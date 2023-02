Nữ ca sĩ giàu nhất thế giới Rihanna: Từ những vết thâm tím trên mặt vì bị bạo hành cho tới biểu tượng nữ quyền và nổi loạn của showbiz

Tháng 2/2009, khi vừa tỉnh giấc người ta đã nhìn thấy những tấm ảnh Rihanna thâm tím mặt mày trên tờ TMZ. Và chủ nhân của những cú đấm trời giáng ấy không ai khác là người tình Chris Brown. Điều chua chát hơn, trước đó ít lâu Rihanna và Chris Brown còn là cặp đôi ca sĩ đẹp nhất nhì nước Mỹ.

Khi những tấm ảnh không mấy đẹp đẽ ấy được lan truyền, Rihanna chính là người bị tổn thương nhiều nhất. Khoảng 8 tháng sau vụ bạo hành ầm ĩ khắp nước Mỹ, Rihanna lần đầu bộc bạch trên tờ tạp chí Glamour rằng cô đã cảm thấy xấu hổ như thế nào khi những tấm ảnh của bản thân bị chia sẻ tràn lan và bị lợi dụng một cách triệt để.

Giữa những tổn thương về thể xác và mất mát về tâm hồn, Rihanna của tuổi 21 khi ấy thừa nhận dù thế nào Chris Brown vẫn là mối tình đầu đẹp đẽ mà cô có trong đời.

Hóa ra, tình yêu qua đi không chỉ để lại kỷ niệm mà còn là những vết sẹo lâu lành.

Nữ hoàng nhạc số thống trị Hollywood

Sau vụ bạo hành ồn ào, Rihanna đã dành 8 tháng để "hồi sinh" bằng âm nhạc. Thay vì đau đớn, chìm sâu vào những nỗi đau của một cuộc tình với những vết thương Rihanna sống tích cực, độc lập và mạnh mẽ.

Thành thật mà nói cô nàng đã có một thập kỉ vô cùng đáng nhớ cống hiến cho làng nhạc. Năm 2010, Loud chính thức ra đời và trở thành một trong những album thành công nhất trong sự nghiệp của Rihanna, với gần như tất cả các đĩa đơn từ album đều trở thành hit.

Và cũng trong năm ấy, một cú bắt tay định mệnh của Rihanna và Eminem đã cho ra đời "Love the way you lie" - ca khúc mang đầy tính biểu tượng, sự pha trộn giữa tình yêu và khía cạnh độc hại trong một mối quan hệ - bạo lực: "Sẽ chỉ đứng đó và nhìn em bị thiêu rụi; Nhưng cũng tốt thôi vì em thích đớn đau; Sẽ chỉ đứng đó và nghe em khóc than; Nhưng cũng tốt thôi vì em yêu cách anh dối lừa...".

Trong một thập kỷ đã qua, Rihanna đã bán được hơn 250 triệu bản thu âm với 14 bài hát đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Bản hit quốc tế đầu tiên của Rihanna là "Umbrella" (2007), được chứng nhận 7x Bạch kim tại Mỹ và bán được hơn sáu triệu bản trên toàn thế giới.

Cô nàng đoạt 9 giải Grammy, 13 giải American Music, 12 giải Billboard Music, 6 kỷ lục Guinness và góp phần định hình nền âm nhạc thế giới.

"Đóng băng âm nhạc" để xây dựng đế chế thời trang và mỹ phẩm

Không khó để khẳng định địa vị nữ hoàng của Rihanna khi bất kỳ lĩnh vực nào mà người đẹp chạm tới đều có thể tỏa sáng một cách kỳ lạ.

Người ta từng nói rằng chưa thấy ai "tham" như Rihanna nhưng thực tế dù bước chân vào một lĩnh vực nào người đẹp cũng dành cho nó sự tận tâm 100% chứ không hề "cưỡi ngựa xem hoa".

Năm 2017 - sau nhiều năm ấp ủ Rihanna cho ra đời thương hiệu mỹ phẩm Fenty Beauty. Ngay từ cái tên thương hiệu, người đẹp đã ấp ủ xây dựng định hướng hướng tới cộng đồng bình đẳng, không còn phân biệt chủng tộc hay màu da. Cái tên Fenty được lấy từ họ thật của Rihanna (tức là Robyn Rihanna Fenty). Rihanna chia sẻ: "Fenty Beauty ra đời là để dành cho tất cả mọi người, dành cho mọi màu da, tính cách, văn hóa và mọi chủng tộc."

Ngay sau khi thương hiệu này ra đời đã "cháy hàng" khắp nước Mỹ và sau đó nổi tiếng ra toàn cầu. Từ da vàng, da trắng, da đen hay cho tới những người da bạch tạng đều có thể sử dụng sản phẩm makeup từ thương hiệu của Rihanna do sự phong phú của bảng màu.

Và để tập trung cho việc xây dựng đế chế mỹ phẩm của mình, Rihanna đã biến mất khỏi làng nhạc suốt gần 7 năm trời sau đó mới trở lại với sản phẩm Lift Me Up.

