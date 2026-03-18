Địa điểm hẹn hò thường xuyên của Jungkook - Winter, đã cố đánh lạc hướng nhưng vẫn bị lộ?

Tin đồn hẹn hò của Jungkook (BTS) và Winter (aespa) râm ran đã lâu nhưng thực sự bùng nổ vào tháng 12/2025. Ở thời điếm đó, cặp đôi bị "khui" hình xăm đôi 3 chú chó và cùng hàng loạt "hint" nghi vấn. 2 công ty quản lý trả lời lấp lừng, khiến sự việc gây náo động Kpop và 2 fandom, nhưng sau đó đã dần chìm xuống.

Đến nay, tin đồn này lại 1 lần nữa bùng lên sau khi 1 bài đăng "bóc trần địa điểm hẹn hò yêu thích" của cặp đôi. Cụ thể, netizen "mắt cú vọ" phát hiện Jungkook và Winter đã để lại chữ ký ở 1 nhà hàng tại khu Apgujeong, Seoul. Chủ bài viết cáo buộc cặp đôi thậm chí còn dùng bút khác nhau và yêu cầu ký tên ở những vị trí riêng biệt để tránh bị phát hiện. Cuối cùng, người viết kết luận Jungkook và Winter phải giấu kín tình yêu của mình vì người hâm mộ không chấp nhận họ đủ nhiều.

"Có vẻ như Jungkook và Winter thực sự yêu thích nơi này, họ thậm chí còn để lại chữ ký của mình. Nhưng rõ ràng, để tránh bị phát hiện, họ cố tình sử dụng các loại bút khác nhau và yêu cầu ký tên ở những vị trí riêng biệt. Thật là buồn cười. Giá như bạn chấp nhận họ một chút, họ đã không phải giấu giếm tình yêu của mình đến thế" - bài đăng gây bão viết.

Cặp đôi cùng để lại chữ ký ở 1 nhà hàng tại Apgujeong, Seoul. Ảnh: Koreaboo

Nhiều người hâm mộ đã phản bác, cho rằng những tuyên bố này gây hiểu nhầm. Một số người cho rằng Jungkook đã đến hàng chục nhà hàng và để lại chữ ký ở nhiều nơi, và thời điểm các chuyến thăm không nhất thiết nói lên điều gì. Rất có thể Winter và Jungkook đến nhà hàng này vào các thời điểm khác nhau chứ không phải đến cùng nhau.

"Ở Apgujeong có hàng tá nhà hàng nổi tiếng mà Jungkook đã từng ghé thăm, đây chỉ là một trong số đó. Cậu ấy để lại dấu ấn của mình ở khắp mọi nơi. Hầu hết các nhà hàng mà người nổi tiếng hay lui tới đều khá giống nhau, và đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên", "Bạn đang nói về tình yêu bí mật nào vậy? Jungkook thậm chí còn ký tên công khai nữa. Sao lại gọi đó là bí mật? Jungkook đã đến nơi này vào tháng Giêng năm nay, và họ chỉ mới bắt đầu trưng bày chữ ký của người nổi tiếng từ tháng Giêng. Hầu hết các chữ ký ở đó là của những người nổi tiếng đã đến thăm vào năm 2024-2025. Thời gian họ đến nhà hàng cũng khác nhau, nên đừng có lan truyền chuyện vớ vẩn nữa", "Dạo này, Jungkook thường xuyên được nhìn thấy đi chơi với bạn nam ở Itaewon và Gangnam. Theo logic của bạn thì chắc họ đã chia tay rồi", "Tất cả chỉ là do bạn tưởng tượng thôi. Bạn lúc nào cũng đưa ra những nhận định vô căn cứ. Hãy bỏ qua những điều vớ vẩn này đi”... netizen phản ứng.

Tin đồn tình cảm giữa Jungkook và Winter gây bão từ cuối năm 2025 sau khi cư dân mạng phát hiện nhiều chi tiết trùng hợp như hình xăm giống nhau, phụ kiện tương tự hay việc nam ca sĩ đến xem concert của aespa. Thậm chí, một bộ phận fan còn phản ứng gay gắt đến mức cho xe tải biểu tình trước trụ sở công ty quản lý, cáo buộc Jungkook “đánh lừa người hâm mộ” và yêu cầu xóa hình xăm đôi hoặc tạm dừng hoạt động cùng BTS.

