn ào hẹn hò mới đây. Ảnh: X

Trong diễn biến mới nhất, trên trang cá nhân, Noa vừa đích thân đăng bài xin lỗi người hâm mộ và các thành viên W.Double V. Tâm thư xin lỗi của Noa có nội dung như sau: “Tôi xin chân thành xin lỗi vì hành động nông nổi của mình đã gây ra rắc rối và phiền phức cho nhiều cá nhân. Tôi đang kiểm điểm bản thân 1 cách sâu sắc khi để khoảnh khắc yếu lòng của bản thân dẫn đến kết cục như ngày hôm nay. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã gây ra rắc rối cho các thành viên trong nhóm cũng như các bên liên quan. Tôi cũng cảm thấy có lỗi vì đã gây ra sự thất vọng cho tất cả những người hâm mộ. Đồng thời, tôi xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã quan tâm, ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. 1 lần nữa, tôi xin lỗi mọi người rất nhiều”.