Hành trình 12 tiếng của cá ngừ vây xanh 60kg mở màn lễ hội ẩm thực Nhật Bản tại Hà Nội

Điểm nhấn thu hút sự quan tâm của thực khách trong đêm mở màn là kỹ thuật phi lê trực tiếp một cá thể cá ngừ vây xanh nặng 60kg, được vận chuyển bằng đường hàng không từ Nhật Bản về Hà Nội trong ngày.

Con cá ngừ vây xanh này được thu mua qua phiên đấu giá tại Nhật Bản với giá trị khoảng 75 triệu đồng. Để bảo đảm độ tươi tối đa cho món sashimi, toàn bộ quy trình từ khâu đấu giá, sơ chế, bảo quản lạnh chuyên dụng đến thủ tục hải quan và vận chuyển về Hà Nội được thực hiện khép kín trong vòng 12 giờ. Màn xẻ cá do đầu bếp Nguyễn Minh Hải thực hiện trực tiếp trước sự quan sát của thực khách.

Bằng hệ thống dao chuyên dụng rèn thủ công từ Nhật Bản, từng phần thịt giá trị cao như Otoro (bụng nhiều mỡ) và Chutoro (bụng mỡ vừa) được bóc tách chuẩn xác, chia nhỏ và phục vụ ngay tại chỗ thành các phần sashimi tươi sống. Tại Nhật Bản, nghi thức xẻ cá ngừ nguyên con không đơn thuần là thao tác chế biến thông thường mà còn mang ý nghĩa tôn vinh giá trị nguyên liệu và văn hóa ẩm thực truyền thống.

Sau đêm mở màn, lễ hội ẩm thực "The Grand Ichiba" tiếp tục phục vụ xuyên suốt từ ngày 4/9 đến hết ngày 30/9/2026 vào các khung giờ: tối thứ Sáu, trưa và tối thứ Bảy, cùng trưa Chủ nhật hàng tuần. Mức giá trải nghiệm khởi điểm từ 1.550.000 VNĐ++/người, đi kèm chính sách ưu đãi đi 4 tính tiền 3, giảm 10% cho hội viên Marriott Bonvoy, hoặc giảm 30% cho khách lưu trú và hội viên Club Marriott.

Ngoài ra, chương trình còn áp dụng miễn phí vé buffet trưa thứ Bảy và Chủ nhật cho trẻ em dưới 120cm khi đi cùng người lớn, đồng thời mở lớp hướng dẫn làm sushi dành riêng cho các khách nhí vào hai buổi trưa cuối tuần.

Thực đơn tự chọn tại nhà hàng tập trung vào các quầy sushi và sashimi chế biến trực tiếp từ nguồn hải sản tươi như cá ngừ vây xanh, cùi sò điệp, cơm trứng cá hồi kết hợp cua hoàng đế, cùng các món nóng và tráng miệng quen thuộc của xứ sở hoa anh đào. Đáng chú ý, mỗi suất buffet sẽ đi kèm một phần món chính phục vụ riêng tại bàn, cho phép thực khách lựa chọn giữa bít tết cá ngừ đại dương áp chảo hoặc thăn ngoại bò Nhật Hitachi Wagyu nướng hạng A5.