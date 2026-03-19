Chuyện phim giả tình thật vốn không còn xa lạ với khán giả mê phim Hàn, Jung Hae In và Jung So Min là một trong số đó. Từ khi cùng đóng chung trong dự án Love Next Door, cả hai đã liên tục bị đặt vào vòng nghi vấn hẹn hò nhờ loạt khoảnh khắc thân thiết vượt mức đồng nghiệp. Trước đó, cư dân mạng từng soi ra việc Jung Hae In và Jung So Min cùng tới Bali. Không lâu sau, cả hai tiếp tục lộ thêm dấu vết cùng tới Hawaii trong một khoảng thời gian, làm dấy lên nghi vấn đây không còn là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chưa dừng lại ở đó, việc họ công khai ủng hộ các dự án cá nhân của đối phương, tương tác thân mật ở hậu trường càng khiến nghi vấn phim giả tình thật bùng nổ mạnh mẽ.

Tuy nhiên, tất cả những bằng chứng trước đó vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán cho đến khi một đoạn clip cũ bất ngờ bị đào lại từ chương trình Amazing Saturday. Lần này, thứ khiến netizen đứng ngồi không yên là một khoảnh khắc tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại quá chân thật. Cụ thể, trong lúc ghi hình, Jung So Min bất ngờ nói: “Anh Hae In, em muốn ăn mì lạnh sữa đậu nành”. Khi đó, Cặp đôi giả tình thật lộ mối quan hệ trên sóng truyền hình đang tập trung vào phần chơi nên gần như phản xạ theo bản năng mà trả lời: “Anh sẽ giành phần cho em”.

Điều đáng nói là phản ứng của anh hoàn toàn tự nhiên, không hề có sự gượng gạo hay diễn xuất. Chính sự vô thức này đã khiến các khách mời tại trường quay vô cùng ngỡ ngàng sau đó lập tức quay sang trêu chọc anh dồn dập. Ban đầu, Jung Hae In thậm chí còn không nhận ra mình vừa lỡ lời, chỉ đến khi bị mọi người cười đùa anh mới ngớ người rồi bật cười theo. Nhiều người hài hước cho rằng đây chính là giây phút nam diễn viên “vụng trộm không thể giấu”, vô tình để lộ thói quen quan tâm quá mức dành cho Jung So Min.

Jung Hae In trả lời Jung So Min một cách rất bản năng, như thói quen

Về phía Jung Hae In, anh là một trong những nam thần hạng A của màn ảnh Hàn. Sinh năm 1988, anh gây chú ý nhờ ngoại hình điển trai, nụ cười hiền và sự ấm áp đúng chuẩn bạn trai quốc dân. Nam diễn viên bắt đầu được biết đến rộng rãi sau vai phụ trong Goblin, nhưng phải đến khi đóng chính trong Something in the Rain, tên tuổi của anh mới thực sự bùng nổ. Không chỉ có visual ăn đứt nhiều đồng nghiệp, Jung Hae In còn gây ấn tượng với xuất thân gia thế đáng nể khi là hậu duệ của một nhân vật lịch sử nổi tiếng tại Hàn Quốc, bố mẹ cũng là tầng lớp trí thức, trâm anh thế phiệt khiến anh thường xuyên được gắn mác “con nhà danh gia”.

Trong khi đó, Jung So Min sinh năm 1989 lại là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích dòng phim tình cảm hài. Nữ diễn viên nổi tiếng với nhan sắc "hack tuổi" thần thánh, được mệnh danh là "nữ thần thanh xuân" nhờ vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng và ngọt ngào suốt 14 năm sự nghiệp. Cô ghi dấu ấn từ rất sớm với vai diễn trong Playful Kiss, sau đó tiếp tục khẳng định thực lực qua hàng loạt dự án như Because This Is My First Life hay Alchemy of Souls. Jung So Min được yêu mến nhờ lối diễn xuất tự nhiên, linh hoạt cùng hình tượng nữ chính gần gũi, dễ tạo thiện cảm.