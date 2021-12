Now, We Are Breaking Up tập 8: Jang Ki Yong bị mẹ cấm yêu đương với "chị dâu hụt" Song Hye Kyo

Now, We Are Breaking Up tập 8 sẽ chính thức phát sóng vào tối 4/12 trên ứng dụng VieON (xem phim mỗi tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần TẠI ĐÂY).

Ở tập trước, Yoon Jae Suk (Jang Ki Yong) đã đến chất vấn Shin Yoo Jung vì cô làm phiền Ha Young Eun (Song Hye Kyo). Ngay lập tức, Shin Yoo Jung uy hiếp Yoon Jae Suk sẽ kể cho mẹ anh nghe việc Ha Young Eun là người yêu cũ của Yoon Soo Wan. Tuy nhiên, Yoon Jae Suk đáp trả bằng cách gọi điện để kể tất cả sự thật cho mẹ mình.

Mẹ Yoon Jae Suk bàng hoàng khi biết Ha Young Eun là người yêu cũ của Yoon Soo Wan.

Sau khi biết sự thật, mẹ Yoon Jae Suk đã vô cùng bàng hoàng. Bà đến thăm mộ của Yoon Soo Wan để tâm sự với người con quá cố. Chưa dừng ở đó, bà còn gây sức ép lên Yoon Jae Suk. Tuy nhiên, Yoon Jae Suk vẫn kiên quyết không từ bỏ tình yêu dành cho Ha Young Eun. Đứng trước người mẹ bất hạnh, anh chỉ có thể dùng lời an ủi: "Con biết mẹ rất mệt mỏi và sẽ rất khó để mẹ chấp nhận chuyện này".

Yoon Jae Suk chống lại mẹ để bảo vệ tình yêu.

Trong một diễn biến khác, công việc của Ha Young Eun lại tiếp tục gặp khó khăn. Phía đối tác bất ngờ hủy hợp đồng khiến công ty rơi vào bế tắc. Cấp trên đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu Ha Young Eun. Biến cố ập đến bất ngờ khiến Ha Young Eun cảm thấy mệt mỏi và bất lực.

Ha Young Eun khóc nức nở khi công việc xuất hiện khó khăn.

Nhân cơ hội này, Shin Yoo Jung đã tìm đến gặp Ha Young Eun để tiếp tục đả kích cô. Shin Yoo Jung mỉa mai sự nghiệp đang đứng trên nguy cơ thất bại của Ha Young Eun: "Hiện thực luôn có một giới hạn mà chúng ta không thể vượt qua được. Thế nên, cô hãy dừng dự án đi".

Shin Yoo Jung mỉa mai khi biết tin Ha Young Eun gặp khó khăn.

Now, We Are Breaking Up phát sóng vào lúc 23h10 thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên ứng dụng VieON.