Sao nữ phát ngôn văng tục bị đài truyền hình quốc gia "điểm mặt" phê bình, cả MXH đòi cấm sóng

Tại showbiz Trung Quốc, các nghệ sĩ được khuyến khích hành xử đúng chuẩn mực trong mọi tình huống ở đời thực và cả trên không gian mạng. Kể cả khi nhận những bình luận ác ý, tin đồn tiêu cực, người nổi tiếng cũng được khuyên trao đổi văn minh, hoặc đâm đơn kiện những người làm ảnh hưởng xấu đến họ, thay vì mắng chửi, bốp chát với antifan bằng những ngôn từ phản cảm. Dù vậy, vẫn có ngôi sao hạng A ở showbiz Trung Quốc "giận quá mất khôn" và phạm sai lầm.

Ngày 22/5/2025, Triệu Lệ Dĩnh gây chấn động Cbiz khi lên tiếng cực gắt, thậm chí có lời lẽ thô tục mắng chửi mạng xã hội Weibo và gọi Sina (công ty sáng lập Weibo) là kẻ tồi tệ xấu xa. Nguồn cơn làm minh tinh Dữ Phượng Hành "nổi điên" đến từ việc nền tảng Weibo liên tục đẩy hot search các chủ đề liên quan đến tin đồn hẹn hò của Triệu Lệ Dĩnh với đạo diễn Triệu Đức Dận. Mối quan hệ này bị công chúng phản đối dữ dội vì xuất thân của Triệu Đức Dân. Được biết, đạo diễn Triệu Đức Dận đến từ 1 gia đình có mẹ và anh trai đang thụ án tù vì liên quan đến ma túy, chị gái từng vượt biên trái phép sang Thái Lan.

Triệu Lệ Dĩnh từng gây sốc khi chửi thể trên mạng xã hội. Ảnh: Weibo.

Tuy nhiên, thay vì có phản ứng rõ ràng thừa nhận hoặc phủ nhận mối quan hệ tình cảm với Triệu Đức Dận, Triệu Lệ Dĩnh lại buông lời văng tục. Cô là nghệ sĩ hiếm hoi ở Cbiz chẳng màng hình tượng, dám công khai mắng chửi gay gắt nền tảng mạng xã hội lớn nhất xứ tỷ dân Weibo. Vụ việc minh tinh sinh năm 1987 văng tục có tới hơn 500 triệu lượt đọc. Thế nhưng, không ai ủng hộ cho hành động của Triệu Lệ Dĩnh. Khán giả Trung Quốc đều phản đối động thái đáp trả phản cảm, có ngôn từ chưa phù hợp với thân phận người nổi tiếng của nữ diễn viên này.

Cư dân mạng cho rằng với tư cách người của công chúng, Triệu Lệ Dĩnh đã phản ứng thiếu tinh tế, hành xử cảm tính, EQ thấp. Việc cô chửi tục trên mạng xã hội được đánh giá là có tác động xấu, đặc biệt với người hâm mộ vị thành niên. Công chúng thậm chí kêu gọi Weibo và các cơ quan quản lý văn hóa trừng phạt, cấm sóng Triệu Lệ Dĩnh vì cô đã có hành vi ứng xử không đúng chuẩn mực trên không gian mạng.

Triệu Lệ Dĩnh bị đánh giá EQ thấp khi có hành động văng tục không phù hợp với tư cách một nghệ sĩ hàng đầu showbiz trên Internet. Ảnh: Weibo.

Sau đó, đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV được cho là đã công khai chỉ trích, nhắc nhở Triệu Lệ Dĩnh khi phát sóng bản tin phê bình nghệ sĩ mất kiểm soát, không khống chế được ngôn từ và hành động của mình trên không gian mạng. "Hãy học cách bộc lộ cảm xúc của mình, không nên thể hiện chúng theo cảm tính", CCTV nêu quan điểm. Sự việc tiếp tục leo thang khi trang CCTV News tiếp tục đăng tải 1 bài viết trên Weibo với thông điệp kêu gọi công chúng và người nổi tiếng biết cách kiểm soát, thể hiện cảm xúc một cách chín chắn hơn trước mọi vấn đề.

3 ngày sau khi bị đài truyền hình quốc gia "điểm mặt", đến chiều 25/5/2025, truyền thông xứ tỷ dân phát hiện bất thường khi các bài đăng lên hot search MXH Weibo của Triệu Lệ Dĩnh bỗng đột ngột biến mất. Đáng chú ý, Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn không online tài khoản cá nhân trong những ngày dính sóng gió. Vì vậy, công chúng hiện bàn tán xôn xao về lý những bài viết này bị xóa bỏ.

Nhiều người nghi vấn nữ diễn viên bị dính án phạt "phong sát ngầm" trên các nền tảng truyền thông đại chúng. Tại showbiz Trung Quốc, việc khóa hoặc hạn chế tài khoản MXH của nghệ sĩ là 1 trong những động thái xử lý đầu tiên của cơ chức năng xứ tỷ dân đối với nghệ sĩ dính bê bối vi phạm pháp luật, có hành vi và phát ngôn không chuẩn mực về đạo đức. Sau lùm xùm phát ngôn phản cảm, Triệu Lệ Dĩnh phải ở ẩn 1 khoảng thời gian. Dù không bị cơ quan quản lý văn hóa trừng phạt, song hình ảnh của nữ diễn viên cũng bị hoen ố không ít, danh tiếng trượt dốc vì xử lý truyền thông quá kém cỏi và thiếu chừng mực.

Triệu Lệ Dĩnh bị đài trung ương CCTV phê bình, nhắc nhở sau khi có thái độ hành xử thiếu chuẩn mực. Ảnh: Weibo.

Trước Triệu Lệ Dĩnh, hồi tháng 1/2025, nam ca sĩ Lộc Hàm đã bị trừng phạt, "phong sát" trên MXH 6 tháng vì có phát ngôn mất kiểm soát, say xỉn, chửi thề và thậm chí là giơ ngón tay giữa trong lúc livestream giao lưu với người hâm mộ. Sau khi bị trừng phạt, studio của Lộc Hàm đã thay mặt nam nghệ sĩ đăng bài xin lỗi công chúng. "Chúng tôi xin trịnh trọng xin lỗi vì những hành vi không phù hợp của nghệ sĩ trong các buổi phát trực tiếp. Hành vi của Lộc hàm gây ra những tác động tiêu cực đến xã hội. Lộc Hàm và studio cam kết rút kinh nghiệm và xin chịu trách nhiệm về vụ việc", studio Lộc Hàm cho biết.

Theo tờ Sina, ở showbiz Hoa ngữ, nghệ sĩ có ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt thôi là chưa đủ. Họ còn phải biết giữ đạo đức, có cách nói chuyện, ứng xử sao cho vừa lòng công chúng lẫn đồng nghiệp. Người nổi tiếng có nhiệm vụ tạo các giá trị tích cực, định hướng dư luận hành xử văn minh - văn hóa. Do đó, chỉ một câu nói hớ, một thái độ thiếu tinh tế cũng có thể trở thành "mồi lửa" khiến hình ảnh của họ dính tranh cãi và sụp đổ trong tích tắc.

Lộc Hàm bị "phong sát" 6 tháng vì say xỉn, văng tục trên mạng xã hội. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Weibo, Sina