Từ chuyện Lệ Quyên văng tục: Cái "mất" lớn nhất không nằm ở chế tài

Những ngày qua, phát ngôn đáp trả khán giả bằng ngôn từ bị cho là thô tục của ca sĩ Lệ Quyên trên mạng xã hội đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Vụ việc không chỉ dừng lại ở tranh cãi giữa nghệ sĩ và người hâm mộ, mà đã thu hút sự quan tâm của cơ quan quản lý văn hóa, khi Sở VH&TT TP.HCM cho biết đang xem xét, nắm bắt thông tin liên quan.

Sở VH&TT TP.HCM vào cuộc: Tín hiệu của cơ quan quản lý

Việc cơ quan quản lý văn hóa theo dõi và xem xét các phát ngôn gây tranh cãi của nghệ sĩ trên mạng xã hội không phải điều mới, đặc biệt trong bối cảnh môi trường số ngày càng ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống văn hóa - xã hội.

Ở trường hợp của Lệ Quyên, việc Sở VH&TT TP.HCM nắm bắt thông tin cho thấy đây là một vụ việc được đặt trong khuôn khổ quản lý hành vi ứng xử của người hoạt động nghệ thuật, chứ không đơn thuần là câu chuyện đời tư hay mâu thuẫn cá nhân. Điều này cũng phản ánh xu hướng chung: cơ quan quản lý ngày càng chú trọng đến phát ngôn và hình ảnh của nghệ sĩ trong không gian công cộng, nhất là trên mạng xã hội.

Sở VH&TT TP.HCM cho biết đang xem xét, nắm bắt thông tin liên quan đến vụ ca sĩ Lệ Quyên văng tục trên MXH. (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, việc “xem xét” chưa hẳn đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ có chế tài nặng. Trong nhiều trường hợp, cơ quan chức năng chủ yếu dừng lại ở mức nhắc nhở, chấn chỉnh, định hướng lại cách ứng xử, nhằm tránh tạo tiền lệ xấu trong đời sống văn hóa.

Về phía Lệ Quyên, khi được hỏi về việc Sở VH&TT TP.HCM vào cuộc, Lệ Quyên chia sẻ: "Các cô chú, anh chị trao đổi, nhắc nhở hay thế nào thì tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận, tiếp thu tất cả ý kiến. Tôi là nghệ sỹ thuộc quản lý của Sở mà".

Không gian mạng: nơi nghệ sĩ không còn là "người dùng bình thường"

Một điểm mấu chốt của vụ việc nằm ở vị thế của người phát ngôn. Với khán giả, Lệ Quyên không chỉ là một cá nhân bức xúc trước bình luận tiêu cực, mà là một nghệ sĩ có tên tuổi, có lượng người theo dõi lớn và sức ảnh hưởng nhất định.

Trong không gian mạng, mỗi phản ứng của nghệ sĩ đều có khả năng lan tỏa nhanh chóng, tạo ra hiệu ứng dây chuyền. Chính vì vậy, cùng một câu nói, nếu xuất phát từ tài khoản nghệ sĩ, sẽ được nhìn nhận bằng một thước đo khác so với người dùng thông thường. Đây cũng là lý do khiến những phát ngôn thiếu kiềm chế dễ trở thành tâm điểm tranh luận, thậm chí bị soi xét dưới góc độ văn hóa ứng xử.

Việc đáp trả bằng ngôn từ thiếu kiềm chế, dù xuất phát từ bức xúc cá nhân, dễ khiến công chúng cảm thấy thất vọng. (Ảnh: FBNV)

Nếu nhìn một cách thực tế, điều mà Lệ Quyên có nguy cơ đánh mất nhiều nhất nằm ở cái nhìn của công chúng. Trong nhiều năm hoạt động, nữ ca sĩ đã xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ thành công, bản lĩnh và được đông đảo khán giả yêu mến. Tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc nóng giận trên mạng xã hội cũng đủ khiến hình ảnh ấy bị sứt mẻ trong mắt một bộ phận người xem.

Khán giả ngày nay không chỉ quan tâm đến tài năng, mà còn chú ý đến cách nghệ sĩ ứng xử trước áp lực và chỉ trích. Việc đáp trả bằng ngôn từ thiếu kiềm chế, dù xuất phát từ bức xúc cá nhân, dễ khiến công chúng cảm thấy thất vọng, đặc biệt với những nghệ sĩ đã có vị trí vững chắc trong nghề.

Bình tĩnh trước áp lực mạng xã hội

Câu chuyện của Lệ Quyên không phải trường hợp cá biệt. Trong môi trường mạng xã hội đầy va chạm, nghệ sĩ liên tục đối diện với những bình luận tiêu cực, thậm chí công kích cá nhân. Tuy nhiên, cách phản ứng mới là yếu tố quyết định họ giữ được hình ảnh hay tự đẩy mình vào vòng xoáy tranh cãi.

Không chỉ Lệ Quyên mà người có sức ảnh hưởng cần bình tĩnh và giữ cái đầu lạnh khi phát ngôn dù là trên không gian mạng. (Ảnh: FBNV)

Sự bình tĩnh, chừng mực trong phát ngôn không chỉ giúp nghệ sĩ tránh rắc rối với cơ quan quản lý, mà còn là cách để giữ trọn thiện cảm từ khán giả, tài sản lớn nhất và bền vững nhất trong sự nghiệp.

Từ chuyện của Lệ Quyên có thể xem đây như một lời nhắc nhở không mới nhưng cần thiết, không chỉ dành cho riêng nữ nghệ sĩ, mà cho tất cả những người có sức ảnh hưởng khi bước vào không gian mạng: phải giữ được cái đầu lạnh trong các tình huống để tránh những ảnh hưởng không đáng có.