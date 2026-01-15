Trong làng nhạc pop Hoa ngữ, Na Anh là trường hợp hiếm hoi vừa được ca ngợi như một “quốc bảo âm nhạc”, vừa vướng nhiều tranh cãi kéo dài. Na Anh từng giữ vị thế diva hàng đầu và có ảnh hưởng lớn trong giới giải trí. Tuy nhiên, song song với thành công là hàng loạt ồn ào xoay quanh phát ngôn, cách hành xử gây tranh cãi và giai đoạn bị nghi “phong sát ngầm”, bị hạn chế xuất hiện trên các chương trình lớn của đài quốc gia.

Chị đại của làng giải trí Hoa ngữ - ca sĩ Na Anh (ảnh: Weibo)

Na Anh, tên thật là Na Ying, sinh năm 1967, là ca sĩ người Trung Quốc gốc Mãn Châu, mang dòng họ Diệp Hách Na Lạp trứ danh. Với chất giọng dày, vang, giàu cảm xúc và khả năng xử lý ballad được đánh giá là bậc thầy, Na Anh nhanh chóng được xếp vào hàng “Thiên hậu”, thường được nhắc đến cùng những cái tên như Vương Phi, Chu Khiết hay Đặng Tiệp. Trong sự nghiệp, Na Anh từng ghi dấu mốc quan trọng khi trở thành ca sĩ Trung Quốc đại lục đầu tiên giành giải “Nữ ca sĩ xuất sắc nhất” tại Kim Khúc, giải thưởng vốn được xem như “Grammy Trung Quốc”.

Với chất giọng dày, vang, giàu cảm xúc và khả năng xử lý ballad được đánh giá là bậc thầy, Na Anh nhanh chóng được xếp vào hàng “Thiên hậu” (ảnh: Weibo)

Không chỉ thành công trên sân khấu, Na Anh còn củng cố quyền lực thông qua truyền hình thực tế. Hình ảnh huấn luyện viên khó tính nhưng sắc sảo của cô tại The Voice of China giúp Na Anh trở thành gương mặt bảo chứng rating, đồng thời góp phần đưa nhiều học trò lên ngôi quán quân. Ở giai đoạn này, cô không chỉ là ca sĩ mà còn là một “thế lực” thực sự trong ngành giải trí, có tiếng nói và tầm ảnh hưởng vượt xa phạm vi nghệ thuật đơn thuần.

Na Anh bị tẩy chay vì loạt phát ngôn, hành vi khiếm nhã trên MXH (ảnh: Weibo)

Tuy nhiên, chính cá tính thẳng thừng, không vòng vo của Na Anh lại là con dao hai lưỡi. Trong nhiều năm, cô gắn với biệt danh “bà châm ngòi” bởi loạt phát ngôn bị cho là thiếu kiểm soát trên mạng xã hội. Na Anh từng bị tẩy chay vì công khai chê bai âm nhạc của Đao Lang, cho rằng nhạc của nam ca sĩ này “không có tính thẩm mỹ” và chỉ phù hợp với nông dân. Phát ngôn ấy không chỉ bị đánh giá là xúc phạm cá nhân mà còn mang tính phân biệt, khiến làn sóng phẫn nộ từ công chúng lan rộng và kéo dài nhiều năm.

Na Anh là một trong những HLV quyền lực của The Voice of China (ảnh: Weibo)

Song song đó, những bài đăng cũ trên Weibo với ngôn từ văng tục, chửi bới người khác liên tục bị đào lại, càng khiến hình ảnh của Na Anh xấu đi trong mắt khán giả trẻ. Không dừng ở lời nói, Na Anh còn nhiều lần bị chỉ trích vì thái độ bị cho là hách dịch. Cô từng bị bắt gặp phản ứng gay gắt với người hâm mộ khi bị quay phim lén, thậm chí có hành động bạo lực nơi công cộng. Trong giới nghệ sĩ, không ít câu chuyện truyền miệng về việc cô cư xử bề trên với đàn em, từ người mẫu - diễn viên Lâm Chí Linh cho tới ca sĩ Điền Chấn, góp phần xây dựng hình ảnh một “đại tỷ” khó gần và áp đảo người khác.

