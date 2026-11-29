Chỉ còn hai ngày nữa là chính thức trở thành vợ người ta, tôi bất ngờ nhận được một phong thư gửi đến nhà. Ban đầu, tôi nghĩ đó là thiệp chúc mừng hoặc lời nhắn của một người bạn. Nhưng khi nhìn thấy tên người gửi, tôi gần như không tin vào mắt mình. Trên phong bì là tên tôi, kèm dòng chữ ghi rõ: "Gửi cô gái 28 tuổi, từ chính mình của 10 năm trước". Tay tôi run lên khi mở thư, bởi tôi biết mình sắp gặp lại một người đã lâu không còn được nhắc đến: bản thân ở tuổi 18.

Mười năm trước, khi vừa tốt nghiệp phổ thông, tôi từng tham gia một hoạt động viết thư gửi chính mình trong tương lai. Hôm ấy, cô giáo chủ nhiệm yêu cầu mỗi người viết về những ước mơ, dự định và điều muốn nhắn nhủ với bản thân sau 10 năm. Tôi đã dành cả buổi tối để viết, cẩn thận gấp lá thư, cho vào phong bì, ghi địa chỉ nhà và nhờ mẹ gửi bưu điện đúng thời điểm đã hẹn. Khi ấy, tôi háo hức đến mức tin rằng cô gái 28 tuổi chắc chắn sẽ có tất cả những điều mình mong muốn.

Trong thư, tôi viết rằng năm 25 tuổi sẽ có công việc ổn định, tự mua được một căn hộ, có khoản tiết kiệm lớn và được đi du lịch nhiều nơi. Tôi còn tưởng tượng mình sẽ trở thành một người phụ nữ độc lập, thành đạt, có thể đưa bố mẹ đi khắp nơi mà không phải lo lắng về tiền bạc. Cuối thư, cô gái 18 tuổi còn viết một câu khiến tôi nghẹn lại: "Nếu đến năm 28 tuổi vẫn chưa làm được những điều này, đừng buồn nhé, nhưng nhất định phải sống một cuộc đời khiến mình tự hào".

Đọc đến đó, tôi bật cười rồi lại rơm rớm nước mắt. Bởi thực tế, cuộc sống hiện tại của tôi khác xa những gì cô gái năm ấy từng hình dung. Tôi chưa có căn hộ riêng, công việc cũng không phải vị trí đáng mơ ước như từng nghĩ. Những chuyến du lịch nước ngoài vẫn còn nằm trong danh sách dự định. Có những năm tôi phải làm thêm, tiết kiệm từng khoản nhỏ, có lúc thất bại trong công việc và từng hoài nghi năng lực của chính mình. Nếu dùng những tiêu chuẩn của tuổi 18 để đánh giá, có lẽ tôi đã không đạt được nhiều mục tiêu.

Ảnh minh hoạ do AI tạo.

Tôi đặt lá thư xuống, nhìn quanh căn phòng nhỏ đang ngổn ngang váy cưới, hoa trang trí và những món đồ chuẩn bị cho ngày trọng đại. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có chút chạnh lòng. Tôi tự hỏi nếu cô gái 18 tuổi biết mình của hiện tại chưa có nhà riêng, chưa giàu có, liệu em ấy có thất vọng không? Tôi đã từng rất sợ trở thành một người bình thường, sợ cuộc sống sau tuổi trẻ chỉ xoay quanh công việc, tiền bạc và những trách nhiệm không tên. Vậy mà giờ đây, tôi đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân với không ít dự định còn dang dở.

Tôi tiếp tục đọc những dòng cuối cùng. Cô gái 18 tuổi viết rằng mong đến năm 28 tuổi, mình sẽ gặp được một người đàn ông thật lòng yêu thương, biết lắng nghe và không khiến mình phải thu nhỏ những ước mơ. Em còn dặn tôi dù có bận rộn đến đâu cũng phải giữ thói quen cười thật nhiều, đừng vì những lời phán xét mà sống theo kỳ vọng của người khác. Đến đây, nước mắt tôi thực sự rơi. Bởi người đàn ông sắp trở thành chồng tôi chính là người đã ở bên tôi trong những năm tháng khó khăn nhất, chứng kiến cả những lần tôi thất bại mà chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy mình kém cỏi.

Tối hôm đó, tôi kể chuyện bức thư cho anh nghe. Anh đọc từng dòng, rồi bất ngờ lấy từ ngăn kéo ra một cuốn sổ nhỏ. Hóa ra, trong suốt thời gian yêu nhau, anh vẫn âm thầm ghi lại những điều tôi từng nói muốn làm: học thêm một ngoại ngữ, đi biển cùng bố mẹ, mở một cửa hàng nhỏ và dành thời gian chăm sóc bản thân. Anh bảo có thể tôi chưa hoàn thành những mục tiêu của tuổi 18, nhưng chúng tôi vẫn còn rất nhiều năm phía trước. Câu nói giản dị ấy khiến tôi bật khóc thêm lần nữa.

Ngày cưới, tôi đặt bức thư vào chiếc hộp kỷ niệm, bên cạnh tấm ảnh năm 18 tuổi. Tôi không muốn cất nó đi vì xấu hổ hay tiếc nuối, mà muốn giữ lại như một lời nhắc nhở về cô gái từng đầy nhiệt huyết, dám mơ những điều lớn lao. Tôi cũng hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo đúng kế hoạch, có những ước mơ cần thêm thời gian, có những điều tưởng nhỏ bé nhưng khi đạt được lại quý giá hơn mọi thành tựu.

Đêm trước khi rời nhà bố mẹ để bắt đầu cuộc sống mới, tôi viết thêm một lá thư khác, lần này gửi cho chính mình ở tuổi 38. Tôi không đặt ra những mục tiêu quá lớn, cũng không yêu cầu bản thân phải giàu có hay thành công hơn người khác. Tôi chỉ mong 10 năm nữa, khi mở lá thư này, mình vẫn có bố mẹ khỏe mạnh, một gia đình bình yên, một công việc đủ để sống và một người bạn đời vẫn nắm tay mình qua những ngày khó khăn.

(Tâm sự của độc giả)