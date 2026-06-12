Theo nội dung được lan truyền, danh sách từng xuất hiện trên website tuyển dụng chính thức của NovaGroup, ghi nhận nhiều thông tin liên quan đến các cá nhân như họ tên, chức danh từng đảm nhiệm, đơn vị công tác, số điện thoại và thông tin định danh được che một phần.

Danh sách bao gồm nhân sự ở nhiều cấp bậc, từ các vị trí vận hành như nhân viên phục vụ, bảo vệ, tài xế đến cả những vị trí quản lý như trưởng phòng, giám đốc vận hành tại các công ty thành viên.

NovaGroup được cho là đăng tải danh sách này nhằm tạo một kênh tham chiếu dành cho các nhà tuyển dụng khác khi cần xác minh lịch sử làm việc của ứng viên. Tuy nhiên, chính cách thức công khai thông tin trên môi trường internet đã khiến vụ việc gây ra nhiều tranh luận.

Nhiều ý kiến cho rằng việc đưa danh sách “không tái tuyển dụng” lên website công khai có thể làm dấy lên vấn đề về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu cá nhân cần được xử lý theo nguyên tắc minh bạch, đúng mục đích và có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong nhiều trường hợp. Dù một số thông tin nhạy cảm như số CCCD hay số điện thoại được che bớt, nhiều chuyên gia và người lao động cho rằng việc công khai danh tính đi kèm chức danh, đơn vị công tác vẫn có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người bị đưa vào danh sách.

Trên các diễn đàn nghề nghiệp, không ít ý kiến lo ngại danh sách này có thể trở thành một dạng “blacklist nhân sự” công khai, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội tìm kiếm việc làm mới của người lao động.

Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp lớn vẫn có hệ thống lưu trữ nội bộ để đánh dấu những trường hợp không đủ điều kiện tái tuyển dụng, chẳng hạn vi phạm quy định công ty hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn tuyển lại. Tuy nhiên, việc đưa danh sách này ra môi trường công cộng thay vì giới hạn trong hệ thống quản trị nhân sự nội bộ được xem là một cách làm gây nhiều tranh cãi.

Sau khi nhận được nhiều phản ứng từ cộng đồng mạng, đường dẫn chứa danh sách hiện không còn truy cập được trên website tuyển dụng của NovaGroup. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp chưa đưa ra thông báo chính thức về lý do đăng tải, việc gỡ bỏ danh sách cũng như cách xử lý đối với các thông tin liên quan đến hơn 420 nhân sự trong danh sách nói trên.