Nữ ca sĩ đỉnh nhất Coachella “đá xoáy” Jennie và Lisa hát nhép?

Ngày 14/3 vừa qua, tuần đầu tiên đại nhạc hội Coachella 2025 đã khép lại nhưng dư âm sau đó vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Từ khoá Coachella cùng những nghệ sĩ, tiết mục liên quan vẫn đang là chủ đề được bàn luận sôi nổi. 2 trong số gương mặt chiếm trọn tâm điểm truyền thông sự kiện vừa qua thuộc về Jennie và Lisa.

2 mảnh ghép BLACKPINK đã gây náo loạn sân khấu Coachella với set diễn của mình, trên cương vị là nghệ sĩ solo. Dù hiệu ứng truyền thông lẫn thành tích nhạc số đều có dấu hiệu thăng hạng, đặc biệt là Jennie, nhưng 2 mỹ nhân không tránh khỏi luồng tranh cãi từ dư luận.

Jennie

và Lisa mới đây đã hoàn thành sân khấu Coachella tuần đầu của mình

Cả 2 đều bị chỉ trích về chất lượng giọng hát, thường xuyên bỏ lời hát nhép. Khả năng performance, khuấy động sân khấu của Jennie và Lisa là không phải bàn cãi nhưng yếu tố cơ bản như hát và rap - những điều BLACKPINK đã phải trải qua nhiều năm đào tạo để chạm tới những thành công như hiện tại, lại chưa được phô diễn hiệu quả.

Về mặt tích cực, Lisa ăn điểm ở khoản nhảy nhót và nguồn năng lượng được duy trì ổn định xuyên suốt buổi trình diễn. Điều đó góp phần làm nổi bật lên khí chất của mỹ nhân xứ Thái. Jennie được khen ngợi về thần thái trên sân khấu nhưng gương mặt “tái xám” dần đều qua mỗi tiết mục. Cô nàng còn như sắp hết hơi, hát câu được câu không và phải nhờ cậy đến backtrack để hỗ trợ cho mình.

Trong khi Lisa dù cũng bị chê nhưng thần thái và khả năng performance vẫn vớt vát lại được

thì Jennie bị chỉ trích về giọng hát

Người đồng tình, người phản bác nhưng không thể phủ nhận set diễn do Jennie và Lisa đem đến vẫn chưa thể gọi là xuất sắc hay đỉnh cao. Hậu lễ hội, MXH râm ran tin đồn Lady Gaga “đá xéo” 2 sao nữ Kpop hát nhép.

Cụ thể, Lady Gaga khẳng định: “Tôi chưa từng hát nhép và sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Miễn là các bạn vẫn bỏ tiền đi xem tôi hát, các bạn sẽ không phải phí hoài thời gian để nghe người nào đó hát nhép trong một tập phim đặc biệt trên HBO”.

Lady Gaga khẳng định không bao giờ hát nhép, và sẽ không để fan phải thất vọng, miễn cứ "xuống ví" mua vé concert cho cô

Sẽ không có gì đáng nói nếu như Lady Gaga không đề cập đến HBO. Được biết, cả Jennie lẫn Lisa đều lần lượt góp mặt trong 2 dự án truyền hình nhà HBO là The Idol và The White Lotus mùa 3. Do vậy, không ít người cho rằng phát ngôn này nhắm đến sân khấu Coachella vừa qua của 2 cô nàng BLACKPINK.

Jennie

và Lisa đều debut diễn xuất qua dự án truyền hình của ông lớn HBO

Tuy nhiên, vì câu nói này được chia sẻ dưới dạng chữ viết nên một bộ phận netizen đã không hiểu rõ ngọn ngành vấn đề. Đúng thật Lady Gaga đã thẳng thừng tuyên bố như vậy, nhưng thời điểm và địa điểm lại xảy ra vào tháng 2 năm 2011, thuộc khuôn khổ tour diễn Monster Ball. Cụm từ “tập phim HBO đặc biệt” ám chỉ chuỗi hòa nhạc này được HBO ghi lại và dựng thành bộ phim tài liệu âm nhạc mang tên Lady Gaga Presents the Monster Ball Tour: At Madison Square Garden. Dự án đã ghi nhận hơn 1,2 triệu người xem khi phát sóng, đồng thời thu về 5 đề cử Emmy.

Phim tài liệu âm nhạc Lady Gaga Presents the Monster Ball Tour: At Madison Square Garden đạt được thành công nhất định

Do vậy, phát ngôn này hiển nhiên không hề “đá xéo đến Jennie và Lisa, còn chưa đủ tuổi vị thành niên lúc bấy giờ. Ngoài ra, Lady Gaga và BLACKPINK cũng đã từng “bắt tay” thực hiện ca khúc Sour Candy nằm trong album Chromatica, từng viral một thời.

Lady Gaga cũng là nhân tố tạo nên cơn địa chấn tại thung lũng Coachella. Dù có thể hiệu ứng lan toả không thể bằng cặp đôi BLACKPINK nhưng “mẹ Quái Vật” lại có sân khấu đỉnh nhất đại nhạc hội tuần đầu tiên. Xuất hiện với tạo hình chúa nữ Mayhem, Lady Gaga đưa khán giả đến với thành trì địa ngục mang âm hưởng La Mã cổ đại. Nữ ca sĩ biến hóa khôn lường với nhiều outfit, phối cảnh, ánh sáng xuyên suốt set diễn gồm 20 ca bài hát.

Lady Gaga hoá thành nữ chúa địa ngục Mayhem

Sau hơn 15 năm rong ruổi trong nghề, 2 dấu ấn Lady Gaga để lại với nền âm nhạc thế giới vẫn chưa hề phai mờ: quái tính và giọng hát. Chủ nhân bản hit Just Dance gây ấn tượng với chất giọng khỏe, dày, nội lực dù liên tục nhảy, chơi trống, đánh đàn… Kết thúc buổi trình diễn, Lady Gaga đã chứng minh bản thân vẫn là 1 trong những nghệ sĩ giải trí xuất sắc nhất thế giới đương đại. Gagachella xứng đáng đi vào lịch sử!