NS Trà My tiết lộ bệnh ung thư của NS Giang Còi trở nặng, nghe nguyên do lại càng thêm đau lòng

Thông tin NS Giang Còi mắc bệnh ung thư di căn giai đoạn 3 vẫn khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Đáng tiếc thay, lúc nam NS phát hiện ra, căn bệnh quái ác này đã di căn đến các bộ phận khác trong cơ thể. Dù đang phải điều trị ung thư di căn giai đoạn 3 nhưng NS Giang Còi vẫn giữ được tinh thần lạc quan đáng nể phục.



Cho đến mới đây, nghệ sĩ Trà My gây xôn xao khi thông báo rằng tình hình bệnh của NS Giang Còi đang chuyển nặng: "Lão vào viện Bạch Mai nằm đã 3 ngày nay vì ra máu nhiều quá. Lần này bệnh của lão nặng lên do lão ngang đầu cứng cổ không chịu đến bệnh viện điều trị". Bên cạnh đó, Trà My cho biết cô cùng NSND Quốc Anh đang cố gắng hết sức và thực hiện tất cả những biện pháp tốt nhất để có tiền chữa trị cho NS Giang Còi.

Được biết, khi phát hiện ra bệnh của NS Giang Còi, bác sĩ đã đưa ra phác đồ điều trị vô cùng tốn kém. Nam nghệ sĩ phải truyền hóa chất vào thứ 4 hàng tuần. Đáng nói, chi phí cho mỗi lần lên đến con số 60 triệu đồng và một tháng phải làm đến 4 lần. Thấy vậy, nam nghệ sĩ chỉ mong muốn được về nhà để dưỡng bệnh và thực hiện nốt những việc còn dang dở.



NS Trà My tiết lộ bệnh tình của NS Giang Còi đã trở nặng

Theo thông tin được chia sẻ trước đó, nam nghệ sĩ mắc ung thư di căn giai đoạn 3, phải nhập viện khẩn cấp vì mất tiếng ngay trong lúc quay phim

Dù mắc bệnh nhưng nam nghệ sĩ vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, sống thật tích cực

Nguồn ảnh: Sưu tầm, Facebook nhân vật