Thế hệ thứ 3 kế thừa "tiệm may của các Đại sứ": Chàng Thạc sĩ bỏ ngang sự nghiệp Ngoại giao về nhà... cầm kéo và áp lực vô hình từ "cái bóng của cha"

Ẩn mình trong con ngõ Thọ Xương, một nhà may âu phục đã trải qua ba thế hệ, hơn 70 năm qua vẫn miệt mài cắt may và nườm nượp khách qua lại mỗi ngày.

"Tiệm may của các Đại sứ"

Được mệnh danh là "tiệm may của các Đại sứ", Nhà may Văn Hùng Tailor của ông Nghiêm Văn Hùng (sinh năm 1961) đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều du khách nước ngoài sinh sống tại Hà Nội, đặc biệt là các Đại sứ, Tham tán từ Đại sứ quán Anh, Mỹ, Australia, Canada, Đan Mạch, New Zealand, Thuỵ Sĩ và nhiều quốc gia khác trong suốt hơn 7 thập kỷ qua.

Với kinh nghiệm 50 năm làm nghề, cho đến tận bây giờ, ông Văn Hùng vẫn miệt mài cầm kéo, tự tay cắt may những bộ âu phục chỉn chu cho khách hàng. Nhưng nếu như ngày trước, một mình ông Hùng lo hết mọi việc, từ những đường kéo đầu tiên, đến khi hoàn thành một bộ âu phục hoàn chỉnh, thì nhiều năm nay, bên cạnh ông đã có một "trợ thủ" đặc biệt.

Người mà ông tự tay chỉ dạy từng đường kéo cắt, từng đường kim mũi chỉ, người mà mỗi khi nhắc đến, ánh mắt của ông Hùng ánh lên niềm tự hào không chỉ của người thầy, mà còn là từ một người cha dành cho con trai của mình.

Ông Nghiêm Văn Hùng - Nhà may Văn Hùng Tailor.

"Những người đi trước khi truyền lại cho thế hệ sau, họ không chỉ là dạy nghề mà còn trao trọn niềm tin vào thế kệ kế thừa. Nhất là khi người ấy lại là con trai của mình, tôi cảm thấy rất tự hào và mãn nguyện, cuối cùng thì con trai cũng sẵn sàng với một cương vị mới để tiếp nối truyền thống của gia đình.

Tôi khá nghiêm khắc khi truyền dạy cho Hoàn (con trai của ông Văn Hùng - PV), chuyện phải to tiếng hay nhắc nhở cũng là rất bình thường, bởi chính người kế thừa cũng phải nỗ lực rất nhiều để vừa tiếp nối di sản vừa đưa thương hiệu của gia đình phát triển hơn. Tôi vẫn luôn chỉ bảo Hoàn rằng, mình không phải cạnh tranh với ai, chỉ cần cạnh tranh với chính bản thân mình là được. Nếu mình làm đẹp, 'tiếng lành' ắt sẽ đồn xa" - ông Văn Hùng tâm sự.

Hai thế hệ nhà Văn Hùng Tailor

Nhà may Văn Hùng Tailor đã trải qua 7 thập kỷ truyền qua ba thế hệ, nhưng ông Văn Hùng vẫn kiên quyết không mở thêm cơ sở thứ 2. Thậm chí những công đoạn quan trọng như đo và cắt cũng đều do ông Văn Hùng cùng người con trai của ông là Văn Hoàn tự tay chuẩn bị.

Thế hệ thứ 3 của Nhà may Văn Hùng: Chàng thạc sĩ cầm kéo, không coi bản thân là "thiếu gia"

Những người sinh ra và lớn lên đã gánh trên vai trọng trách kế thừa, luôn được mọi người gán cho những danh xưng như thiếu gia hay ái nữ hào môn... nhưng riêng Văn Hoàn - thế hệ thứ 3 Nhà may Văn Hùng Tailor, con trai của ông Văn Hùng, lại tự nhận bản thân sinh ra trong một gia đình lao động, chứ không phải thiếu gia như mọi người vẫn tưởng.

Nghiêm Văn Hoàn - Thế hệ thứ 3 của Nhà may Văn Hùng Tailor.

"Dù có là người kế thừa hay không thì bản chất mình vẫn sinh ra trong một gia đình lao động, có ông nội và bố là thợ may âu phục với thương hiệu may đo hơn 70 năm. Là thợ may nên ông nội, bố và giờ đến mình, cũng đang đảm nhận những công việc như cắt vải, may đo...

