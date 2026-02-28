Từ Jennifer Lopez đến Paris Hilton đều từng cầm trên tay những chiếc túi xách thanh lịch của Tyler Ellis, thế nhưng đối với nữ nhà thiết kế này, khoảnh khắc nhìn thấy những bóng hồng của Hoàng gia Anh như Công chúa Beatrice, Zara Tindall hay Vương phi Charlene mang theo thiết kế của mình tới các sự kiện trọng đại mới thực sự là một đặc ân mang ý nghĩa to lớn.

Giữa một thế giới xa hoa nơi những người phụ nữ quyền lực có thể sở hữu bất kỳ thương hiệu đắt đỏ nào, việc họ ưu ái chọn Tyler Ellis đã mang đến một cảm giác "siêu thực" và đầy tự hào, khẳng định đẳng cấp đích thực vượt xa những xu hướng hào nhoáng thông thường.

Khoảnh khắc cổ tích nâng tầm thương hiệu và cái gật đầu đầy tin tưởng từ giới tinh hoa

Đối với Tyler Ellis, sức ảnh hưởng từ việc các thành viên Hoàng gia sử dụng túi xách của cô là một điều không thể đong đếm được bằng lời bởi nó thực sự giúp mở rộng và khẳng định vị thế của thương hiệu trên bản đồ thời trang thế giới một cách vô cùng mạnh mẽ.

Nữ nhà thiết kế đã không giấu nổi sự xúc động khi nhắc lại đám cưới ngập tràn ánh hào quang của Thái tử Hussein và Công chúa Rajwa của Jordan vào năm 2023, nơi Công chúa Beatrice đã thanh lịch cầm trên tay chiếc ví cầm tay Lee 'Pouchet' Clutch bằng lụa satin màu champagne của hãng, thu hút trọn vẹn sự chú ý của giới truyền thông quốc tế.

Khoảnh khắc ấy trong mắt Ellis giống hệt như một phép màu bước ra từ truyện cổ tích, bởi khi một khách hàng mới đang muốn tìm hiểu về thương hiệu, việc họ nhìn thấy một nàng Công chúa đích thực mang theo chiếc túi ấy tới một đám cưới Hoàng gia xa hoa sẽ tự động tạo ra một bảo chứng niềm tin vững chắc nhất. Không cần những chiến dịch quảng cáo rầm rộ hay những chiêu trò phô trương, chính sự lựa chọn tinh tế của giới quý tộc đã tự nó nói lên đẳng cấp, chất lượng và sức hút khó cưỡng của những chiếc túi xách mang tên Tyler Ellis.

Triết lý thanh lịch vượt thời gian và sức hút từ sự khiêm nhường không lấn át hào quang

Khi được hỏi về lý do vì sao những người phụ nữ Hoàng gia lại dành tình cảm đặc biệt cho các thiết kế của mình, Ellis chia sẻ một cách đầy tự hào rằng chính sự đơn giản, sắc nét và gọn gàng đã giúp những chiếc túi của cô hoàn thành xuất sắc vai trò "kép phụ" hoàn hảo bên cạnh những bộ dạ hội lộng lẫy.

Một chiếc túi xách dạ tiệc lý tưởng không bao giờ được phép tranh giành sự chú ý hay làm lu mờ vẻ đẹp của bộ trang phục chính, mà nó phải là một nét chấm phá duyên dáng, nằm gọn gàng êm ái trong lòng bàn tay và đủ không gian để chứa đựng trọn vẹn những món đồ thiết yếu nhất của phái đẹp trong một buổi tiệc tối. Là một người phụ nữ thiết kế cho phụ nữ, Ellis luôn đặt tính ứng dụng lên bàn cân cùng với vẻ đẹp tối giản, đồng điệu sâu sắc với gu thẩm mỹ tinh tế, chuộng sự cổ điển hơn là chạy theo những xu hướng chóng vánh của các bóng hồng Hoàng gia.

Nhìn lại di sản từ người cha quá cố của mình là nhà thiết kế huyền thoại người Mỹ Perry Ellis, cô thấm nhuần tư tưởng về những thiết kế sống mãi với thời gian, giống như việc Vương phi Kate Middleton luôn tỏa sáng rực rỡ bởi sự thanh lịch, điềm đạm và phong thái tự tin trưởng thành qua từng ngày.

Sự khác biệt thú vị giữa thảm đỏ Hollywood và Hoàng gia cùng bước chuyển mình của người mẹ

Có một sự thật khá thú vị và trái ngược hoàn toàn mà Ellis đúc kết được sau nhiều năm làm việc với cả hai thế giới hào nhoáng này, đó là trong khi các ngôi sao Hollywood thường coi túi xách chỉ là một món phụ kiện để "làm màu" trên thảm đỏ đến mức ê-kíp thường phải nài nỉ họ cầm theo, thì đối với phụ nữ Hoàng gia, chiếc túi xách lại mang tính ứng dụng và thực tế cao hơn rất nhiều.

Giới quý tộc coi túi xách là một vật dụng thiết yếu không thể tách rời để hoàn thiện diện mạo, trong khi giới giải trí đôi khi chỉ cần một điểm nhấn gây sốc để thu hút ống kính máy ảnh mà quên đi công năng cơ bản của món đồ. Không chỉ dừng lại ở những chiếc ví cầm tay nhỏ xinh lấp lánh như những viên ngọc quý làm nên tên tuổi của thương hiệu, Tyler Ellis giờ đây còn đang ấp ủ những dự định mới mẻ và gần gũi hơn khi bản thân cô đã bước vào hành trình làm mẹ thiêng liêng.

Nữ nhà thiết kế đang dần chuyển hướng sang việc sáng tạo ra những mẫu túi có kích thước lớn hơn, chất liệu mềm mại và tính ứng dụng cao hơn trong đời sống thường nhật, những chiếc túi đủ rộng rãi để những người mẹ bỉm sữa có thể thoải mái nhét vào đó từ đồ chơi nhồi bông, máy bay mô hình cho đến hàng tá thứ đồ lỉnh kỉnh khác mỗi khi ra ngoài cùng con nhỏ, một định hướng đầy hứa hẹn mà có lẽ ngay cả một người mẹ bận rộn như Vương phi Kate cũng sẽ phải mỉm cười lưu tâm.