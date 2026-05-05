Theo đó, trong chuỗi hoạt động phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5/2026, chương trình biểu diễn Flyboard tại hồ Kỳ Lân (thuộc điểm du lịch Phố cổ Hoa Lư) diễn ra từ ngày 30/4 đến 2/5 đã được tổ chức đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn và thu hút đông đảo người dân, du khách. Hoạt động do Công ty Cổ phần Du lịch Hoa Lư phối hợp với Công ty TNHH Thương hiệu Đào tạo lướt ván diều chuyên nghiệp tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, đến sáng 3/5, trong quá trình khảo sát, thử nghiệm kỹ thuật tại khu vực hồ Núi Lớ, chùa Vàng (địa điểm dự kiến mở rộng không gian, chưa phải khu biểu diễn chính thức), sự cố bất ngờ xảy ra. Cụ thể, khi đang hướng dẫn trải nghiệm, thiết bị Flyboard gặp trục trặc kỹ thuật, mất ổn định, khiến cả vận động viên và người tham gia rơi xuống nước. Ngay sau sự cố, lực lượng tại chỗ đã triển khai phương án cứu hộ, nhanh chóng đưa các nạn nhân lên bờ, tiến hành sơ cứu và chuyển đến cơ sở y tế kiểm tra.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc không gây thiệt hại về người; cả hai đều tỉnh táo, sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi. Tình hình an ninh trật tự khu vực được đảm bảo, không phát sinh diễn biến phức tạp.

Sau sự cố, đơn vị tổ chức đã chủ động tạm dừng toàn bộ hoạt động biểu diễn và thử nghiệm Flyboard tại hồ Núi Lớ để tiến hành rà soát tổng thể. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra thiết bị, làm sạch môi trường nước, thu gom rác thải và bổ sung các phương án đảm bảo an toàn.

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xác định rõ nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân. Cơ quan quản lý nhấn mạnh, chỉ xem xét cho phép hoạt động trở lại khi đáp ứng đầy đủ, tuyệt đối các tiêu chuẩn an toàn theo quy định pháp luật đối với loại hình thể thao mạo hiểm.

Trước đó, nhằm chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ, ngày 21/4/2026, Sở Du lịch đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch chủ động phương án đảm bảo an ninh, an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ, niêm yết giá công khai và thiết lập đường dây nóng hỗ trợ du khách.

Dù xảy ra sự cố đơn lẻ, bức tranh tổng thể của du lịch Ninh Bình trong dịp lễ vẫn ghi nhận tăng trưởng ấn tượng. Toàn tỉnh ước đón hơn 2,77 triệu lượt khách, tăng gần 124% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó khách quốc tế đạt hơn 274.000 lượt. Doanh thu du lịch ước đạt trên 4.216 tỷ đồng, tăng hơn 205%.

Tuy nhiên, từ sự cố Flyboard cho thấy, cùng với đà tăng trưởng “nóng”, yêu cầu kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn đối với các sản phẩm du lịch mới, đặc biệt là loại hình mạo hiểm, cần được đặt lên hàng đầu.