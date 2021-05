NS Trà My tiết lộ tình hình sức khỏe của NS Giang Còi sau khi nhập viện vì ung thư: "Sút 14kg rồi, thương lắm"

Hồi tháng 1/2021, thông tin nghệ sĩ Giang Còi bị ung thư hạ họng phải nhập viện khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng và lo lắng. Là người thân thiết với NS Giang Còi, NS Trà My cho biết nam danh hài gặp nhiều khó khăn trong việc ăn uống, không nuốt được, bị nôn và đi ngoài ra máu nhiều do căn bệnh ung thư và xơ gan.

Tối ngày 30/5, NS Trà My tiếp tục chia sẻ về tình hình sức khoẻ của người bạn thân. Nữ nghệ sĩ cho biết do dịch Covid-19 nên không thể trực tiếp tới thăm bạn mình mà phải gọi điện hỏi thăm. Kèm theo đó, NS Trà My đăng tải bức ảnh 2 người trò chuyện qua điện thoại.

"Dịch bệnh căng thẳng và phức tạp nên chẳng đến thăm lão Giang Còi được. Hàng ngày chỉ nhắn tin, điện thoại và gọi qua Messenger. Căng tai ra mà chả nghe được gì, chỉ chẩn đoán qua khẩu hình của lão, cứ 2 từ một hơi. Sút tận 14kg rồi... Thương lắm. Cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với lão Còi" - nữ nghệ sĩ chia sẻ. Bên dưới bài đăng, nhiều sao lớn Vbiz như NS Quang Tèo, ca sĩ Minh Quân, MC Thảo Vân... đã nhanh chóng gửi lời hỏi thăm và chúc sức khoẻ tới NS Giang Còi.

NS Trà My có những chia sẻ mới nhất về tình hình bệnh của NS Giang Còi

Nhiều sao lớn Vbiz gửi lời hỏi thăm và chúc sức khoẻ tới nam danh hài

Trước đó, NS Giang Còi bị mất tiếng khi đang quay chương trình Sức Nước Ngàn Năm cho VTV. Khi vào viện kiểm tra, nam nghệ sĩ được xác định bị ung thư hạ họng giai đoạn 3, đã di căn. Chi phí điều trị bệnh của NS Giang Còi vô cùng tốn kém, lên đến 60 triệu/lần truyền hoá chất, một tháng 4 lần. Dịch Covid-19 khiến mọi hoạt động ngưng trệ, càng làm hoàn cảnh gia đình nam danh hài thêm khó khăn.

Đến đầu tháng 5, nghệ sĩ sinh năm 1962 bị thổ tả ra máu, phải nhập viện điều trị ở bệnh viện Bạch Mai. Trước tình hình này, NS Đinh Trà My đã kêu gọi nhiều đồng nghiệp giúp đỡ để bạn diễn có thêm kinh phí điều trị bệnh.



NS Trà My kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ NS Giang Còi và đến tận nơi để trao số tiền 30 triệu đồng

Trong quá trình NS Giang Còi chữa bệnh, nữ nghệ sĩ luôn tận tình quan tâm, chăm sóc người bạn của mình