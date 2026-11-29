Mới đây, ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi đã chia sẻ về tình bạn gắn bó 4 năm giữa cô và một người đàn ông.



Cô tâm sự: "4 năm gắn bó tình bạn, và đến hôm nay chúng tôi vẫn còn giữ được tình cảm chân thành dành cho nhau.

Lâm Khánh Chi và người bạn tên Phạm Giang

4 năm trước, Phạm Giang là trợ lý của tôi. Trước khi gặp tôi, Giang đã từng theo học ngành thẩm mỹ. Sau khi gặp tôi, Giang quyết định nghỉ học để làm trợ lý cho tôi và đồng hành cùng Chi trong suốt 1 năm rưỡi.

Sau đó, Giang quyết định quay trở lại với đam mê của mình, tiếp tục học nghề thẩm mỹ, theo đuổi con đường mà Giang đã lựa chọn.

Và đến bây giờ Giang đã ra nghề làm việc cho nhiều nơi. Giang đi đâu cuối cùng củng trở về với tôi, dễ thương ha mọi người.

Và thật trùng hợp, đến hôm nay, cả hai chúng tôi đều có chung một con đường, cùng hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp. Tôi chính thức bước vào nghề thẩm mỹ, đến nay được hơn 6 tháng rồi, và cũng trở thành CEO trong làng thẩm mỹ.

Giang cùng tôi đồng hành trên hành trình mang đến vẻ đẹp và sự tự tin cho mọi người.

Giang là một người bạn mà tôi rất trân trọng. Một chàng trai siêng năng, chăm chỉ, chịu khó, luôn cố gắng vươn lên bằng chính năng lực và sự nỗ lực của mình. Tôi thật sự vui và tự hào khi nhìn thấy bạn mình trưởng thành, phát triển và thực hiện được ước mơ của mình.

Tình bạn 4 năm không phải lúc nào cũng cần nói những lời hoa mỹ, chỉ cần vẫn còn ở bên nhau, vẫn tin tưởng, trân trọng và cùng nhau phát triển, vậy đã là điều quý giá lắm rồi.

Chào mừng Phạm Giang chính thức đồng hành cùng tôi trên hành trình làm đẹp cho mọi người.

Cố lên nhé Giang! Chúc Giang thật nhiều thành công, ngày càng phát triển và luôn giữ được sự nhiệt huyết với nghề.

Tôi trân trọng tình bạn này và mong rằng chúng ta sẽ còn cùng nhau đi thật xa trên con đường phía trước".

Nhiều khán giả và bạn bè đồng nghiệp đã vào chúc mừng Lâm Khánh Chi với tình bạn lâu bền và bước ngoặt sự nghiệp chuyển sang một công việc mới bên cạnh bán hàng online.

Lâm Khánh Chi được biết tới là một nữ ca sĩ chuyển giới nổi tiếng tại Việt Nam, từng rất thành công trên sân khấu ca nhạc. Hiện tại, cô chủ yếu kinh doanh buôn bán.