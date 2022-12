Khung hình hot nhất AAA: Han So Hee đẹp phát sáng nhưng cũng phải phản ứng như thế này trước Jang Won Young

Lễ trao giải Asia Artist Awards (AAA) 2022 diễn ra ngày 13/12 chính là sự kiện hot nhất ngày hôm qua. Sự xuất hiện của dàn sao đình đám Park Min Young, Han So Hee, Kim Seon Ho, Yuri (SNSD), SEVENTEEN, IVE, LE SSERAFIM... đã khiến người hâm mộ khắp châu Á phát cuồng.

Đáng chú ý trong lễ trao giải, khoảnh khắc "nữ thần đẹp nhất màn ảnh Hàn Quốc" Han So Hee và "thánh body" Jang Won Young đọ sắc bên nhau đã trở thành tâm điểm. Nếu như Han So Hee đẹp sang chảnh, quyến rũ hút hồn thì Jang Won Young lại gây ấn tượng với diện mạo ngọt ngào, đáng yêu khó cưỡng. 2 ngôi sao đình đám tạo nên khung cảnh bùng nổ visual, khiến ai ai cũng phải xuýt xoa. Đặc biệt dù là nữ thần đẹp nhất nhì màn ảnh Hàn, Han So Hee không thể kìm lòng trước đàn em xinh đẹp, cô có biểu cảm ngại ngùng "u mê" Jang Won Young vô cùng dễ thương.

2 mỹ nhân đình đám showbiz Hàn đã tạo nên khung hình đọ sắc hot nhất tối qua. Han So Hee toát nên vẻ quyền lực, sang chảnh và quyến rũ khó cưỡng

Nữ idol nổi nhất nhì Kpop thế hệ 4 Jang Won Young nổi bật với diện mạo kiêu kỳ, sang chảnh như tiểu thư tài phiệt, chẳng hề bị đàn chị đình đám lấn át

Nữ diễn viên đình đám không giấu được vẻ "u mê" đàn em kém 10 tuổi

Khoảnh khắc Han So Hee phấn khích trước những lời Jang Won Young đã trở thành chủ đề được bàn tán rôm rả trên mạng xã hội

Tại thảm đỏ AAA 2022, Han So Hee và Jang Won Young cũng là những mỹ nhân chiếm spotlight bậc nhất. Han So Hee thả dáng thướt tha, khoe trọn thân hình nuột nà quyến rũ, làn da trắng sáng và nhan sắc đỉnh cao, xứng danh nữ thần đẹp nhất màn ảnh xứ Hàn. Jang Won Young diện váy trắng ôm sát tôn thân hình cực phẩm, nhan sắc rạng ngời tươi tắn

Nguồn: Koreaboo