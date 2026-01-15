Theo Sina , mới đây, Triệu Vy lọt top diễn viên có nhiều tác phẩm xuất sắc nhất lứa thập niên sinh sau năm 1975. Cô từng là ngôi sao màn ảnh nhỏ Trung Quốc với các tác phẩm như Hoàn Châu Cách Cách, Tân Dòng Sông Ly Biệt, Cô Em Họ Cát Tường, Kinh Hoa Yên Vân, Mẹ Hổ Bố Mèo ... Thực tế, Triệu Vy nổi tiếng từ những bộ phim đầu tay với ngoại hình xinh xắn đáng yêu, đôi mắt to tròn thông minh.

Bạn học cùng Khoa Diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh khóa 1996 đều khẳng định Triệu Vy là hoa khôi của trường. Mới đây, một bức ảnh Triệu Vy chụp cùng các bạn học khi còn chưa nổi tiếng đã chứng minh điều đó. Bức ảnh hiếm có lần đầu tiên xuất hiện khiến nhiều người bất ngờ. Trong ảnh, nữ diễn viên mặc trang phục giản dị, nhưng thần thái nổi bật, đôi mắt có thần sáng lấp lánh.

Hình ảnh hiếm có chưa từng công bố của Triệu Vy khi chưa nổi danh

"Mình con gái còn mê nét đẹp của chị mà nói chi con trai, đẹp nhưng ánh lên sự thông minh lém lỉnh chứ không phải đơn giản nhìn vô thấy đẹp không", "Vẻ đẹp có chiều sâu, càng nhìn càng mê. Đẹp thông minh lém lỉnh chứ không phải nét đẹp nhu mì", "Tôi vẫn thích vẻ đẹp của chị ấy nhất phim Hoàn Châu Cách Cách , mắt to miệng tươi sinh động tự nhiên", Bạn bè cùng khóa ai cũng công nhận Triệu Vy là hoa khôi mà", khán giả xuýt xoa trước vẻ đẹp thời trẻ của Triệu Vy.

Trước đó, các thầy cô trong Học viện Điện ảnh Bắc Kinh đều cho rằng cô sẽ sớm nổi tiếng, nên tạo điều kiện để nữ diễn viên tham gia diễn xuất từ sớm ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Triệu Vy được khen ngợi có khí chất đại minh tinh

Cô nổi bật ngay từ vai chính đầu tay. Tiểu Yến Tử đã trở thành một phần lịch sử của màn ảnh Hoa ngữ

Bên cạnh đó, vẻ đẹp của Triệu Vy còn được minh chứng qua sự si mê của tài tử Huỳnh Hiểu Minh dành cho cô. Huỳnh Hiểu Minh yêu Triệu Vy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nói về cảm giác lần đầu tiên gặp Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh từng thổ lộ: "Triệu Vy là cô gái đầu tiên trong lớp tôi nhìn thấy khi bước vào trường điện ảnh. Đây là định mệnh rồi chăng. Cô ấy rất xinh đẹp, tôi nghĩ đó mới là thiên tiên mỹ nữ ngoài đời". Lần khác, Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ: "Cô ấy là mối tình đầu của tôi. Chỉ là tôi đơn phương thích cô ấy thôi. Trong mắt tôi, cô ấy giống như một nàng tiên".

Trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách , đôi mắt to tròn thông minh giúp Triệu Vy thổi hồn vào nhân vật Tiểu Yến Tử. Dù trong kịch bản Hạ Tử Vy mới là nữ chính, phim kể về hành trình tìm cha của cô công chúa bị thất lạc, nhưng nhờ vẻ đẹp lém lỉnh và diễn xuất tốt, Triệu Vy thậm chí lấn lướt cả Lâm Tâm Như.

Theo 163 , Triệu Vy từng được đánh giá là trời sinh có số làm đại minh tinh. Ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách không chỉ có ngoại hình đẹp, còn là người giỏi ăn nói, EQ cao, vừa diễn xuất tốt lại có khả năng ca hát. Đứng cùng các đồng nghiệp, Triệu Vy rất nổi bật, tham gia sự kiện, cô cũng là người gây chú ý nhất.

Đáng tiếc, sự nghiệp của Triệu Vy bất ngờ bị đóng băng vào tháng 8/2021. Các cơ quan chức năng không tuyên bố rõ tội trạng của nữ diễn viên. Việc cô bị cấm sóng chỉ thể hiện ở quá trình xóa tên của Triệu Vy trong các tác phẩm mà cô từng tham gia hay những giải thưởng mà nữ nghệ sĩ đạt được.

Dù bị hạn chế hoạt động nghệ thuật, Triệu Vy vẫn thu hút sự chú ý của công chúng

Cũng từ đó, Triệu Vy hầu như biến mất, cô thậm chí còn không dùng tài khoản mạng xã hội Weibo, dù nữ diễn viên không bị xóa tài khoản. Hiện tại, thỉnh thoảng, Triệu Vy chỉ đăng một số bài viết vu vơ trên MXH. Truyền thông thường bắt gặp nữ diễn viên tại sân bay để đi du lịch nhiều nơi.