Bố mình hơn 60 tuổi vẫn cặm cụi cắt may hàng ngày, còn mình nhiều khi cũng làm việc tại tiệm từ sáng đến tối mịt. Bản thân vừa muốn có được những thành tựu riêng, vừa muốn phát huy truyền thống của gia đình, nên cũng cố gắng nghiên cứu để hoàn thiện mọi kỹ năng.

Ban ngày thường là lúc bố con mình tiếp khách, tối đến mới có thời gian và không gian yên tĩnh để cắt và làm đồ, vậy nên mình cũng quen với việc thức đến 2-3h sáng để làm việc. Đường cắt là linh hồn của bộ suit, nên khác nhiều nơi thường thuê thêm thợ để san sẻ công việc, công đoạn này tại Văn Hùng Tailor chỉ do hai bố con mình đảm nhiệm" - anh Văn Hoàn bộc bạch.

Nghiêm Hoàn Thế hệ thứ 3 của Nhà may Văn Hùng Tailor.

Được nuôi dưỡng trong âm thanh tiếng kéo cắt vải vang vọng từ cửa tiệm của ông nội và bố, anh Văn Hoàn thuở nhỏ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gắn bó với nghề may. Hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao, anh Văn Hoàn từng ấp ú hoài bão trở thành một nhà ngoại giao. Sau khi tổ nghiệp, anh từng có 7 năm làm biên tập viên của Thông tấn xã Việt Nam.

Nhưng đúng là "cái máu của nghề" đã ăn sâu vào trong tâm trí của anh lúc nào không hay. Từ khi còn là cậu sinh viên ngồi trên ghế nhà trường, dù không được đào tạo chính quy về nghề may, nhưng anh được bố chỉ dạy từng đường kéo, từng mũi chỉ. Chàng "thạc sĩ cầm kéo", danh xưng mà mọi người truyền tai nhau nói về Văn Hoàn, khi anh sẵn sàng gác lại đam mê, hoài bão của mình, để trở về nhà nối nghiệp truyền thống của gia đình.

"Mình may mắn được bố chỉ dạy từ những đường kéo đầu tiên, có một nền tảng gia đình đã trải qua hơn 7 thập kỷ với nghề may đo, và giờ đây trên vai là cơ nghiệp của gia đình, bản thân cũng tự thấy phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng thế hệ đi trước.

Ngày ấy, bố dạy mình cắt vải, tay chân lóng ngóng nên đôi khi bị bố mắng, mình còn cảm thấy bố khắt khe quá, mình là một người ngoại đạo chứ có phải được học may bài bản từ trẻ đâu. Tuổi trẻ mà, đôi khi cũng ấm ức, cũng muốn bứt phá, cũng có cái tôi của riêng mình.

Sau này mình mới nhận ra, thế hệ ông nội và bố, để có được sự 'tín nhiệm' như ngày hôm nay, thì từ đường kéo đơn giản nhất cũng phải chỉn chu đến từng mm. Chỉ sai một ly thôi là có thể hỏng cả bộ đồ, vậy nên mình vẫn đang học rất nhiều từ bố, học sự cẩn thận, chỉn chu, cầu toàn của bố. Học cách đối nhân xử thế của bố, và học cả cách bố giao tiếp với khách, từng câu từng chữ đều từ tốn và chứa đựng rất nhiều tâm huyết với nghề" - anh Văn Hoàn tâm sự.

Khi thế hệ thứ 3 kế thừa truyền thống gia đình theo một cách riêng

Nói về cái bóng quá lớn của thế hệ đi trước, anh Văn Hùng cho biết bản thân cũng không tránh khỏi những áp lực vô hình.

"Riêng với tiệm may nhà mình, đến tân bây giờ vẫn có những vị khách đến, và chỉ đặt bố mình may đo, những bác đã có tuổi, nhưng khi có dịp vẫn ra tiệm để bố cắt may một bộ âu phục chỉn chu... Rồi qua những câu chuyện mà bố kể lại, 'ba đời' Đại sứ Pháp tại Việt Nam từng là khách hàng thân thiết của tiệm... Mình thật sự cảm thấy tự hào khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống lâu đời như vậy.