Winter cũng phải đối mặt với thái độ lạnh nhạt từ một bộ phận khán giả, chịu "biển đen im lặng" trên thảm đỏ, cho thấy sức ép tâm lý không nhỏ đối với nữ ca sĩ. Những tranh cãi này khiến câu chuyện tình cảm chưa được xác nhận trở thành chủ đề nóng kéo dài nhiều tháng, với cộng đồng fan chia rẽ sâu sắc. Cho đến nay, cả hai phía công ty quản lý vẫn chưa đưa ra tuyên bố xác nhận hay phủ nhận mối quan hệ, khiến mọi suy đoán tiếp tục lan rộng.

Tuy nhiên gần đây, nhiều người đặt nghi vấn cặp đôi đã chia tay. Cụ thể trong video mới đây, Jungkook đã để lộ cánh tay trắng mịn không có hình xăm. Trong khi đó, hình xăm của Winter cũng biến mất trong các bức ảnh từ chuyến đi Bangkok mới nhất. Những fan gặp Winter ở Thái Lan xác nhận cô vẫn còn hình xăm, nhưng đã che lại hoặc xóa đi khi đăng ảnh trên Instagram. Buổi livestream bất ổn của Jungkook cũng được cho là dấu hiệu đáng nghi vấn.

Jungkook có tên đầy đủ là Jeon Jungkook, sinh ngày 1/9/1997. Trước khi ra mắt, Jungkook được nhiều công ty giải trí lớn săn đón sau khi tham gia thử giọng cho chương trình Superstar K . Tuy nhiên, anh đã quyết định gia nhập Big Hit Entertainment (nay thuộc HYBE Labels) sau khi bị ấn tượng bởi thủ lĩnh RM. Jungkook chính thức ra mắt cùng BTS vào năm 2013. Với tài năng vượt trội ở nhiều lĩnh vực, anh nhanh chóng trở thành thành viên chủ chốt của nhóm, đảm nhận nhiều vai trò quan trọng.

Jungkook được biết đến với biệt danh "Golden Maknae" (em út vàng) do các thành viên trong nhóm đặt cho. Biệt danh này bắt nguồn từ sự đa tài của anh ở hầu hết mọi lĩnh vực. Về đời tư, Jungkook từng bị đồn hẹn hò với nhiều ngôi sao như Lisa - Rosé (BLACKPINK), Shin Hyunji, Lee Yu Bi...

Trong khi đó, Winter tên thật là Kim Minjeong, sinh ngày 1/1/2001. Nữ idol sinh ra tại Busan, Hàn Quốc và trải qua thời thơ ấu ở Yangsan, Gyeongsangnam. Cô xuất thân trong một gia đình có truyền thống quân nhân, ban đầu Winter từng ước mơ trở thành một người lính. Với niềm đam mê ca hát và nhảy múa, Winter đã quyết định theo đuổi con đường idol. Cô được đào tạo tại SM Entertainment trong khoảng 4 năm. Winter từng chia sẻ rằng cô đã trượt vòng tuyển chọn của SM đến 3 lần trước khi được nhận vào công ty.

Năm 2020, Winter ra mắt cùng aespa. Trong aespa, cô đảm nhiệm các vị trí Lead Vocalist (Giọng ca chính), Lead Dancer (Vũ công chính) và Visual (Hình ảnh đại diện). aespa là một nhóm nhạc có concept độc đáo, kết hợp giữa thế giới thực và ảo (metaverse), và là nhóm nhạc nữ đầu tiên của SM Entertainment kể từ Red Velvet ra mắt năm 2014. aespa nhanh chóng đạt được thành công, dẫn đầu làn sóng Kpop gen 4. Winter được đánh giá cao về nhan sắc nổi bật, khả năng thanh nhạc nội lực và kỹ năng trình diễn tốt. Cô thường được ca ngợi về vẻ đẹp trong trẻo, visual chuẩn "nhà SM".

Cận cảnh hình xăm 3 chú chó - "dấu ấn tình yêu" của cặp đôi. Ảnh: Koreaboo