Song song với lĩnh vực mỹ phẩm, Rihanna từng bước định hình vị thế của mình trong lĩnh vực thời trang.

Từ năm 17 tuổi cho đến hiện tại, Rihanna luôn là fashion icons hàng đầu của showbiz. Truyền thông ưu ái gọi Rihanna là "người đẹp hàng ghế đầu" để chứng minh cho vị trí của người đẹp trong lòng các nhãn hàng.

Thậm chí cả giai đoạn Rihanna tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để kinh doanh mỹ phẩm thì các nhãn hàng cũng chưa từng dừng thể hiện sự khao khát với người đẹp sinh năm 1988. Rihanna từng đảm nhận vai trò thiết kế cho Armani và River Island, làm đối tác của MAC.

Người đẹp cũng nhiều lần hợp tác với các nhãn hiệu như Dior, Cover Girl... Năm 2017, Rihanna hợp tác cùng Dior trong chiến dịch nữ quyền với mẫu áo phông trơn in dòng chữ: "We Should All Be Feminists" (Tất cả chúng ta nên là những người theo chủ nghĩa nữ quyền) đã trở thành cơn sốt trong giới.

Năm 2018, Rihanna ra mắt nhãn hiệu đồ lót Savage X Fenty. Ngay từ khi ra mắt, thương hiệu này của Rihanna đã hướng tới thông điệp thay đổi chuẩn mực của cái đẹp. Thay vì hình ảnh những người mẫu gầy, bước đi trên sàn diễn, Savage X Fenty tôn vinh nét độc đáo riêng biệt của mỗi cơ thể dù bạn béo hay gầy, đủ bạn cao hay thấp dù bạn da trắng hay da màu, dù giới tính của bạn là gì.

Năm 2019, show diễn của Savage X Fenty được xếp vào danh sách 1 trong 10 khoảnh khắc văn hóa đại chúng nữ quyền hàng đầu năm 2019.

Nhân dịp Valentine 2021, Rihanna còn tung ra một đoạn clip ngắn có tên: “Anh nghĩ anh là Valentine duy nhất của chúng tôi?”. Một thông điệp có phần nổi loạn nhưng đầy tinh thần nữ quyền.

Phượng hoàng rực đỏ trên Super Bowl và biểu tượng nữ quyền

Rihanna năm nay 34 tuổi với 22 hình xăm trên cơ thể. Biểu tượng thời trang đã chứng minh rằng cô ấy là một kẻ nổi loạn có trái tim, người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ. Rihanna là người có thể tự mua cho mình hoa hồng thay vì chờ một ai đó mang tới.

Không thể phủ nhận sự nổi loạn trong âm nhạc của Rihanna cũng như không thể phủ nhận những định hướng tuyệt vời mà các thương hiệu thời trang cũng như mỹ phẩm mà người đẹp hướng tới. Theo các chuyên gia phân tích, sự thành công trong kinh doanh đến như từ định hướng mang tính chất cộng đồng của người đẹp. Điều này xuất phát từ việc Rihanna luôn yêu cơ thể mình từ những vết xước.

Hình ảnh người phụ nữ tự tin mặc crop top hay áo xuyên thấu để lộ bụng bầu đã trở thành một trong những khoảnh khắc thời trang khó quên của Rihanna.

Rihanna được tạp chí Forbes xướng tên là một trong những người phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ và là nữ ca sĩ kiếm nhiều tiền nhất thế giới. Bên cạnh đó các hoạt động thiện nguyện của Rihanna luôn được đánh giá cao trong nỗ lực xây dựng cuộc sống tốt đẹp. Rihanna đã dành thời gian, sức lực và tiền bạc của mình để gây quỹ và quyên góp cho những mục đích cao cả.

Trên sân khấu Super Bowl, Rihanna diện bộ cánh đỏ rực rỡ như phượng hoàng giữa ánh sáng lấp lánh của pháo hoa rợp trời. Đây được xem là một sự kiện vô cùng đặc biệt bởi đã 7 năm trôi qua Rihanna mới có buổi biểu diễn trực tiếp.

Rihanna có một sân vận động đầy người hâm mộ sẵn sàng xem người đẹp trở lại sân khấu, nhưng có một người hâm mộ rất đặc biệt, đó là cậu con trai 9 tháng tuổi và tất nhiên không thể thiếu anh bạn trai - rapper Rocky.

Cũng trong sân khấu đặc biệt này, Rihanna tự hào khoe vòng 2 "bồng bềnh" của mình cùng tin vui mang thai lần hai. Hình ảnh người phụ nữ hạnh phúc với bụng bầu, xinh đẹp, mạnh mẽ rực rỡ và quyền lực trên sân khấu thật sự là một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất của năm 2023.

Thông điệp này chắc chắn sẽ tạo cảm hứng cho nhiều người phụ nữ. Để họ bước vào tình yêu và cuộc sống này với một tâm thế độc lập, tự tin đầy hấp dẫn.

Bởi không có gì quyến rũ hơn một người phụ nữ tài năng, kiêu hãnh và hạnh phúc.