Nói thật, cái bóng của thế hệ trước quá lớn, khiến mình cảm thấy những thành tựu của bản thân nhỏ bé so với những gì mà ông nội và bố đã gây dựng suốt bao năm. Nhưng biến áp lực thành kim cương, mình coi đó là động lực nhiều hơn, và cố gắng đưa thương hiệu đi ngày càng xa hơn. Nếu như Văn Hùng Tailor thường được biết đến là 'thợ may của các Đại sứ', những năm gần đây mình đã thành công mang được thương hiệu đến với các chương trình giải trí, các sự kiện ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy đó vẫn chỉ là những thành tựu nhỏ, nhưng tất cả mình đều trân trọng và coi đó là dấu mốc quan trọng trên hành trình kế thừa của mình".

Một trong những chương trình gây tiếng vang khắp cả nước, khiến mọi người phải "đu idol" xuyên suốt năm 2024 và sang đến 2025 vẫn chưa hề hạ nhiệt, đó chính là: "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai". Và bất ngờ thay, anh Văn Hoàn lại là người lên ý tưởng và may đo âu phục cho MC Anh Tuấn - anh tài thứ 34 của chương trình.

Xuyên suốt thời lượng chương trình và những concert tiếp nối, Văn Hoàn đã may tổng cộng khoảng hơn 15 bộ âu phục dành riêng cho MC Anh Tuấn. Mỗi tập được phát sóng, mỗi lần ghi hình, là lại một lần "MC quốc dân" khoác lên người những bộ âu phục mà Văn Hoàn tự tay may đo.

Anh Văn Hoàn cũng tâm sự, một trong những điều mà anh cảm thấy tự hào trên hành trình kế thừa của mình, đó chính là anh có thể kết nối nhiều hơn với những đơn vị khác qua những sự kiện, triển lãm có sự góp mặt của thương hiệu Văn Hùng Tailor.

"Sự kiện mới đây mà hai thế hệ nhà Văn Hùng Tailor cùng tham dự đó là một sự kiện do Ford tổ chức. Được đứng trên sân khấu, chia sẻ câu chuyện về Tiệm may 3 thế hệ, về danh xưng "Nhà may của các Đại sứ" mà mọi người ưu ái đặt cho. Nhưng trên hết vẫn là niềm hạnh phúc được nhìn thấy nụ cười hài lòng của những vị khách mời - những người bạn mới, trong bộ đồ chính tay hai bố con làm ra. Đó thật sự là niềm hạnh phúc rất khó để diễn tả thành lời".

Cùng với những sự kiện giải trí, những buổi triển lãm mà anh tham gia, chàng "thạc sĩ cầm kéo" Văn Hoàn cũng từng có buổi chia sẻ đầy cảm hứng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, kể về hành trình làm mới thương hiệu Văn Hùng Tailor.

Thay vì giữ nguyên phong cách cũ, Hùng quyết định làm mới thương hiệu: từ cách tiếp cận khách hàng, cho đến hình ảnh trên mạng xã hội... Nhờ sự nhạy bén và sáng tạo của một Thạc sĩ ngành Quan hệ Quốc tế cùng kinh nghiệm 7 năm làm việc trong lĩnh vực báo chí, anh đã góp phần phát triển Văn Hùng Tailor thành thương hiệu quen thuộc với giới nghệ sĩ và những người trẻ yêu thích sự lịch lãm, chỉnh chu. Với anh, mỗi bộ Âu phục là cách kể một câu chuyện, vừa mang hơi thở hiện đại, vừa giữ vững hồn cốt nghề truyền thống.

Anh Văn Hoàn chia sẻ về câu chuyện thương hiệu của gia đình tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Thế hệ kế thừa cũng đang "chắp cánh" cho thế hệ tương lai

Không chỉ chia sẻ về hành trình kế thừa của bản thân, anh Văn Hoàn tâm sự, giờ đây anh cũng đang là bố của hai thiên thần nhỏ, và đó cũng là thế hệ tương lai của Nhà may Văn Hùng Tailor.

"Con gái lớn của mình vẫn tâm sự, khi lớn lên bé muốn làm nhà thiết kế thời trang, mình cũng vui khi con có đam mê với thời trang từ nhỏ. Nhưng mình không hề ép con, vẫn muốn con chuyên tâm vào trang bị kiến thức và tự do với ước mơ của mình, đến một ngày muốn trở về nhà theo nghiệp bố và ông nội, bố sẵn sàng chỉ dạy từng đường kéo, từng đường may như ông của các con đã từng dạy bố" - anh Văn Hoàn tâm sự.