NTK Văn Hoàn: Câu chuyện di sản từ tiệm may 3 đời trong không gian khách sạn hot hit nhất nhì Hà Nội

Hơn bảy mươi năm qua, những giá trị nguyên bản ấy từng nép mình tĩnh lặng trong con ngõ Thọ Xương rêu phong, nơi ba thế hệ của một gia đình thợ may truyền tay nhau từng cây kéo thép và cuộn chỉ tơ. Nhưng vào tối ngày 6 tháng 9 năm 2026, câu chuyện thủ công thầm lặng ấy đã bước ra ánh sáng rực rỡ nhất của Hà Nội đương đại.

Tại khán phòng Grand Ballroom dưới tầng hầm B1 của Fairmont Hanoi, số 29 Lý Thái Tổ, không gian khách sạn đang được săn đón bậc nhất Thủ đô, Văn Hùng Tailor đã trình diễn Private Fashion Show "The Thread of Legacy" (Sợi chỉ di sản). Diễn ra trong khuôn khổ triển lãm cưới "Written for Two", sự kiện chào sân ngành cưới của Fairmont Hanoi, đêm diễn với tư cách Nhà tài trợ Vàng của Văn Hùng Tailor không chỉ là một màn ra mắt bộ sưu tập thông thường. Đó là cuộc đối thoại xuyên thế kỷ giữa di sản may đo kinh kỳ và chuẩn mực sang trọng của thời đại mới.

"Gia tài" trong ngõ Thọ Xương đến chốn may đo tin cậy của giới ngoại giao

Để hiểu được sức nặng của gần 50 thiết kế sải bước trên sàn diễn Fairmont, phải tìm về cội rễ hình thành nên cốt cách của nhà may này từ những năm tháng đất nước còn nhiều thăng trầm. Hơn 70 năm trước, thế hệ đầu tiên đặt nền móng cho nghề may trong gia đình. Đến thế hệ thứ hai, người nghệ nhân sinh năm 1961, ông Nghiêm Văn Hùng, đã biến tên mình thành một bảo chứng chất lượng trong giới chơi suit Hà thành.

Nửa thế kỷ cầm kéo, ông Hùng chứng kiến bao cuộc đổi thay của thời trang, từ những năm tháng bao cấp gian khó cho đến làn sóng ồ ạt của thời trang may sẵn công nghiệp. Thế nhưng, giữa dòng chảy thương mại hóa, ông Hùng giữ một nguyên tắc sắt đá: không bao giờ mở cơ sở thứ hai.

Với ông, một bộ âu phục không phải là món hàng sản xuất hàng loạt. Nó là một tác phẩm mang tính độc bản, được định hình từ cử chỉ, dáng đi và cấu trúc cơ thể của từng người mặc. Các công đoạn then chốt nhất, quyết định tỷ lệ và linh hồn của bộ đồ như lấy số đo, rập mẫu và đặt nhát kéo đầu tiên xuống vải, bắt buộc phải do chính tay chủ nhân thực hiện.

Chính sự cầu toàn đến mức cực đoan ấy đã đưa Văn Hùng Tailor trở thành điểm hẹn kín đáo của giới ngoại giao quốc tế suốt nhiều thập kỷ. Danh xưng "tiệm may của các Đại sứ" không phải là một khẩu hiệu tiếp thị tự phong, mà là sự thừa nhận được truyền tai qua nhiều thế hệ Tham tán, Đại sứ từ Anh, Mỹ, Australia, Canada, Đan Mạch, New Zealand, Thụy Sĩ. Đáng chú ý nhất, ba thế hệ Đại sứ Pháp liên tiếp tại Việt Nam đều chọn nơi đây làm chốn may đo tin cậy.

Giới ngoại giao phương Tây vốn nghiêm ngặt về lễ nghi; một ve áo trễ, một đường xẻ tà thiếu cân đối hay vạt áo trước cong lệch đều có thể phá vỡ tính trang trọng trong các sự kiện cấp cao. Nắm giữ được lòng tin của những vị khách khó tính ấy suốt hơn bảy thập kỷ, gia đình họ Nghiêm đã âm thầm tích lũy một di sản quý giá: kỹ thuật may đo đạt chuẩn quốc tế hòa quyện với sự mực thước, tinh tế của con người Tràng An.

Ngã rẽ của người kế thừa

Nhưng di sản, dù rực rỡ đến đâu, cũng sẽ đứng trước nguy cơ trở thành một viện bảo tàng nếu thiếu đi dòng máu kế thừa. Trọng trách ấy được đặt lên vai Nghiêm Văn Hoàn, con trai của ông Hùng, đại diện cho thế hệ thứ ba.

Con đường của Văn Hoàn không đi theo một kịch bản định sẵn. Hoàn thành tấm bằng Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế tại Học viện Ngoại giao, anh từng có bảy năm làm biên tập viên tại Thông tấn xã Việt Nam. Một công việc mang vị thế xã hội, tiếp xúc với dòng chảy thông tin toàn cầu tưởng chừng đã kéo anh rời xa căn gác bụi vải của cha. Thế nhưng, ký ức tuổi thơ đắm chìm trong tiếng kéo xén vải, mùi hương ấm nồng của bàn là và tinh thần lao động của gia đình đã thôi thúc anh rẽ ngang.

Hoàn quyết định gác lại công việc bàn giấy để quay về bên bàn cắt. Người ta bắt đầu gọi anh là chàng thạc sĩ cầm kéo. Dẫu vậy, khi đối diện với cơ nghiệp của gia đình, Hoàn chưa từng nhận mình là một thiếu gia hào môn. Anh luôn tự nhận mình sinh ra trong một gia đình lao động thủ công truyền thống, nơi từ ông nội, cha cho đến bản thân anh đều là những người thợ may mẫn cán, lấy việc đứng cạnh bàn cắt từ sáng sớm tới đêm muộn làm lẽ sống.

Trở về để tiếp quản một cái bóng quá lớn của người cha là một áp lực khổng lồ. Ông Văn Hùng truyền nghề bằng sự khắt khe đến nghiệt ngã. Một đường phấn lệch, một nhát cắt ngập ngừng đều bị cha nghiêm khắc chấn chỉnh. Ban ngày là thời gian tiếp đón và lấy số đo cho khách; chỉ khi thành phố lên đèn, hai cha con mới có không gian tĩnh lặng để tập trung cao độ vào việc cắt rập.

Làm việc đến 2 hay 3 giờ sáng bên bàn cắt trở thành nếp sống quen thuộc của hai thế hệ. Hoàn hiểu rằng, sự nghiêm khắc của cha không phải là sự bảo thủ, mà là bài học về lòng tự trọng của người thợ may: sai một ly có thể làm hỏng cả bộ suit, và sự tín nhiệm ba đời có thể đổ vỡ chỉ sau một sản phẩm bất cẩn.

Nhờ nền tảng học thức cùng tư duy truyền thông nhạy bén, Văn Hoàn dần nhận ra cách để làm mới thương hiệu. Anh không phá bỏ nền tảng cũ mà dùng ngôn ngữ hiện đại để đưa thương hiệu bước ra không gian rộng lớn hơn. Từ việc thiết kế hơn 15 bộ suit may đo cho MC Anh Tuấn trong chương trình truyền hình "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai", xuất hiện tại các buổi tọa đàm văn hóa ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho đến các dự án hợp tác cùng những thương hiệu quốc tế như Ford, Hoàn từng bước chứng minh tính thích ứng mạnh mẽ của nghề thủ công trong đời sống hôm nay.

Sợi chỉ di sản dệt nên diện mạo người đàn ông đương đại

Tất cả những trải nghiệm, kỹ năng và khát vọng của thế hệ thứ ba đã kết tinh trọn vẹn trong show diễn "The Thread of Legacy" tại Fairmont Hanoi. Lần đầu tiên, những cấu trúc âu phục vốn chỉ xuất hiện trong căn phòng thử đồ kín đáo được đưa lên một sàn runway chuẩn mực, đối thoại trực tiếp với ngành cưới cao cấp.

Gần 50 thiết kế trong bộ sưu tập là lời diễn giải mới của NTK Văn Hoàn về trang phục cưới nam giới. Anh phá vỡ quan niệm truyền thống rằng chú rể chỉ cần một bộ đồ mặc định cho suốt ngày trọng đại. Thay vào đó, Hoàn nhìn nhận đám cưới như một chuỗi các khoảnh khắc mang năng lượng và bối cảnh khác nhau, đòi hỏi phục trang phải có sự tương thích tuyệt đối.

Hành trình thời trang mở đầu bằng những chiếc áo choàng nhẹ nhàng, bay bổng dành cho khoảnh khắc chuẩn bị trong phòng khách sạn, đem lại phong thái thư thái nhưng chỉn chu trước giờ cử hành hôn lễ.

Điểm giao thoa văn hóa xuất hiện ấn tượng qua những chiếc jacket lấy cảm hứng từ tà áo dài truyền thống cho lễ ăn hỏi. Cấu trúc dựng phom nghiêm cẩn của âu phục phương Tây được dung hòa cùng vẻ mềm mại, trang nhã của trang phục dân tộc, tạo nên diện mạo đĩnh đạc cho chú rể trong nghi thức truyền thống.

Khi bước vào không gian thề nguyện hoặc những bữa tiệc ngoài trời thân mật, chất liệu len pha lanh (wool-linen) lên tiếng. Cấu trúc vai mềm, giảm thiểu sự gò bó của lớp đệm mút giúp người mặc cử động tự nhiên trong gió nhưng vẫn giữ được độ rủ phẳng phiu của vải may đo cao cấp.

Tại tiệc chính, đẳng cấp của kỹ thuật cắt may cổ điển được phô diễn trọn vẹn qua những bộ tuxedo đen tuyền. Tỷ lệ ve áo cân đối, độ ôm của thân áo và sự tương phản tinh tế giữa bề mặt vải nền cùng lụa bóng tạo nên điểm nhấn sang trọng tuyệt đối cho người đàn ông. Khép lại chuỗi trang phục là những thiết kế thanh lịch, phóng khoáng dành cho bữa tiệc after party, giúp chú rể hòa mình vào không khí kỷ niệm cùng bạn bè mà không còn cảm giác nặng nề.

Cuộc gặp gỡ của hai thế hệ trên sàn diễn

Sợi chỉ nối dài giữa quá khứ và hiện tại được khắc họa sắc nét nhất qua hai gương mặt sải bước trên sàn diễn của Fairmont Hanoi.

Fashionisto Thuận Nguyễn xuất hiện ở vị trí khách mời danh dự, diện trên mình bộ suit cổ điển với phong thái đĩnh đạc và mái tóc bạc phong trần. Từng bước đi của ông như đại diện cho những giá trị nền tảng không tuổi, cho vẻ đẹp mực thước và chuẩn mực của thời trang quý ông mà Văn Hùng Tailor gìn giữ suốt 70 năm qua.

Ở thái cực đối thoại, Lâm Bảo Châu xuất hiện trong vai trò vedette với một thiết kế cách điệu đầy tự do. Đường cắt cởi mở, phom dáng đương đại trên người Lâm Bảo Châu đại diện cho góc nhìn mới: âu phục cưới không chỉ là chuẩn mực, mà còn là bản tuyên ngôn phong cách của thế hệ trẻ. Hai gương mặt, hai thế hệ cùng bước đi dưới một vòm ánh sáng, tạo nên một sự tiếp nối tự nhiên giữa những giá trị kinh điển và tinh thần đương đại.

Khán phòng Grand Ballroom còn ghi nhận sự hiện diện của nhiều nhân vật gắn bó với thương hiệu như MC Anh Tuấn, ca sĩ Vũ Hạnh Nguyên, nhạc sĩ Dương Trường Giang, cùng các nhà sáng lập hàng đầu trong ngành cưới Việt Nam. Họ đến để chứng kiến một bước chuyển mình quan trọng của thời trang cưới nam, nơi bộ âu phục của chú rể được đặt ngang hàng về mức độ đầu tư, chiều sâu thẩm mỹ và tính chuyên nghiệp cùng chiếc váy cưới của cô dâu.

Ánh đèn sân khấu khép lại, tiếng kéo lách cách tiếp tục vang vọng vào tương lai

Đêm diễn khép lại bằng khoảnh khắc xúc động khi hai cha con người thợ may bước ra chào khán giả. Đứng bên cạnh những người mẫu và dàn khách mời nổi tiếng, ông Nghiêm Văn Hùng vẫn giữ vẻ trầm lặng, khiêm nhường của một người thợ may cả đời gắn bó bên chiếc bàn gỗ, trong khi Văn Hoàn toát lên sự tự tin của một người kế thừa đã tìm ra con đường đưa nghề gia đình bước tiếp.

Chia sẻ về cột mốc này, NTK Văn Hoàn khẳng định: "The Thread of Legacy là một Private Fashion Show đầu tiên của Văn Hùng Tailor. Chúng tôi mong muốn kéo dài 'sợi chỉ di sản' của gia đình bằng ngôn ngữ của thế hệ trẻ. Truyền thống được gìn giữ trong kỹ thuật may đo và kinh nghiệm qua 3 thế hệ, nhưng hình dáng của nó được thay đổi bằng tư duy và những nhu cầu mới của người đàn ông hiện đại."

Là cha của hai đứa con nhỏ, Văn Hoàn cũng bắt đầu nghĩ về sự tiếp nối dài lâu. Con gái lớn của anh từng tâm sự về ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang. Anh không gượng ép con cái nối nghiệp, nhưng luôn chuẩn bị tâm thế để trao truyền lại từng nhát kéo, từng đường kim mũi chỉ như cách cha anh từng kiên nhẫn dạy bảo ngày nào, nếu một mai con muốn quay về.

Ánh đèn của Grand Ballroom tại Fairmont Hanoi rồi sẽ tắt, nhưng sợi chỉ di sản đã tìm thấy hướng đi mới. Trở về sau đêm diễn, chiếc kéo thép của Văn Hùng Tailor lại tiếp tục nhịp lách cách quen thuộc trong con ngõ Thọ Xương, cần mẫn gìn giữ hồn cốt của nghề may đo đất kinh kỳ cho những thế hệ mai sau.