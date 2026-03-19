Một trong những nỗi lo lớn nhất của phụ nữ là ung thư vú. Thế nhưng, có một sự thật ít người biết đến là ung thư vú hoàn toàn có thể được phát hiện ở giai đoạn 0, khi chưa sờ thấy u, chưa đau, chưa xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào. Và khi bệnh được tìm ra ở giai đoạn này, cơ hội điều trị khỏi hoàn toàn là gần như tuyệt đối.

Ca bệnh điển hình: Phát hiện ung thư khi chưa có triệu chứng

ThS.BSNT Nguyễn Xuân Tuấn (Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt, giảng viên tại Trường Đại học Y Dược-ĐHQGHN) chia sẻ, anh mới khám và chẩn đoán điều trị cho một bệnh nhân nữ ngoài 40 tuổi. Khi đến phòng khám để tầm soát định kỳ, chị không hề có bất kỳ biểu hiện nào đáng lo ngại, không sờ thấy u, không đau, không tiết dịch bất thường, không thay đổi về da. Kết quả siêu âm ban đầu cũng hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, khi tiến hành chụp nhũ ảnh (X-quang tuyến vú), bác sĩ phát hiện một đám vi vôi hóa rất nhỏ - hình ảnh chỉ có thể thấy trên phim chụp, không thể cảm nhận bằng tay và ngay cả siêu âm cũng không phát hiện được. Từ kinh nghiệm lâm sàng, BS Tuấn đánh giá kiểu tổn thương này có nguy cơ liên quan đến ung thư, nên bệnh nhân được chỉ định sinh thiết.

Kết quả sinh thiết xác nhận:Ung thư vú thể ống tại chỗ (Tis) - giai đoạn sớm nhất có thể phát hiện. Ở thời điểm này, tế bào ung thư chỉ nằm bên trong lòng ống tuyến, chưa xâm lấn mô xung quanh, chưa lan đến hạch bạch huyết, chưa di căn đến nơi nào khác trong cơ thể.

Bệnh nhân được phẫu thuật cắt rộng rãi vùng tổn thương và may mắn giữ lại toàn bộ tuyến vú. Không cần cắt toàn bộ tuyến vú, không cần xạ trị kéo dài. Sau phẫu thuật, chị phục hồi nhanh và sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Làm thế nào để phát hiện ung thư vú sớm?

Câu hỏi quan trọng nhất là: Điều gì đã giúp phát hiện ung thư ở giai đoạn chưa có triệu chứng?

BS Tuấn chia sẻ: Ung thư vú giai đoạn 0 gần như không có triệu chứng gì. Chỉ tầm soát mới phát hiện ra. Và phát hiện được ở giai đoạn Tis thì cơ hội chữa khỏi gần như tuyệt đối. Và để có thể phát hiện sớm bệnh ngay từ giai đoạn 0, BS Tuấn chỉ ra 3 biện pháp tầm soát chủ động như sau:

1. Chụp nhũ ảnh hàng năm: Chìa khóa quan trọng nhất

Nhũ ảnh là phương pháp duy nhất phát hiện được vi vôi hóa, dấu hiệu sớm nhất của ung thư vú giai đoạn 0.

- Từ 40 tuổi trở lên, nên chụp mỗi năm một lần.

- Nếu có mẹ, chị gái từng mắc ung thư vú, nên bắt đầu từ 35 tuổi.

Đây chính là lý do giúp bệnh nhân của mình phát hiện bệnh khi còn cực kỳ sớm.

2. Thứ hai: Kết hợp siêu âm vú

Siêu âm vú đặc biệt phù hợp với phụ nữ Việt Nam có mô vú dày. Siêu âm giúp phát hiện u nhỏ, vùng bất thường, hoặc dấu hiệu cần sinh thiết. Nhưng nhớ, siêu âm không thấy được vôi hóa vi thể, nên không thể thay thế nhũ ảnh.

3. Thứ ba: Tự khám vú mỗi tháng và khám vú định kỳ

Không thay thế được tầm soát, nhưng giúp phát hiện những thay đổi mới như lõm da, co kéo núm vú, cục bất thường. Nếu có điều gì lạ, đi khám ngay.

Nếu bạn từng phát hiện bất thường khi chụp nhũ ảnh, từng trải qua sinh thiết, hoặc từng phát hiện bệnh sớm nhờ tầm soát, hãy chia sẻ câu chuyện của mình. Những trải nghiệm thật sẽ giúp nhiều phụ nữ khác mạnh dạn đi tầm soát hơn, và không bỏ lỡ cơ hội quý giá để bảo vệ sức khỏe.

Bài viết mang tính chất thông tin y tế phổ thông. Mọi quyết định liên quan đến sức khỏe cần được tham vấn trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa.