Cha đẻ ca khúc Việt Nam ơi làm đạo diễn phim Tết với sự góp mặt của Vua hài đất Bắc Xuân Hinh

Từ ca khúc Việt Nam ơi từng vang lên như một biểu tượng cảm xúc của tinh thần dân tộc, Minh Beta chính thức bước sang một vai trò mới khi lần đầu làm đạo diễn phim Tết. Dự án điện ảnh Mùi Phở, dự kiến ra rạp dịp Tết 2026, có sự tham gia của nghệ sĩ Xuân Hinh và diễn viên Thu Trang, tiếp tục cho thấy lựa chọn nhất quán của anh trong việc kể những câu chuyện mang đậm ký ức và văn hóa Việt.

Việt Nam ơi ra đời năm 2011, được Minh Beta viết trong khoảnh khắc chuẩn bị rời quê hương đi du học. Ca khúc mang cảm xúc giản dị của nỗi nhớ nhà, nhưng phải đến năm 2018 mới thực sự trở thành hiện tượng khi vang lên cùng hành trình lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam tại Giải vô địch U23 châu Á. Giai điệu quen thuộc lan tỏa từ khán đài, đường phố đến không gian đời sống thường nhật, trở thành một phần ký ức chung của công chúng.

Trong giai đoạn cao điểm của dịch COVID-19, Minh Beta tiếp tục viết phiên bản Việt Nam ơi! Đánh bay COVID! như một lời động viên tinh thần cộng đồng. Âm nhạc khi ấy không còn dừng ở cảm xúc cá nhân mà mang vai trò kết nối, khích lệ tinh thần đoàn kết trong thời điểm nhiều thử thách. Hành trình hơn một thập kỷ của Việt Nam ơi phần nào phản ánh mối quan tâm bền bỉ của Minh Beta đối với các giá trị văn hóa và cộng đồng.

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực phát hành và vận hành rạp chiếu phim, Minh Beta quyết định bước sang địa hạt sáng tạo với vai trò đạo diễn. Mùi Phở – dự án điện ảnh đầu tay của anh – không đi theo hướng giải trí thuần túy mà tập trung vào câu chuyện gia đình, những xung đột giữa các thế hệ và hành trình hàn gắn trong không khí Tết. Phở, món ăn quen thuộc của người Việt, được lựa chọn như một biểu tượng văn hóa, gắn với ký ức, nếp nhà và sự sum vầy.

Để theo đuổi hướng đi này, dự án được phát triển trong gần hai năm, kịch bản chỉnh sửa nhiều lần nhằm trau chuốt chiều sâu cảm xúc. Ê-kíp làm phim cũng trực tiếp về Nam Định tìm hiểu nghề phở từ các nghệ nhân, với mong muốn tái hiện không gian và tinh thần văn hóa một cách chân thực. Dù là tác phẩm đầu tay, Mùi Phở vẫn quy tụ những gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh Việt như Xuân Hinh và Thu Trang, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc cho dự án.

Trong nhiều chia sẻ, Minh Beta cho biết trước khi cầm trịch bộ phim đầu tiên, anh dành thời gian dài quan sát thị hiếu khán giả trong quá trình làm rạp, đồng thời chủ động tham gia các lớp học diễn xuất, biên kịch và các workshop về đạo diễn. Quá trình tích lũy này giúp anh tự tin hơn khi bước vào vai trò sáng tạo, thay vì chỉ đứng ở góc độ kinh doanh điện ảnh.

Nhìn lại hành trình từ Việt Nam ơi đến Mùi Phở, có thể thấy Minh Beta không lựa chọn những con đường dễ dàng. Thay vào đó, anh kiên trì đặt yếu tố văn hóa Việt làm trung tâm trong các dự án, từ âm nhạc, điện ảnh đến cách tiếp cận khán giả. Với Mùi Phở, việc chọn làm phim Tết không đơn thuần là thử sức ở một vai trò mới, mà là cách anh tiếp tục kể lại những ký ức gia đình Việt bình dị, gần gũi nhưng bền bỉ trong một không gian điện ảnh dành cho sự sum họp đầu năm.