Đỉnh điểm khủng hoảng đến vào cuối năm 2023, khi Na Anh gần như biến mất khỏi các hoạt động công khai (ảnh: Weibo)

Đỉnh điểm khủng hoảng đến vào cuối năm 2023, khi Na Anh gần như biến mất khỏi các hoạt động công khai. Dù không bị tuyên bố phong sát, nhưng việc Na Anh không xuất hiện trên các chương trình lớn của đài quốc gia, không tham gia sự kiện trọng điểm và liên tục huỷ show khiến dư luận tin rằng "Thiên hậu Cbiz" đã rơi vào tình trạng “phong sát ngầm”.

Một trong những nguyên nhân được nhắc đến nhiều nhất là bê bối xoay quanh The Voice of China (sau này đổi tên thành Sing! China) sau sự ra đi của cố nghệ sĩ Coco Lee. Những tố cáo về sự bất công, thao túng kết quả và chèn ép thí sinh bị phơi bày, kéo theo nghi vấn liên quan đến vai trò của Na Anh và chị gái cô là Na Tân, người được cho là giữ vị trí quan trọng trong khâu sản xuất. Dù chưa có kết luận chính thức, sức ép dư luận đủ lớn để khiến các nhà đài quốc gia hạn chế tối đa sự xuất hiện của Na Anh.

Việc Coco Lee qua đời, kéo theo loạt sự thật bị phơi bày

Na Anh bị "réo gọi" (ảnh: Weibo)

Cùng lúc đó, làn sóng tẩy chay cũ từ vụ Đao Lang bùng phát trở lại khi nam ca sĩ phát hành ca khúc La Sát Hải Thị, được công chúng diễn giải như một lời mỉa mai nhắm thẳng vào Na Anh. Ca khúc nhanh chóng tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ, đẩy sự phẫn nộ tích tụ suốt nhiều năm lên đỉnh điểm. Hệ quả là hàng loạt show diễn của Na Anh bị huỷ bỏ, các thương hiệu tránh xa, còn bản thân cô gần như “lặn mất tăm”, thậm chí có tin đồn cho rằng Na Anh đã rời Trung Quốc để tránh bão dư luận.

Na Anh bị hạn chế trên các đài quốc gia vì loạt ồn ào (ảnh: Weibo)

Năm 2024, Na Anh có động thái tái xuất đáng chú ý khi tham gia Singer 2024. Sự trở lại này lập tức gây chú ý lớn, không chỉ vì danh tiếng sẵn có mà còn bởi câu hỏi liệu công chúng có sẵn sàng tha thứ cho Na Anh. Trên sân khấu, giọng hát của Na Anh bị đánh giá là không còn ổn định như thời đỉnh cao, phần nào chịu tác động từ tuổi tác và áp lực tâm lý sau chuỗi khủng hoảng. Dẫu vậy, cô vẫn giành được vị trí Quán quân làm dấy lên không ít tranh cãi về việc được ưu ái.

Na Anh thắng Singer 2024 làm dấy lên nhiều tranh cãi (ảnh: Weibo)

Tái xuất sau ồn ào, Na Anh không còn gai góc như trước mà xuất hiện với thái độ khiêm tốn, tiết chế phát ngôn và cố gắng thể hiện sự lắng nghe. Với nhiều người, đây là dấu hiệu của một “đại tỷ” đã trải qua cú ngã đủ đau để buộc phải điều chỉnh. Với số khác, đó chỉ là chiến lược sinh tồn cần thiết trong môi trường giải trí ngày càng khắt khe, nơi tài năng không còn đủ để che lấp các vấn đề về nhân cách và trách nhiệm xã hội.

Tái xuất sau ồn ào, Na Anh không còn gai góc như trước mà xuất hiện với thái độ khiêm tốn, tiết chế phát ngôn và cố gắng thể hiện sự lắng nghe (ảnh: Weibo)

Hành trình của Na Anh vì thế trở thành một trường hợp điển hình cho sự mong manh của quyền lực trong showbiz Hoa ngữ. Từ vị thế “quốc bảo âm nhạc” được công chúng ca ngợi, Na Anh rơi xuống đáy khủng hoảng vì chính thái độ của mình. Sự nghiệp nhiều thăng trầm của Na Anh vẫn thường xuyên được truyền thông xứ tỷ dân nhắc đến, giúp hình ảnh cô không mai một sau nhiều năm hoạt động.