Giấc mơ của mẹ tập 4: Diễm My 9X liên tục gặp sự cố, nhân vật của Nhan Phúc Vinh gây ức chế

Tập 4 của phim truyền hình Giấc mơ của mẹ vừa lên sóng với loạt tình tiết rối rắm xoay quanh nhân vật của Diễm My và Nhan Phúc Vinh. My (Diễm My 9X) là cô gái xinh đẹp, tài giỏi, luôn làm tất cả để lo cho gia đình.

Biết mẹ là bà Thanh (Hồng Vân) vì không có tiền thuê mặt bằng, có ý định sang quán ăn nên My đã âm thầm lo liệu. My dồn hết tiền tiết kiệm còn lại cho việc ký hợp đồng thuê mặt bằng nhưng tuyệt nhiên giấu mẹ chuyện này.

My hứng cả đống nước bẩn rơi vào người.

Sau đó, My đến công ty làm việc theo sự điều động của sếp, tại đây cô đã gặp Trọng Khang (Quốc Anh) rồi vô tình vướng vào rắc rối cực lớn. Chẳng biết My và Khang đã sửa ống nước ở công ty thế nào mà đến sáng hôm sau, chỗ ống nước bị hỏng đã rơi ra. Đúng lúc này, sếp lớn đang đón tiếp đối tác nước ngoài, vì muốn cứu sếp nên My đã lao ra hứng trọn dòng nước bẩn rơi thẳng vào đầu và mặt.

My khóc nức nở trong nhà vệ sinh.

Chưa dừng lại ở đó, My còn bị mắng là làm việc không cẩn thận, khiến cho sự cố xảy đến làm ai cũng giật mình. Nếu như không có sếp lớn lên tiếng nói đỡ, chắc My sẽ còn bị mắng nhiều hơn. Sau khi vào nhà vệ sinh thay quần áo và gội đầu, My chỉ biết lặng lẽ khóc. Kiếm tiền quả là chuyện chẳng dễ dàng gì, để có khả năng kinh tế lo cho gia đình, My đã chịu biết bao tủi nhục.

Ở diễn biến khác, Minh (Nhan Phúc Vinh) tiếp tục làm khán giả hoang mang vì có những hành động làm cho mẹ cha lo lắng. Vì sĩ diện, Minh quyết định nghỉ việc. Sau đó, Minh đòi ra ngoài thuê văn phòng để tự lập công ty luật của riêng mình. Nhưng muốn làm điều này thì phải có tiền, chỉ tiếc là Minh chỉ có cái miệng hay nói chứ chẳng đủ khả năng tài chính. Vậy rồi nhân cơ hội bà Thanh đang bị chủ nhà ép ký hợp đồng thuê mặt bằng với số tiền lớn, Minh đã yêu cầu mẹ hãy sang quán để lấy vốn cho mình lập công ty luật.

Minh ra ngoài luôn cố tỏ ra sang chảnh mà không quan tâm lắm đến nỗi khổ của cha mẹ.

Tất nhiên, Minh vẫn có lý khi yêu cầu mẹ làm điều này, chỉ có điều anh hơi ích kỷ và chẳng biết nghĩ cho người khác. Minh đang hành xử theo cách khiến cho khán giả cảm thấy khó chịu. Vì sĩ diện, vì tự ái cao, anh đã làm khổ chính cha mẹ ruột của mình.

