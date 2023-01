Nữ ca sĩ 18 tuổi hát nhép, được o bế vì nhan sắc búp bê

Năm 14 tuổi, Jang Won Young lần đầu xuất hiện trước công chúng với tư cách thực tập sinh tham gia chương trình sống còn tìm kiếm nhóm nhạc thần tượng Produce48 . Cô ngay lập tức nhận được sự chú ý bởi chiều cao vượt trội, vẻ ngoài tươi sáng, đáng yêu.

Không có tài năng hát nhảy nổi bật, song Jang Won Young vẫn được nhắc tên liên tục trong các chủ đề bàn luận về nhan sắc và ghi danh ở top 4 thí sinh có ngoại hình nổi bật nhất chương trình. Cô giành vị trí số một, trở thành center (vị trí đứng trung tâm - PV) nhóm nhạc dự án IZ*ONE.

Jang Won Young nổi tiếng từ năm 14 tuổi.

Con gà đẻ trứng vàng nhờ nhan sắc nữ thần

Chiến thắng của Jang Won Young thời điểm này được cho là không thuyết phục bởi so với tài năng các thành viên khác, cô không nổi trội bằng hay có điểm gì đặc biệt. Độ nổi tiếng lẫn lượng ủng hộ của khán giả cũng kém so với Miyawaki Sakura – người về đích thứ hai. Không ít người xem nghi ngờ vị trí thứ nhất của Jang Won Young có sự can thiệp của Mnet – đơn vị tổ chức.

Năm 2019, PD Ahn Joon Young – Đạo diễn sản xuất chịu trách nhiệm chính của chuỗi Produce – thừa nhận can thiệp vào kết quả của Produce48 và Produce X 101 mùa 2, trong đó 12 thực tập sinh là nạn nhân của bê bối gian lận phiếu bầu. Không loại trừ thứ hạng của các thành viên trong nhóm nhạc IZ*ONE và WANNA ONE bị hoán đổi, do đó thành tích của Jang Won Young càng bị nghi ngờ hơn.

Nhan sắc của Jang Won Young năm 14 tuổi tham gia Produce48 . Ảnh: Twitter.

Sau khi IZ*ONE tan rã, Jang Won Young trở về Starship Entertainment và ra mắt cùng nhóm nhạc nữ IVE. Cô tiếp tục đảm nhận vị trí trung tâm, khiến IVE được truyền thông quan tâm. Nhóm được gọi là “tân binh khủng long” vì liên tục có những bản hit công phá các bảng xếp hạng âm nhạc tại xứ sở Kim chi như Eleven, Love dive, After like.



Chiều cao 1,73 m, vóc dáng thon gọn, gu thời trang thời thượng cùng vẻ ngoài búp bê không chút khuyết điểm, Jang Won Young đi đầu trong các trào lưu làm đẹp, được nhiều cô gái dõi theo, học tập cách trang điểm, ăn mặc. Từ đây, người đẹp thu hút các hợp đồng quảng cáo, những thương hiệu, tạp chí lớn săn đón. Không ngoa khi nói rằng Jang Won Young là một trong những thần tượng nổi tiếng, đi đầu thế hệ 4 thời điểm này.

Thấy được sức hút từ Jang Won Young, công ty chủ quản tích cực đưa hình ảnh của mỹ nhân 18 tuổi trở nên phổ biến hơn. Cô nhận nhiều công việc riêng như làm MC show âm nhạc Music Bank của đài KBS, MC lễ trao giải cuối năm, tham gia nhiều game show tạp kỹ..

Theo JTBC News , Jang Won Young là ngôi sao số một mà các nhà sản xuất phim truyền hình muốn tuyển chọn, dù cô không có kinh nghiệm diễn xuất. Phía nhà sản xuất chấp nhận rủi ro casting để nhận được cái gật đầu từ nữ thần tượng.

Đại diện trong ngành cho biết tố chất ngôi sao của Jang Won Young là yếu tố đảm bảo nếu cô casting. Bộ phim sẽ không cần lo lắng đến vấn đề tạo độ thảo luận trên mạng xã hội nếu có sự góp mặt của cô.

Trích lời từ YTN Star khi đánh giá về Jang Won Young năm 2022: “Đây là kỷ nguyên của Jang Won Young khi mọi người không thể không nhắc đến cô ấy, dù ở bất kỳ đâu".

Có được “con gà đẻ trứng vàng” trong tay, Starship Entertainment "lăng xê" triệt để nữ ca sĩ 18 nổi bật trong bất kỳ hoạt động nào cùng nhóm IVE. Điều này khiến khán giả khó chịu, cho rằng cô quá được ưu ái khiến các thành viên khác trở nên lu mờ và mỉa mai IVE là nhóm nhạc "Jang Won Young và những người bạn".

Jang Won Young được chăm chút so với các thành viên còn lại.

