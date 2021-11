Now, We Are Breaking Up tập 1: Song Hye Kyo diễn cảnh 18+, đánh ghen tưng bừng, hình tượng ngọc nữ có sụp đổ?

Now, We Are Breaking Up đã chính thức phát sóng từ ngày 12/11 trên ứng dụng VieON (xem phim mỗi tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần TẠI ĐÂY)

Bộ phim mở đầu bộ phim là cảnh nóng của Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong) và Ha Young Eun (Song Hye Kyo. Cả hai đã có với nhau tình một đêm khi đang công tác tại tuần lễ thời trang. Trước khi rời đi, Yoon Jae Guk đã hỏi tên của Ha Young Eun. Tuy nhiên, cô quyết định không để lại tên vì cho rằng cả hai sẽ không còn gặp mặt.

Lần thứ hai gặp nhau, Ha Young Eun đang giúp Mi Sook đánh ghen ở khách sạn. Bạn trai Mi Sook là nhân viên của Ha Young Eun. Cậu đã vi phạm hợp đồng khi có quan hệ với người mẫu đang hợp tác cùng công ty. Sau khi nghe Ha Young Eun đe dọa phải đền bù tiền, bạn trai Mi Sook vội vàng chạy theo đến thang máy. Tại đây, Yoon Jae Guk đã hiểu lầm Ha Young Eun bị bạn trai "cắm sừng".

Sau đó, Ha Young Eun lại trở thành đối tượng xem mắt của Yoon Jae Guk. Tuy nhiên, cô lại thể hiện thái độ chán nản khi chỉ lo hoàn thành công việc. Thậm chí, Ha Young Eun còn thẳng thắn thừa nhận buổi gặp mặt này không quan trọng bằng công việc của cô.

Sau khi buổi xem mắt kết thúc, Ha Young Eun nhận được điện thoái báo tin công việc xảy ra sự cố phải chụp lại toàn bộ ảnh. Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia đều đã nghỉ việc. Giữa lúc khẩn cấp, Ha Young Eun đã tìm Yoon Jae Guk giúp đỡ. Tại buổi chụp ảnh, cô không khỏi ngạc nhiên trước tài năng của Yoon Jae Guk.

Tại tuần lễ thời trang, Ha Young Eun phát hiện đồng nghiệp đã lén chụp hình các mẫu thiết kế để bán ra ngoài. Cô chỉ yêu cầu đồng nghiệp xóa ảnh và không trách mắng. Hành động này bất ngờ bị Yoon Jae Guk chứng kiến. Tại buổi triển lãm, Yoon Jae Guk đã giúp đỡ Ha Young Eun khi nhà thiết kế Olivier chê bai những bức ảnh của cô. Lúc này, Ha Young Eun mới nhận ra Yoon Jae Guk chính là người từng qua đêm với mình.

