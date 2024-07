Nữ ca sĩ 9X vỡ oà thông báo lên chức mẹ nhờ thụ tinh ống nghiệm sau cú sốc sảy thai

Tối 8/7, tờ News1 đưa tin nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc NS Yoon-G (Kim Yoon Ji) vừa hạ sinh con gái đầu lòng sau vài lần thụ tinh ống nghiệm. Trên trang cá nhân mới đây, NS Yoon-G bày tỏ niềm vui sướng tột độ: "Chào mừng con đã đến với thế giới này, Ella bé bỏng của mẹ. Cảm ơn con đã đến bên bố mẹ. Hôm nay là 1 ngày thật tuyệt vời".



Đồng thời, mỹ nhân sinh năm 1988 còn chia sẻ tới người hâm mộ clip về căn phòng với đầy ắp quần áo, đồ chơi... do cô và ông xã chuẩn bị cho ái nữ.



NS Yoon-G vừa hạ sinh con gái đầu lòng sau 3 năm kết hôn

Trên trang Instagram cá nhân, nữ ca sĩ vừa xác nhận đã "mẹ tròn con vuông". Ngoài ra, cô còn chia sẻ đoạn clip về căn phòng đầy ắp quần áo, đồ chơi của con gái

Được biết, nữ ngôi sao từng phát hiện mình bị sảy thai hồi năm ngoái trong lần tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Vào tháng 9 cùng năm, NS Yoon-G mang bầu lần 2 với ông xã doanh nhân. Nhưng phải tới tháng 4 năm nay, cô mới thông báo tin có thai trên các phương tiện truyền thông. Giải thích về chuyện này, nữ ca sĩ cho biết: "Tôi từng bị sảy thai 1 lần. Tới lần này, tôi đợi tới lúc thai nhi đã ổn định, phát triển tốt rồi mới quyết định chia sẻ tin vui với mọi người".

Trong lần cùng ông xã xuất hiện trên chương trình Same Bed, Different Dreams 2: You Are My Destiny (SBS) hồi tháng 4, NS Yoon-G tiết lộ về tình trạng suy sụp khi phát hiện mình bị sảy thai: "Tôi đã trải qua cú sốc lớn hồi năm ngoái, đó là khi bác sĩ thông báo tôi bị sảy thai. Lúc đó tôi tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe của thai nhi. Bác sĩ im lặng nhìn tôi 1 lúc lâu. Và trái tim tôi như quặn thắt".

Nữ ca sĩ từng bàng hoàng khi phát hiện mình bị sảy thai cách đây 1 năm

NS Yoon-G ra mắt làng nhạc xứ Hàn hồi năm 2009 khi vừa tròn 21 tuổi với ca khúc My Head Hurts. Người đẹp bắt đầu được công chúng chú ý đến sau khi phát hành bài hát Talk Talk Talk vào năm 2010. Kể từ đó đến nay, nữ ca sĩ khẳng định tên tuổi với loạt bản hit đạt thành tích cao trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc tại xứ sở kim chi như Yasisi, If You Love Me, Fluttered Feelings...

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc thành công, cô còn ghi dấu ấn lớn trên mặt trận phim ảnh với nhiều bộ phim ăn khách như Mine, The Last Empress... Cách đây không lâu, người đẹp chiếm sóng mạng xã hội và truyền thông xứ Hàn khi ra mắt kinh đô điện ảnh Hollywood qua tác phẩm mang tên Lift.

NS Yoon-G bất ngờ tuyên bố kết hôn với doanh nhân hơn 5 tuổi Choi Woo Sung hồi năm 2021. Được biết, Choi Woo Sung sinh trưởng trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, có bố là diễn viên hài Lee Sang Hae và mẹ là ca sĩ Kim Young Im.

Nữ ca sĩ đã hoạt động nghệ thuật được khoảng 15 năm, ghi dấu ấn trên cả 2 lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất

Cô là nữ idol nóng bỏng có tiếng ở làng nhạc Kpop

NS Yoon-G chính thức về chung 1 nhà với doanh nhân Choi Woo Sung cách đây 3 năm sau đám cưới lãng mạn