Thấy rõ trong nhiều sân khấu âm nhạc, Jang Won Young thường được ăn diện trang phục khác biệt, nổi bật so với 5 cô gái còn lại. Tại SBS Gayo Daejeon 2021, nữ thần tượng mặc bộ đồ trắng đính kèm nơ đen trong khi các thành viên khác mặc đồ đen kết hợp phụ kiện màu trắng. Ngay cả khi cả nhóm diện đồ giống nhau, mỹ nhân 18 tuổi cũng được chăm chút kiểu tóc, phụ kiện giúp cô khác biệt.

Tất cả điều này khiến cư dân mạng cho rằng cô được công ty chủ quản “chăm sóc” lộ liễu, và được ví như “quả bom hẹn giờ” vì có thể khiến IVE chia rẽ nội bộ nếu đối xử không công bằng trong thời gian dài.

Liên hoàn “phốt” từ nhân cách tới tài năng

"Nữ thần thế hệ mới" của Kpop từng gây mất điểm nghiêm trọng trong mắt công chúng khi liên tục bị tố làm lơ, không chào hỏi tiền bối. Nhiều video được fan quay lại cho thấy, Jang Won Young thường tỏ thái độ dửng dưng, không vỗ tay khi tiền bối như IU, BTS nhận giải. Trên các sân khấu âm nhạc, nữ thần tượng không đáp lễ chào hỏi, ngó lơ đàn anh như Jaemin (NCT), Lee Know (STRAYKIDS)...

Ngày 31/12, Won Young và thành viên Leeseo tham dự 2022 MBC Gayo Daejejeon và trình diễn bản cover Strawberry Moon của IU. Hai thần tượng nhận “mưa gạch đá” vì hát nhép. Công chúng khó có thể thông cảm bởi cả hai chỉ ngồi một chỗ, không tốn sức thực hiện vũ đạo phức tạp hay phải di chuyển. “Búp bê hát nhép” , “bình hoa di động”… là những biệt danh cư dân mạng gán cho hai nữ thần tượng.

Won Young hứng chịu chỉ trích vì liên tục hát nhép, nổi tiếng nhờ nhan sắc.

Điều tồi tệ hơn, cả hai bị cáo buộc không ghi âm bản mới mà sử dụng cùng tệp âm thanh bản cover Strawberry Moon đăng tải trên kênh YouTube của IVE cách đây 5 tháng. Cuộc tranh cãi nổ ra trên nhiều diễn đàn dành cho fan Kpop, fan các cô gái bảo vệ thần tượng, nhấn mạnh họ hát nhép do vấn đề sức khỏe bởi lịch trình cuối năm dày đặc.

"Gần đây có nhiều thần tượng hát nhép để giữ giọng. Thần tượng không chỉ được đánh giá dựa trên khả năng ca hát mà nên quan sát hình tượng, sự tương tác, gắn bó với người hâm mộ”, một số fan của Jang Won Young chia sẻ.

Ngày 6/1, bản tin thời sự của đài KBS đăng tải đoạn video với tiêu đề “Ngồi và mở miệng cười diễn đáng yêu. Sân khấu bị chỉ trích vì hát nhép”. Ảnh đại diện video là hình Jang Won Young - Lesseo ghi dòng chữ “Hai cô gái này thực sự là ca sĩ sao?”.

Cuộc thảo luận ngày càng sôi nổi hơn khi xuất hiện nhiều ý kiến Hàn Quốc nên có quy định cấm hát nhép khi biểu diễn nghệ thuật. Giữa cuộc tranh cãi, dự luật cấm hát nhép hồi tháng 5/2011 do chính trị gia Lee Myung Soo đề xuất được quan tâm trở lại.

Thời điểm đó, ông chỉ ra "Khán giả đến địa điểm mong đợi các buổi biểu diễn trực tiếp. Hát nhép là hành động lừa đảo”. Tuy nhiên, dự luật không được thông qua bởi do khung hình phạt pháp lý đối với hành động này bị xem là “quá mức”.

Năm 2015, ca sĩ Bae Chulsoo bày tỏ sự chỉ trích mạnh mẽ đối với những người hát nhép: “Đừng tự gọi mình là ca sĩ. Đó là những ‘người hát nhép’ chứ không phải ca sĩ”.

Hình tượng công chúa mang vẻ đẹp không tỳ vết giúp Jang Won Young được săn đón hàng đầu giới idol hiện nay song cô nhận nhiều chỉ trích vì bất tài. Ảnh: SBS Inkygayo.

Nhiều người nhận định Jang Won Young là sản phẩm rõ ràng nhất mô tả cho cụm từ “gà công nghiệp”, “nhan sắc là loại tài năng”. Nữ thần tượng bị đánh giá tông điếc, khả năng vũ đạo trung bình nhưng nổi tiếng vì được xây dựng hình tượng bài bản.



"Nhan sắc búp bê mang đến tiền tài cho cô và công ty song giá trị chân chính của thần tượng bị kéo xuống thê thảm. Nếu còn tiếp diễn, hào nhoáng của Jang Won Young sẽ chẳng kéo dài bao lâu", một khán giả nhận xét.